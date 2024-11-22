Путин снова пугает ядеркой: почему Запад не очень поразила "новая" российская ракета "Орешник"

Именно так в четверг, 21 ноября, ее назвал Путин в своем экстренном вечернем видеообращении. чтобы хоть что-нибудь сказать. При этом, в течение всего дня российская пропаганда молчала, а спикер их МИД Мария Захарова пробила очередное дно, когда в четверг во время брифинга в прямом эфире не выключила микрофон, и все услышали, как ей позвонил какой-то мужчина и говорил не комментировать сообщение о применении баллистической ракеты.

Не смотря на заявления Владимира Зеленского и Командование Воздушных Сил ВСУ, что Россия ударила по Днепру именно межконтинентальной баллистической ракетой (впервые в истории человечества), в Пентагоне сказали, что это была баллистическая ракета средней дальности, созданная на основе РС-26 "Рубеж". Представительница Минобороны США Сабрина Сингх добавила, что Москва предварительно Сообщила Вашингтон о запуске этой ракеты через каналы уменьшения риска ядерных конфликтов. Пресссекретарь Путина Песков также заявил, что Россия предупредила США за 30 минут до запуска.

Вместе с этим, представитель Белого дома Карин Жан Пьер сообщила, что США знали о запуске этой ракеты, предупредив Украину и союзников за несколько дней. Именно поэтому в среду, 20 ноября, американское посольство в Киеве и еще ряд европейских были закрыты. что ни одна мировая система ПВО или ПРО, в том числе и американские, развернутые в Европе, не способны перехватить "Орешник", "атакующий цели со скоростью 10 Махов — 2,5-3 км/сек". само. А сейчас их успешно сбивает украинская ПВО.

Так что украинская и западная разведки говорят о применении "новой" российской ракеты для удара по Днепру?.. Была ли это имитация ядерного удара? какой ответ получит Путин.

Путин нервничает: ракета "Орешник" – что это было

Заявление Путина в четверг вечером, 21 ноября, по содержанию и угрозам очень напоминало его видеообращение от 24 февраля 2022 года, что предшествовало началу полномасштабного вторжения. войны через предоставление США разрешения Украине бить западным дальнобойным оружием по целям в глубине российской территории, Путин подтвердил удар по Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" "Орешник". Хотя неоднократно угрожал ответными ударами по целям непосредственно в странах НАТО.

Сначала Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что "российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов, в том числе из Астраханской области была запущена межконтитентальная баллистическая ракета". Позже и президент Зеленский сделал свое первое заявление: "Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. В настоящее время продолжаются экспертизы".

"Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 мин. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая – оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов. Испытание ракетного комплекса " проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. капустин яр, астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года", — добавили в украинской разведке.

Оправдывая запуск этой баллистической ракеты по Днепру, Путин подтвердил удар ВСУ шестью ракетами ATACMS 19 ноября и Storm Shadow 21 ноября по военным объектам в Курской и Брянской областях соответственно после предоставления США разрешения на применение Украиной западных дальнобойных систем. осуществлен на один из командных пунктов нашей группировки "Север". результате атаки и противовоздушного боя, есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", — добавил Путин в видеообращении в четверг вечером, 21 ноября.

Интересно, что это едва ли не впервые кремлевский "фюрер" так подробно говорил об ударах западным оружием, подтверждая факт наличия погибших и раненых., когда были поражены цели на территории России. осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины", – добавил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

К тому же именно на Курщину перебросили северокорейских солдат. И, по информации The Wall Street Journal, в результате удара ВСУ по Курщине получил ранения высокопоставленный генерал КНДР. Пхеньян отправил в Россию одного из десяти важнейших военных деятелей КНДР, помощника Ким Чен Ина, генерал-полковник Ким Йон Бока.

Сигнал Трампа: как Запад реагирует на "новую" российскую ракету

"Предупреждение (Путина – ред.) прозвучало через несколько часов (на самом деле через 12 часов – ред.) после того, как российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие, что, по мнению западных чиновников и аналитиков, должно было внушить страх в Киев и Запад. Хотя ракета имела лишь обычные боеголовки, ее использование означает, что Россия может нанести ядерное оружие. удара, если захочет», – пишет The New York Times.

В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, который в очередной раз призывал избегать эскалации, а также КНР и их сателлитов – премьеров Венгрии и Словакии – другие украинские союзники достаточно спокойно отреагировали на применение Россией "новой" баллистической ракеты. никоим образом не повлияет на дальнейшую помощь Украине, добавив, что у них нет признаков подготовки Кремля к применению ядерного оружия.

Украинские и западные военные аналитики считают, что только название этой российской баллистической ракеты – "Орешник" – на первый взгляд выглядит новой. 101 также могут нести ядерные боезаряды. Единственное, что вызывает беспокойство, и об этом западные. аналитики писали в соцсетях, — это способность этой "новой" ракеты запускать одновременно несколько ядерных боеголовок, что усложняет их перехват.

По словам заместителя главы ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, если это исследовательско-боевое использование, у России может быть минимум десять таких баллистических ракет, которой в четверг, 21 ноября, атаковала Днепр: "Для того, чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" (российский комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой). Р-30 "Булава", принятый на вооружение ВМФ РФ в 2018 году – ред.) морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков”.

Также западные военные эксперты опровергли слова Путина, что эту "новую" российскую баллистическую ракету вроде бы невозможно сбить, ведь аналогичные ракетные комплексы есть в США, Британии, Китае, Индии и многих других странах. Недавно США предоставили Израилю свою систему ПВО THAAD стоимостью свыше $2 млрд. для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. например, 17 января 2022 года THAAD уничтожила в ОАЭ баллистическую ракету средней дальности хуситов, использованную для атаки на эмиратский нефтяной объект у авиабазы ад-Дафра. Есть и американские системы ПРО Aegis BMD наземного и морского базирования, также способные перехватывать баллисты и средней дальности. Например, соответствующие системы работают в Румынии и Польши.

"Видеозаписи российского удара в четверг (утром по Днепру – ред.) показали, как несколько боеголовок падают под разными углами на цель, и каждую боеголовку нужно будет уничтожить ракетой, что сложно даже для лучших систем ПВО. И хотя боеголовки, сброшенные на Днепр, не были ядерными, их использование в обычных боевых операциях, безусловно вызовет новую неопределенность в мире, и так находится на грани", — отмечает CNN.

По мнению многих западных экспертов, именно этого и добивался Путин – посеять панику в западных обществах, создав неопределенность по поводу дальнейших действий Москвы, а именно – действительно ли Путин может "нажать" на ядерную кнопку. Ведь за несколько дней до удара этой ракетой по Днепру, Кремль обнародовал изменения своей ядерной доктрины. ТСН.ua уже писал: теперь все (если дословно руководствоваться логикой этих изменений), что едет или летит в сторону РФ и Беларуси, может спровоцировать ответный ядерный удар как по Украине, так и по членам НАТО.

В то же время, и на это немногие обратили внимание, в своем видеообращении в четверг вечером, 21 ноября, Путин также упомянул о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году. Это произошло как раз во время первого президентского срока Дональда Трампа в ответ на систематическое нарушение Россией настоящего Договора. Еще с 2015 года западные разведки сообщали о тайной разработке Россией ракет, запрещенных ДРСМД, а также их развертывании в Калининграде и оккупированном Крыму.

"Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Думаем, что США допустили ошибку, единолично разрушив в 2019 году под надуманным предлогом РСМД. Сегодня США не только производят такую. технику. Но, как мы видим, они, во время мероприятий по подготовке своих войск, отработали вопросы опрокидывания в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению., – также заявил Путин.

Поэтому удар по России по Днепру "новой" баллистической ракетой средней дальности – это еще и попытка Путина повысить ставки, приглашая будущую Администрацию Трампа к переговорам. Ведь, не зря в пятницу, 22 ноября, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что снятие Джо Байденом ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по целям в глубине территории России – это "попытка напомнить Трампу". К тому же 5 февраля 2026 года заканчивается действие СНВ-3 – Договора о сокращении и ограничении стратегических и наступательных (ядерных) вооружений между США и РФ. Еще в прошлом году Путин приостановил участие России в настоящем Договоре. К тому же, как известно, США заинтересованы в разработке новых договоров о ядерных и ракетных потенциалах с участием не только России, но и Китая.