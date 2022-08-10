Путин с мертвым снегуром: уникальную марку презентовали в Запорожье

Фейки о массовых убийствах этих птиц в Украине – якобы из-за цвета перьев – российские пропагандисты начали разгонять еще восемь лет назад.

Об этом пишет ТСН.

Сразу после этого художники возвели скульптуру: Путин, очень похожий на орка, держит вроде бы убитую птицу.

А сейчас – крайне ограниченным тиражом – напечатали и марку. Выпустили всего 100 блоков и тысячу отдельных единиц, которые торжественно погасили на главном почтамте Запорожья. Деньги за марки пойдут на создание культурного хаба для исполнителей. Сеть сразу разразилась шутками и мемами: пользователи отмечают сходство карикатуры с марки на реального Путина. Первые экземпляры — отправили в Кремль – лично русскому диктатору. В конверт положили историю Крыма и печати из Римского устава – чтобы он уже начинал готовиться к Гаагскому трибуналу.

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