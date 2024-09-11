"Путин съест вас на обед": Трамп уклонился от ответа по Украине — что показали первые и, пожалуй, последние дебаты Трампа и Гаррис

Камала Гаррис выглядела объективно увереннее Дональда Трампа, который сказал много лжи. Однако оба кандидата не предоставили конкретики по Украине и войне.

На первые и, пожалуй, последние дебаты между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Гаррис перед выборами 5 ноября ставили очень много как в самих США, так и во всем мире, в том числе и в Украине. В Америке все ждали конкретики от кандидатов по экономике, миграции и стоимости жизни, в частности от Камалы Гаррис, которую действующий президент Джо Байден фактически объявил кандидаткой в президенты от Демократической партии вместо себя, когда через месяц после провальных с Трампом дебатов 27 июня на CNN снялся с предвыборной гонки.

В том, что это последние телевизионные дебаты между Трампом и Гаррисом, уверенности нет. Ведь известно, что штабы договариваются о еще одних как раз накануне выборов. К еще одним прениям, как только завершились первые, уже призвал штаб Камалы Гаррис. Однако эта первая публичная встреча на ABC News во вторник, 10 сентября (по Киеву дебаты транслировались уже в 4 утра 11 сентября), развеяла все сомнения в способности Гаррис жестко и ярко оппонировать эмоциональному и непредсказуемому Дональду Трампу, который за 90 минут прямо много фейков.

Что продемонстрировали эти первые и возможно последние накануне выборов 5 ноября дебаты между кандидатами в президенты США? Кто из них больше сказал лжи и болел за победу Украины? Читайте на сайте ТСН.ua.

Ставки сверхвысокие: где ложь, а где правда

Американские медиа очень серьезно обсуждали, пожмут ли Трамп и Гаррис друг другу руки. Потому что перед началом дебатов на CNN 27 июня Трамп и президент Байден этого не сделали. Однако интрига быстро угасла, когда кандидаты в президенты США появились в полной тишине на сцене студии ABC News и пожали друг другу руки. При этом Камала Гаррис представилась по имени, сказав: "Давайте проведем хорошие прения". Трамп ответил: "Рад вас видеть. Развлекитесь".

Накануне ТСН.ua сообщал о правилах дебатов: студийной аудитории не было; микрофоны кандидатов выключены, пока будет говорить оппонент; на трибуне в студии были разрешены только вода, ручка и блокнот; задавать вопросы друг другу было запрещено; а на ответе было всего две минуты; и такие две минуты на заключительные ремарки.

Первые 40 минут прений прошли в обсуждении внутренней американской политики. Дебаты начались по экономике и стоимости жизни. Камала Гаррис, отвечая на этот вопрос ведущих, напомнила, что она из простой семьи, обещая построить "экономику возможностей" с миллионами новых домов и уменьшением налогов на открытие новых бизнесов. В то время как Дональд Трамп, назвав Гаррис "марксисткой" (чем вызвал удивление на лице Гаррис во время ее выключенного микрофона), и сетовал на Администрацию Байдена, что за время их правления выросла инфляция и стоимость жизни. В то же время он, по его словам, ввел дополнительные пошлины, в частности на китайский импорт, защитив американскую экономику.

Отдельный большой и важный для американского общества вопрос был по поводу абортов. Камала Гаррис пообещала поддержать конституционное право женщин на аборт, связывая это, например, с актами насилия и тому подобное. К тому же некоторые штаты при президентстве Трампа, обещающего не поддержать запрет абортов, начали вводить собственные ограничения на прерывание беременности. Трамп оговорился, что при Администрации Байдена аборты "возможны уже после рождения ребенка", поддержав решение Флориды на запрет прерывания 6-недельной беременности. На что Камала Гаррис ответила:

"Не нужно отказываться от своей веры или глубоко укоренившихся убеждений, чтобы согласиться с тем, что правительство Трампа не должно указывать женщине, что делать со своим телом".

Наверное, наиболее комичным эпизодом дебатов Трампа и Гаррис в части внутренней политики была фраза самого Трампа в адрес демократов, что они "едят собак в Спрингфилде, штат Огайо". О чем, собственно, идет речь? Уже несколько недель подряд республиканцы в соцсетях распространяют фейки, что гаитянские иммигранты, которых в страну вроде бы пустили демократы, едят домашних животных своих соседей. Что, конечно, неправда.

Отдельно Трампа спросили, признает ли он свое поражение на президентских выборах в 2020 году, когда победил Джо Байден. Дональд Трамп своего поражения в прямом эфире ABC News еще раз не признал, посоветовав посмотреть на цифры поддержки и полученных голосов. При этом по штурму Капитолия 6 января уже 2021 года, когда по призыву Трампа его последователи бросились брать силой Конгресс (за что на Трампа заведено отдельное уголовное дело — ред.), бывший президент США обвинил бывшую спикерку Палаты представителей Нэнси Пелосто и мэра что они не обеспечили достаточный уровень безопасности во время этих событий.

"Я не отвечал за безопасность. Нэнси Пелоси ответственна. Она не выполнила свою работу", — добавил Дональд Трамп.

Украина и Россия: Путин, мир и переговоры

ТСН.ua уже отмечал, что по результатам свежего опроса New York Times/Siena College, 28% вероятных избирателей сказали, что им нужно знать больше о Камале Гаррисе и ее будущей политике, если она победит на выборах 5 ноября. Тоже, наверное, отвечая на вопрос соответствующего опроса, сказали бы и украинцы, потому что для нас Камала Гаррис является своеобразным "джокером".

Вторая часть долгожданных дебатов Камалы Гаррис и Дональда Трампа касалась именно внешней политики. Трамп дважды обошел стороной вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла эту войну против России. Он просто сказал, что будет добиваться окончания войны, в который раз повторив, что достигнет этого за 24 часа, как только выиграет выборы 5 ноября, и, чтобы Европа и НАТО платили за это больше.

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасать жизнь. Потому что это может привести к Третьей мировой войне. Я достигну урегулирования (войны — ред.) еще до того, как зайду в Белый дом", — сказал Трамп, добавив, что попросит НАТО инвестировать больше (очевидно, в отличие от США – ред.) в поддержку Украины, обещая закончить войну России против Украины путем переговоров с президентом Зеленским и Путиным, с которым у него, по словам самого Трампа, хорошие отношения.

Камала Гаррис ответила Трампу, что, если бы республиканцы сейчас были у власти: "Путин съел бы вас (республиканцев-ред.) на обед". Она добавила, что если бы Трамп был президентом, Путин забрал бы Украину, а затем угрожал бы Польше. Об Украине же Гаррис сказала, что уже шесть раз встречалась с президентом Зеленским.

"Я действительно встречалась с президентом Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась, и поделилась с ним данным американской разведки о том, как он может защитить себя", — заявила Камала Гаррис, добавив, что на самом деле то, как Трамп может добиться урегулирования. войны России против Украины за 24 часа — это капитуляция, и если бы в 2022 году Трамп сидел в Белом доме, Путин бы уже сидел в Киеве.

Однако, как уже накануне писал ТСН.ua в отношении Украины и Камалы Гаррис, если она победит на выборах, то она будет скорее подражать хилой политике действующей Администрации Джо Байдена относительно несостоятельности перейти "красные линии" Путина, скорее блефом. Ведь ни Трамп, ни Гаррис во время прений не высказались прямо в поддержку полной и полной победы Украины в этой войне с Россией. А для этого нам нужно гораздо более мощное западное оружие.

ТСН.ua уже также писал, что эти дебаты между Трампом и Гаррис состоялись как раз накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Британии Дэвида Лемми в среду, 11 сентября, в Киев. Высокопоставленные чиновники будут точно обсуждать разрешение Вашингтона и Лондона на удары их дальнобойным оружием по целям в глубине территории России. И с высокой долей вероятности мы его получим.

Однако жаль, что это решение западные столицы приняли только после передачи Ираном России своих ракет для ударов по Украине.