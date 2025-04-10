Путин собирает головорезов: военный эксперт предупредил о новой опасности

Путин собирает головорезов и усиливает давление на фронте. / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин, несмотря на все попытки главы США Дональда Трампа прекратить войну, только усугубляет свой террор.

На фронте уже реализуется первый этап наступления россиян, а второй может начаться в июле.

Об этом военный эксперт Игорь Романенко заявил в комментарии ТСН.ua.

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По его словам, Путин собирает головорезов для войны в Украине по всему миру.

«Ко второму этапу враг проведет призыв срочников. Будет произведена соответствующая замена и из уже подготовленных бойцов будут формировать боевые подразделения. Также противник набирает контрактников для последующей отправки на фронт. Ежемесячно противник отправляет на войну 40-50 тысяч человек и выискивает наемников по миру, готовых воевать за большие деньги. Все это свидетельствует об усилении ресурсов для возможных наступательных действий», – отмечает Игорь Романенко.

Романенко добавляет, что второй этап расширенного наступления российских войск напрямую зависит от результатов эффективности или провала первого весеннего этапа.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что у Украины, кроме окончания войны военным путем, другого сценария нет. Иначе это будет просто замороженный или отложенный конфликт, повторение Минских договоренностей.