"Путин собственноручно руководит войной, а Шойгу не является министром обороны" – военный эксперт

Глава страны-агрессорки Владимир Путин на сегодняшний день собственноручно руководит войной. И решение об ударе по тепловым электростанциям принималось лично Путиным.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Исходя из той развединформации, которая доходит до нас с вами, скажу, что создается впечатление, что он руководит лично. Смотрите, Шойгу – не министр обороны, он никогда им и не был, он не военный человек, он не разбирается (в этом – ред.), дай Бог, чтобы он запомнил, что красная стрелочка – это российские войска, а синяя стрелочка – это украинские войска… И то, его эти вопросы, на мой взгляд, вообще не интересуют. Герасимов (Валерий Герасимов – начальник генштаба РФ – ред.) на сегодняшний день устранен, судя по отношению Путина к нему, что мы видели из репортажей, как Путин обращался к нему, он отстранен от управления войсками", – отметил эксперт.

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Жданов добавил, что есть информация о том, что на сегодняшний день, действительно, Путин лично заслушивает оперативный уровень, а это – командующие корпусами и группами армий, как они распределили там обязанности на линии фронта в Украине.

"Да, действительно, он единственное, что не собирает у себя там в кабинете этих командармов и не рисует стрелочки на карте. Хотя, я думаю, что решение об ударе по тепловым электростанциям принималось лично Путиным", – подытожил эксперт.

Напомним, Олег Жданов подчеркнул, что Россия и дальше будет прибегать к террору против гражданского населения. Поэтому тем людям, которые живут вблизи ТЭЦ, нужно позаботиться о своей безопасности.