Путин согласился на все условия Си Цзиньпина, но время не на его стороне — эксперт

В ходе визита китайского лидера в Россию Си Цзиньпин поставил Путину условия, на которые российский диктатор был вынужден согласиться.

Во время визита в Россию Си Цзиньпин сказал Путину, что он берет на себя риск, общаясь с военным преступником. Мол, такой позор ему не нужен, и у Путина остается мало времени показать хоть какой-то результат.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Из-за того, что Си Цзиньпину было противно, он предложил ему (Путину — ред.) следующее — он готов терпеть такое позорное положение, он гарантирует Путину жизнь и убежище в Китае. Си использовал ситуацию на 1000% для поднятия ставок и создания условий, когда Путин должен был согласиться на все. Я думаю, что именно так и произошло. Это открывает новую эру", — убежден Самусь.

По словам эксперта, теперь будет интересно, что именно Си позволит совершить Путину на фронте.

"Он (Цзиньпин — ред.) может дать ему время — еще полгода "подергаться". Си Цзиньпину не интересно слушать о Бахмуте. Чем дольше Си будет ждать, тем больше он даст возможностей Путину для маневров. Если за это время, которое Си даст Путину, Россия будет нести потери и позор, Китаю это не нужно. У него и так много позора из-за того, что он берет военного преступника под свое крыло", — отметил Самусь.

Эксперт добавил, что Китай может в любой момент убрать Путина и поставить Шойгу, и тогда Путину "просто позволят существовать физически".

"От Шойгу зависят успехи на фронте, но он просто улыбается и ничего не делает. Конспирологически можно представить, что его реальные руководители — коммунистическая партия Китая и она сказала не готовить наступательные стратегические группировки, потому что это противоречит китайским интересам", — сказал эксперт.

Напомним, Михаил Самусь также заявил, что Си Цзиньпин дал Путину "ярлык" на правление в обмен на фактическую оккупацию РФ.

"Си Цзиньпин сделал в России несколько громких заявлений. Во-первых, он гарантировал ему, если Путин соглашается на все, что ему предложит Си, тогда Путин гарантированно остается живым и может продолжать править. То есть он дал ему "ярлык" на правление. Путин соглашается", – сказал Самусь.

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