Путин собирает новую армию — усилят ли мобилизацию в Украине: эксперт назвал сценарии

Срочный приказ Путина о военных сборах российских резервистов, скорее всего, является началом новой волны скрытой мобилизации в РФ. Учитывая это, будет ли в Украине зеркальный ответ в виде еще более усиленной мобилизации — об этом в комментарии ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт Роман Свитан.

"Раз в год, иногда два раза в год объявляют сборы резервистов. Обычно такие вопросы удобно решать весной и летом, но не зимой", — говорит Свитан, уточняя, что сборы зимой в России проводится впервые за многие годы.

И добавляет: "Резервисты — это готовые военнослужащие, которые в свое время прошли либо срочную подготовку, либо боевые действия. Их собирают для того, чтобы переподготовить. То, что эти сборы в РФ объявили зимой, четко указывает на то, что Путин запустил механизм скрытой мобилизации. Переподготовить могут сотни тысяч мужчин. Обычно количество не разглашается. Через месяц это будут готовые вояки, которых можно выводить на линию боестолкновения. Путин може это сделать".

Усилят ли мобилизацию в Украине

На этот вопрос Роман Свитан отвечает следующим образом: "Конечно, планы Украины будут корректироваться под общее количество российских военнослужащих. Наша разведка узнает о том, какое количество призвали в России, какова была подготовка. Но я не думаю, что эта корректировка будет связана с увеличением количества украинских мобилизованных".

И объясняет: "Война в этом году переходит на новый технологический уровень. У нас появляется воздушная компонента — самолеты, которые могут уничтожать живую силу противника на дальних подступах. Это было бы правильно — привлекать дальние средства поражения. Как отреагирует на все эти процессы наше военно-политическое руководство — это станет известно уже в ближайшее время. Добавлю, что в ответ на такие действия Путина нужно привлекать внутренние правоохранительные силы. Это специалисты, которые могут выполнять боевые задачи".

Резюмируя, Роман Свитан говорит, что эти сборы скорее всего не связаны с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа: "У россиян резко уменьшилось количество присоединяющихся в ряды ВС РФ. В полтора-два раза. Война — это математика. Можно вычислить, когда закончится личный состав и когда нужно начинать подготовку нового состава. Россияне высчитали, что до весны у них будет недостаток личного состава и запустили этот механизм раньше. Не весной, а в январе".

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