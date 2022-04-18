Путин решил, что битва на Востоке Украины будет финальной фазой – бригадный генерал США

Кевин Райан отметил, что цели президента РФ изменились, он уменьшил свои требования.
Президент РФ Владимир Путин решил, что битва на Востоке Украины будет финальной фазой активной борьбы.
Об этом в интервью ТСН.ua бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан, анализируя достижения Путина в Украине за эти почти два месяца войны.
"Цели президента Путина изменились с декабря, когда он впервые начал угрожать НАТО, США и Украине. Его цели стали значительно меньшими. Потому что сначала он угрожал всей НАТО в восточной Европе. А сейчас он угрожает Украине напрямую, адресуя свои угрозы президенту Зеленскому и украинскому правительству", – отметил он.
Райан подчеркнул, что даже в рамках этих новых целей Путин еще больше уменьшил свои требования.
"Сначала было понятно, что его войска хотят захватить Киев и гораздо больше территории. Но сейчас президент Путин решил, что битва на востоке Украины будет финальной фазой этой активной борьбы. Война может еще продолжаться. Но активная борьба с быстрой атакой, которую мы видели от россиян, и уже прошедшая, закончится этой фазой на Востоке. И, возможно, президент Путин возьмет больше территории на Востоке", — заявил бригадный генерал в отставке.
Поэтому, по мнению Райана, к концу этих активных боев, которые начались в феврале, российские военные захватят значительные территории на юге и востоке Украины.
"Хотя они не достигли всех своих целей именно из-за храброго отпора украинских военных, Россия все равно достигнет многих целей", — считает американский эксперт.
Напомним, по данным Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, на юге Украины сохраняется опасность высадки российскими оккупантами морских и воздушных десантов.
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