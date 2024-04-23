"Путин спешит": эксперт рассказал, когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Бывший спикер Генштаба ВСУ предупредил о том, что россияне могут воспользоваться "окном возможностей" и в очередной раз атаковать Украину.

Атака россиян дронами по столичному и другим регионам в ночь на 23 апреля может быть предвестником очередного ракетного удара.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Не исключено, что оккупанты могут готовить массированный удар, воспользовавшись тем, что в Украину пока не доставили помощь от западных партнеров. Как известно, в последний раз путинская армия била по столице в конце марта, поэтому имела возможность накопить боеприпасы для ударов по Киеву.

"Сегодня были взрывы в Днепре, Запорожье. То есть россияне снова используют баллистику, чтобы целиться по нашим объектам. Мониторинговые каналы сообщали также о ракете в направлении одного из гидротехнических сооружений Днепропетровской области. Враг продолжает работать по объектам нашей энергетической инфраструктуры", – говорит Владислав Селезнев.

К этому он добавляет: "Думаю, что враг будет и дальше работать по объектам железнодорожной инфраструктуры. Пока у оккупантов есть определенное "окно возможностей" – пока мы не получили транш военно-технической помощи от правительства США. Враг, пользуясь нашей слабостью, будет атаковать. После того , как мы получим дополнительные системы Patriot и ракеты к ним, путинской армии будет гораздо сложнее придавить нашу систему ПВО. Обратите внимание, что вражеские дроны-разведчики сейчас активно работают не только в приграничных и прифронтовых областях нашей страны. Они ищут важные объекты ”.

На вопрос о том, могла ли быть атака дронами на Киев предвестником очередного ракетного удара, Владислав Селезнев ответил так: "Безусловно. В Киеве сосредоточены органы управления, центры принятия решений, командные пункты, пункты управления и связи, соответственно, для врага Киев является одним из ключевых регионов, по которым он будет пытаться бить".

Ранее сообщалось о том, что Украина готовится принять F-16.

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