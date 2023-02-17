Путин совершил две большие стратегические ошибки: Столтенберг объяснил, какие именно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какой урок извлекли страны-члены Североатлантического союза за последний год полномасштабной агрессии России.

Главный урок в том, что мы должны держаться вместе, чтобы противостоять России и поддерживать Украину.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.

Также читайте Для Украины снимают табу: Зеленский об итогах дипломатического марафона

Столтенберг подчеркнул, что президент Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда решил вторгнуться в Украину.

"Первая и важнейшая (ошибка – ред.) — в том, что он совершенно недооценил силу, храбрость, упорство украинского народа, украинского политического руководства, и, конечно же, украинских Вооруженных сил. Другой большой стратегический просчет президента Путина — он так же недооценил НАТО и наших партнеров, нашу решимость и готовность помогать Украине, вводить экономические санкции, а также военными и экономическими средствами помогать Украине, и мы понимаем, что это важно для украинцев, но так же важно для всех государств-членов Альянса, потому что если президент Путин победит — это будет трагедия для Украины, и очень опасно для нас, поскольку урок, который из этого извлечет он — это то, что с помощью грубой военной силы можно достичь своих целей, и это сделает намного более уязвимым НАТО и его отдельных членов. Вот почему мы помогаем Украине", — резюмировал Столтенберг.

Напомним, Генсек НАТО сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины в рамках границ 91 года военным путем.

Читайте также: