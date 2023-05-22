Путин снова всех "переиграл": Украина получит F-16, а Россия еще больше санкций и изоляцию, даже со стороны Китая

Киев расширяет географию антипутинской коалиции. Украинские пилоты наконец-то начинают обучение на западных истребителях, что открывает дорогу к поставкам F-16. Россия получила еще больше санкций, а Си Цзиньпин своими руками изолирует Путина. Собственно, это и есть главные итоги второго тура президента Зеленского.

Пока кремлевские сумасшедшие угрожали миру ядерным оружием, а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пугал Европу ядерным облаком, после большого европейского турне Владимир Зеленский отправился в другую часть мира. 19 мая украинский президент выступил на саммите Лиги арабских государств, а затем принял непосредственное участие в саммите G7 в японской Хирошиме, которая во времена Второй мировой подверглась ядерным бомбардировкам, где приняли действительно стратегические решения, которые приблизят победу Украины.

Во-первых, лед наконец тронулся – Украина получит американские истребители F-16. США разблокировали эти поставки и дали зеленый свет началу учений наших пилотов в Европе в обмен на заверения, что самолеты не будут использоваться для ударов по территории России.

Во-вторых, выступая на G7, президент Зеленский предложил провести в июле саммит Формулы мира как раз на 500 дней после начала полномасштабной войны. Пока четкого ответа Запада на это не прозвучало. Хоть на словах все поддерживают именно украинскую формулу мира из 10 пунктов, от Бразилии, Китая, Саудовской Аравии и стран Африки звучат разные "мирные" инициативы и предложения стать посредниками между Киевом и Москвой.

В-третьих, страны "Большой семерки" договорились и дальше обрезать Москве пути двойного импорта, с помощью которых российская оборонка получает технологии для производства тех же ракет, которыми продолжает убивать украинцев.

Хотя пока неясно, как это будет происходить. Ведь, например, Великобритания на днях объявила о запрете на импорт российских алмазов, никеля и алюминия. Однако ключевой вопрос остается нерешенным – как нажать на такие страны, как Армения, Китай, Казахстан и Турция, ставшие своеобразными хабами по обходу санкций. А например, Индия продолжает покупать российские энергоносители в больших объемах. США предлагали ввести полное эмбарго на весь экспорт в Россию с небольшими исключениями. Но некоторые западные страны заблокировали это решение.

В-четвертых, хотя Москва и Пекин синхронно осудили саммит G7 в японской Хирошиме, как раз в эти дни Си Цзиньпин провел свой саммит "Китай – Центральная Азия", где собрал всех, кроме Путина. Многие западные аналитики писали, что этим Пекин продемонстрировал, кто настоящий хозяин в этом регионе, который традиционно являлся сферой влияния России. Пока в это же время Путин жаловался на большое содержание женских гормонов в пиве, называя западных лидеров "недоумками", Си Цзиньпин продвигал свой проект "Один пояс-один путь" в обход России, а российский порт Владивосток, что в Кремле, конечно же, не очень освещают, стал внутренним китайским.

ТСН.ua кратко описал главные итоги мировых событий, а ниже мы остановимся на основных для Украины моментах.

Закрыть украинское небо: современные истребители – когда и сколько

Когда президент Зеленский совершил в декабре свой первый после начала полномасштабной войны заграничный визит в США, Вашингтон объявил о передаче Украине систем Patriot, что до этого было своеобразным табу. Следующей задачей было пробить стену нежелания Америки начать обучение украинских пилотов, чтобы впоследствии передать нам современные западные истребители. Главных преград было две: тестирование границы дальнейшей эскалации со стороны России и страх, что это может повлечь за собой прямое военное столкновение между НАТО и Россией.

В преддверии очередного "Рамштайна" можно уверенно утверждать – авиационная коалиция создана. На сегодняшний день в нее входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия и США. Лондон создаст летную школу для украинских пилотов. Франция готова сделать то же, но свои истребители не будет предоставлять (хотя раньше Эммануэль Макрон говорил, что этот вопрос не табу). По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, боевые самолеты будут передавать подразделениями: "А это — по меньшей мере эскадрилья. В нашем варианте — это более 12 самолетов".

Эксперты говорят, что речь по меньшей мере о 24 истребителях. Именно такое количество F-16 у Нидерландов, которые они собираются заменить на F-35. В целом же, как еще в январе заявлял Юрий Игнат, Украине нужно 200 современных боевых самолетов, потому что по авиации Россия преобладает в 5-6 раз. О 200 истребителях речи пока нет. Максимум – это 70 самолетов до конца года. Именно о таком количестве пишет западная печать.

"По мере того, как в ближайшие месяцы начнется обучение, мы будем с нашими союзниками работать над тем, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и сколько", — заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Хотя, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обучение пилотов уже началось. На тренировки, которые будут проходить в Европе, по разным оценкам может потребоваться от 4 до 18 месяцев. Поэтому очевидно, что современная боевая авиация не будет использоваться во время предстоящего контрнаступления, в поддержку которого США предоставили новый военный пакет помощи на $375 млн. Хотя в будущем обязательно поможет закрыть украинское небо, бороться с планирующими авиабомбами, которые Россия начала массово использовать на фронте, как и с новой авиационной ударной группой врага, которую, по данным британской разведки, Москва готовит для нанесения ударов по Украине.

В целом же на итоговой пресс-конференции в Хирошиме западные журналисты много спрашивали президента Зеленского, когда же начнется анонсированное украинское контрнаступление. "Россия почувствует, когда будет контрнаступление", — ответил Зеленский. Ну а Джо Байден добавил, что снабжение Украины F-16 является огромным риском для России.

Антипутинская коалиция: борьба за Азию и Глобальный Юг

"У нас разрушены тысячи квадратных километров. Это просто ужас. Донбасс, на который пришел президент Путин, говоря всем, настраивая мир, некоторые государства, которые он сохраняет жизнь русскоязычным людям. Так вот, весь Донбасс, где было много русскоязычных людей, сегодня выглядит, к сожалению, так трагически, как раньше выглядела Хирошима", – отметил Зеленский на итоговой пресс-конференции саммита G7.

Действительно, саммит G7 в японской Хирошиме, когда Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием, стал очень символичным, как и борьба за страны Азии. Мир продолжает разделение на два лагеря – демократию и автократию. Последние пытается возглавить Си Цзиньпин. Китай проводит сейчас очень активную, но иногда агрессивную политику в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Глобального Юга. КНР многое инвестирует в эти страны, в частности в инфраструктуру, а Россия продает им оружие, удобрения, энергоносители и ядерные технологии (например в Египте и Китае "Росатом" строит АЭС).

Именно поэтому после саммита G7 в Японии президент Байден и премьер Индии Нарендра Моди посетят Папуа Новую Гвинею. Именно поэтому накануне саммита G7 Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, где усиливается влияние Китая. Украинский президент довольно открыто заявил, что среди стран региона есть те, кто закрывает глаза на незаконные аннексии, и призвал присоединиться к украинской формуле мира.

"Я здесь, чтобы все могли честно посмотреть, как бы россияне ни пытались влиять, независимость все равно должна быть", – заявил украинский президент.

Также Владимир Зеленский встретился с наследным принцем, премьером Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Нельзя сказать, что этот визит украинского президента глобально что-либо изменил. Однако после этого наследный принц заявил, что Саудовская Аравия избрала "активный нейтралитет" в войне России против Украины.