Путин составил график обстрелов Украины: какими будут предвестники атак по Киеву и другим городам

По подсчетам аналитиков, Россия бьет по Киеву по определенному графику / © ТСН

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Массированные обстрелы некоторых украинских городов, вероятно, будут осуществляться Россией в ближайшее время с интервалом в 4 дня, а Киева — с промежутком в неделю-полторы. О такой возможной тенденции в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«По состоянию на сегодняшний день такие интервалы будут продолжаться, но в будущем будут уменьшаться», — говорит Коваленко, опираясь на собственную аналитику.

И объясняет причины: «Россияне пытаются масштабировать производство дронов всех типов. Как камикадзе, так и приманок. Через некоторое время, к сожалению, они выйдут за пределы среднестатистического показателя в 90 «Шахедов» в сутки. Речь идет о готовых единицах (вместе с дронами-«обманками» количество БПЛА может составлять 150-170 ежесуточно). Я думаю, что к концу лета они выйдут за пределы сотни «Шахедов». Поэтому будут расти возможности по накоплению».

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По подсчетам Коваленко, если эти возможности России увеличатся, то могут уменьшиться интервалы между обстрелами.

«К примеру, Киев в таком случае могут атаковать через 3-4 дня. В зависимости от того, какую цель они преследуют», — говорит обозреватель.

И продолжает: «Мы видим, что Россия наносит преимущественно концентрированные массированные удары по отдельно взятым городам. Это может быть Кременчуг, неожиданно — Луцк, который не так часто фигурирует как город, по которому наносятся такие удары. Это могут быть Запорожье, Одесса, Харьков, Сумы и другие города. Житомир, Хмельницкий, преимущественно через Староконстантинов. И так далее. Угроза будет только расти».

Тысячи «Шахедов» в сутки пока не будет

В то же время Коваленко подчеркивает: «Но не нужно паниковать, мол, будет тысяча «Шахедов» в сутки. Пока не будет тысячи. Ни сегодня, ни завтра, ни через месяц, ни через полгода. Но то, что Россия стремится выйти именно на такой показатель, в первую очередь, путем накопления — это так».

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По словам аналитика, Россия увеличивает производство дронов в среднем 10-15% в месяц.

«Выйти на показатель в 1 тыс. «Шахедов» в сутки Россия не сможет ни в 2025 году, ни в 2026», — предполагает Коваленко.

При этом он отмечает, что для того, чтобы ударить по Украине количеством более 700 воздушных целей (в частности, дронами-«обманками»), Россия накапливала ресурс в течение нескольких дней.

Военный обозреватель также отмечает, что оккупанты постоянно пытаются расширить свои возможности. К примеру, пытаются устанавливать «Шахеды» на «пикапы» и оттуда их запускать.

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«Потребуется некоторый период, чтобы все это масштабировать, но над этим они работают и это не нужно игнорировать», — подчеркивает Коваленко.

По подсчетам аналитика, еще зимой процент попаданий российских БПЛА составил около 3-4%, сейчас — около 20%.

«Во-первых, они увеличили количество. Мы понимаем, что проблема все это перехватить. Во-вторых, тактика концентрированных налетов», — говорит Коваленко.

По его мнению, ситуация с защитой в Украине может улучшиться, если произойдет ряд изменений.

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«Чтобы у мобильных огневых групп были не только пулеметы, а что-то более мощное. Например, ПЗРК «Стингер», «Игла». Требуется комплексный подход. Легкомоторная авиация может работать эффективнее зенитного дрона. Час работы легкомоторного самолета — около 1 тыс. долларов. Но если зенитный дрон, стоимостью 3-4 тыс. долларов сбивает один «Шахед», то при использовании одного легкомоторного самолета можно сбить 5,6 и более «Шахедов», — анализирует ситуацию Коваленко.

Какими могут быть предвестники обстрела

По мнению Александра Коваленко, достаточно длительная пауза между обстрелами может свидетельствовать о намерениях оккупантов совершить очередную массированную атаку.

В то же время, отдельные пользователи соцсетей обратили внимание на то, что массированные атаки совпадают с периодами, когда появляются важные новости относительно Украины со стороны США. Однако политический эксперт Владимир Фесенко говорит, что не нужно искать какую-либо конспирологию.

«Были ситуации, когда я могу согласиться. В ходе АТО россияне сознательно привязывали активизацию своих ударов к переговорному процессу в Нормандском формате, к переговорам в Минске. Сознательно обостряли ситуацию. Обострение являлось инструментом давления. В настоящее время активного переговорного процесса нет. Последние полтора месяца Россия массово обстреливает Киев 1-2 раза в неделю. Последний удар — это ответ Трампу или что-то другое, стечение обстоятельств, потому что они бьют регулярно? Однозначного ответа нет. Атаки есть и будут регулярными».

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Ранее сообщалось, что Ольга Сумская шокировала видом из окна ее квартиры во время обстрела Киева.

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