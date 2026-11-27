Война в Украине

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Приемлемым исходом российско-украинской войны стало бы восстановление границ Украины в том виде, в каком они существовали в 1991 году. В то же время самой надёжной гарантией безопасности для страны после завершения боевых действий должно стать не международное соглашение, а собственный военный потенциал, в частности мощный военно-промышленный комплекс.

Такое мнение высказал американский ветеран ВСУ и двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс в эфире «1+1» в рамках национального телемарафона.

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Возвращение к границам 1991 года

Вэнс заявил, что лично счел бы удовлетворительным завершение войны с восстановлением границ Украины в том виде, в каком они были в 1991 году. Он признал, что не знает, насколько такой сценарий реалистичен, однако убежден: Россия должна понять, что война против Украины была бессмысленной.

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По его мнению, любые договоренности, по которым Москва получает украинские территории в обмен на прекращение боевых действий, лишь подтолкнут Кремль к новой агрессии.

Ветеран пояснил, что российский диктатор Владимир Путин сможет преподнести захват территорий как победу, ведь именно ради этого, согласно российской пропаганде, и велась война. В таком случае через несколько лет Россия может вновь прибегнуть к нападению.

«Любые мирные договоренности, достигнутые в результате переговоров и предусматривающие передачу территорий в обмен на прекращение убийств людей, будут только поощрять их», — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что без надлежащего наказания за агрессию у Москвы не будет причин отказываться от своих экспансионистских планов.

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Защитит ли Украину 5-я статья НАТО?

Кроме того, американский ветеран выразил сомнения в надежности международных гарантий безопасности, в частности тех, которые могут быть предложены Украине в рамках мирных переговоров.

По его словам, даже пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне не гарантирует конкретного объема военной помощи, если другие участники НАТО не готовы действовать решительно.

Вэнс отметил, что статья не устанавливает четких требований к характеру поддержки страны, подвергшейся нападению. Это может быть военная помощь, финансирование или другие формы поддержки, объем и содержание которых союзники будут определять самостоятельно.

«Единственная гарантия безопасности, в которую я верю, — это та, которую вы обеспечиваете себе сами, когда сами её контролируете. Вы, я имею в виду Украину», — заявил он.

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Ветеран признался, что из-за своего опыта и отношения к политикам стал цинично оценивать международные соглашения. По его мнению, без реальных механизмов выполнения гарантии могут остаться лишь документами на бумаге.

Лучшая гарантия безопасности

Вэнс назвал развитие собственного оборонного производства важнейшим условием долгосрочной безопасности Украины после окончания войны.

Он считает, что Украина должна сосредоточиться на укреплении внутреннего военно-промышленного комплекса, чтобы самостоятельно обеспечивать достаточный уровень обороноспособности и сдерживать Россию от нового нападения.

По словам американского ветерана, речь идет не о создании угрозы для РФ, а о достижении такой военной мощи, которая сделает повторную агрессию чрезмерно опасной для Москвы.

Вэнс убежден: если после окончания нынешней войны Украина не станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно защищаться, Россия попытается повторить агрессию.

Кто такой Нейт Вэнс

Напомним, кузен вице-президента США Джея Ди Вэнса — Нейт Веэс — воевал за Украину в составе «Волков да Винчи». 47-летний техасец пробыл в Украине три года, из которых два с половиной — на фронте.

Нейт Вэнс участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он уволился из армии в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата на посту вице-президента.

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