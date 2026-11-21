Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что операция относительно Крымского моста была сложной и состояла из многих этапов, ведь предполагала поражение многих целей.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

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По его словам, на пути к поражению переправы украинские силы уничтожали разные виды вооружения.

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«Это серьезная операция, и мы выбивали много разного оружия на пути к мосту. Разное оружие, которое Россия ежедневно использовала против нас. И потому там много этапов соответственно операции», — объяснил Зеленский.

Зеленский назвал операцию по уничтожению Крымского моста справедливым ответом на атаки по украинской инфраструктуре. С начала полномасштабной войны Россия 109 раз атаковала мосты в Украине.

«Путин атаковал украинские мосты 109 раз — не один, не два, а 109. Атак ракетами и дронами. Это важно. Именно поэтому это абсолютно справедливый ответ», — подчеркнул глава государства.

Он опроверг утверждение «фюрера» Владимира Путина о том, что переправу якобы никогда не использовали для военной логистики. По словам Зеленского, мост фактически стал одним из ключевых маршрутов для милитаризации временно оккупированного Крыма.

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«Так что это неправда. Сейчас есть факты. Факты — это не слова Путина и не слова России. У нас все есть, мы можем видеть и понимать, что происходит», — заявил президент и добавил, что в Сети есть немало видео, на которых зафиксировано перемещение танков, бронетехники и артиллерии через переправу.

В то же время глава государства выразил скепсис о готовности Кремля к реальным компромиссам в переговорах. Он подчеркнул, что не разделяет оптимизма США по поводу перспектив договоренностей с Россией.

Хмара про путь по Керченскому проливу

В то же время министр обороны Евгений Хмара добавил, что обвал автомобильной части Крымского моста на путь прохождения судов по проливу осложнил свободное судоходство под переправой. Сейчас россияне обследуют поврежденную конструкцию и ищут способ убрать ее.

В частности, оккупанты уже привлекли водолазов, которые исследуют характер повреждений и выясняют, как поднять и оттянуть разрушенный элемент моста.

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«Мы оцениваем время, когда они смогут поднять и отвести эту конструкцию в сторону, в несколько месяцев», — отметил Хмара.

Удары по Крымскому мосту — заявления Зеленского

Украинские Силы обороны атаковали Крымский мост 16, 17 и 19 ноября. Зеленский объяснил, что удары по Крымскому мосту является ответом на систематическое разрушение украинской инфраструктуры. По его словам, Москва во время войны уничтожала мосты и железные дороги в Украине, но в этом году сделала атаки на инфраструктуру одной из своих целей.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина имеет полное право распоряжаться всем, что находится в пределах ее международно признанных границ, в том числе и во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что полуостров является украинской территорией, поэтому «со своим делаем все, что хотим» .

Президент обратил внимание на то, что РФ построила переправу после незаконной аннексии Крыма. По его словам, Кремль должен осознать, что Украина не допустит использования Крымского моста как инструмента оккупации и военной логистики. В конце концов, говорит Зеленский, Крымский мост не устоит — сооружение будет уничтожено.

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