Путин согласился на перемирие: Жданов шокировал, чего ждать 1 февраля и предупредил о массированном ударе

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Президент РФ Владимир Путин якобы согласился воздержаться от ударов по энергетическому объекту в Украине до 1 февраля 2026 года по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Впрочем, днем ранее Дональд Трамп сообщил, что договорился с Путиным о том, что последний остановит энергетические удары на неделю. Косвенно «энергетическое перемирие» подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

О том, зачем Кремлю нужно «перемирие», чего ждать после 1 февраля, получит ли Украина из этого какую-нибудь пользу и когда может произойти следующий массированный удар, в комментарии сайту ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Реклама

Действительно ли Путин согласился на «перемирие»

Олег Жданов отмечает, что подобные договоренности достаточно сомнительны.

«Мы сами узнали о якобы договоренности от Трампа. Он объявил, что с Путиным договорился — не с нами, что тот в неделю прекратит обстрелы наших энергетических объектов. Очень сомнительна такая договоренность», — говорит эксперт.

По его словам, даже если такие договоренности и существуют, они могли быть достигнуты только на словах во время телефонных контактов:

«Я думаю, если она существует на самом деле, кроме слов, в результате, допустим, телефонного разговора Путина и Трампа. Кстати, на сегодняшний день, 30 января, запланирован официальный телефонный разговор Трампа и Путина. Посмотрим, что они там друг другу скажут», — отметил Жданов.

Реклама

Военный эксперт также обращает внимание на дипломатический контекст. По его словам, на 1 февраля планировалась встреча переговорных групп в Абу-Даби, однако она, вероятно, не состоится.

«Кстати, 1 февраля должна была быть встреча в Абу-Даби двух переговорных групп и при чем это должен был быть прямой контакт. Но, как сказал президент Зеленский, ее скорее всего не будет в связи с ситуацией вокруг Ирана. Так что опять же это затягивается на неопределенное время», — пояснил он.

Будет ли массированный удар после 1 февраля

Жданов не исключает, что после завершения условного «перемирия» Россия может снова нанести мощный удар.

«Массированный удар будет, я думаю. И такую возможность Россия вряд ли упустит. Не могу утверждать, потому что кто-то его знает, что у них в голове. Но я бы сказал — 50 на 50: ударят или не ударят после 1 февраля», — отметил эксперт.

Реклама

Он добавляет, что даже в самой России эта пауза вызывает недовольство среди радикально настроенных сторонников войны.

«Z-военкоры потихоньку, боятся громко сказать, чтобы их ФСБ не прижало. Но они скулят, и доходит до того, что самые смелые обвиняют Путина. Мол, он не хочет дожать Украину и фактически спускает в унитаз все достижения России в развале нашей энергетической системы», — говорит Жданов.

Эксперт обращает внимание и на поведение российского диктатора в кризисные моменты:

«Обратите внимание, когда такие моменты трудны, то Путин скрывается. Его не слышно и не видно. Где-то он там в бункере отсиживается и молчит. Молчит, как рыба о лед».

Реклама

Зачем России эта пауза в ударах

По словам Жданова, возможное «перемирие» полностью вписывается в военную логику РФ.

«Это заключается в концепции боевого применения этих ударов по территории Украины. Все равно между ударами есть промежуток времени — от одной до двух недель. Если брать с конца декабря, то примерно в интервал две недели они наносят удар», — объясняет эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, Путин мог «подыграть» Трампу без потерь для себя:

«Так почему бы не подыграть Трампу, не добавить ему сладостей и не согласиться на неделю перемирия? Все равно Воздушно-космические силы РФ и ракетные войска готовятся к удару. Все равно не планируется ударов — так почему вы не согласитесь? Он убивает двух зайцев: и военного — в плане подготовки удара, и политического — чтобы Трампу продемонстрировать: вы просили, я согласился».

Реклама

Выгодно ли «перемирие» Украине

Эксперт убежден, что для Украины такая пауза не имеет практической пользы.

«Нам смысла в неделе перемирия. Украина через неделю ничего не отремонтирует. А если и отремонтируем, то они через неделю снова ударят — и у нас будет все то же», — подчеркнул он.

Более того, по словам Жданова, энергетики прогнозируют реальные восстановительные работы не раньше второй половины февраля.

«При очень низких температурах даже демонтаж связан с очень большими рисками. Так что нам это перемирие, как говорится, зайцу стоп-сигнал», — добавил эксперт.

Реклама

Психологический и международный эффект

По мнению Жданова, главная цель Кремля — давление не на украинцев, а на международное сообщество.

«Для нас это вряд ли сыграет столь огромную роль. Это может больше повлиять на международный имидж Путина», — говорит он.

Эксперт объясняет, что в прифронтовых городах никакой «тишины» люди не почувствовали:

«Сегодня Запорожье, Днепр, все прифронтовые города. Вы думаете, там люди радуются этому перемирию? И им все равно — „Шахеды“ летят. Неважно куда: по жилым домам, по объектам инфраструктуры или по позициям», — отметил Жданов.

Реклама

На международной арене ситуация выглядит иначе:

«Трамп потом скажет: смотрите, ведь Путин хочет мира. Я вам говорил, он такой хороший парень, а вы мне не верили. Я попросил — и он согласился. Это давление на нас, чтобы мы согласились на территориальные уступки РФ».

В заключение Жданов предостерегает, что даже заморозка войны не будет означать мир.

«Дело в том, что патовая ситуация. Вы же видите, в войне патовая ситуация в плане того, что Путин не может закончить войну без Донбасса, потому что за что воевали? Первый вопрос, за что воевали? За Донбасс. А он их? Нет, он не их. А мы, в принципе, не закончим войну. Мы просто на сегодняшний день наше политическое руководство готово согласиться на заморозку конфликта. А это, не забывайте, означает, что последует третья мировая война. Вопрос только времени», — подытожил он.