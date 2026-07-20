Путин спешит с обстрелами Киева до 20 сентября: эксперт ошеломил сценарием

По мнению бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, Россия спешит нанести Киеву как можно больше ущерба баллистикой до конца сентября / © ТСН

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Ряд сокрушительных российских атак по Киеву именно баллистическими ракетами может свидетельствовать о том, что глава Кремля Владимир Путин крайне спешит к середине сентября, до выборов в Госдуму, одержать хоть какую-то «яркую победу» — таково мнение в комментарии для ТСН.ua озвучил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Кроме того, он проанализировал возможный интервал, который Путин будет использовать в ракетных обстрелах Киева.

«Я считаю, что два российских высокопоставленных чиновника, Путин и начальник Генштаба ВС РФ Герасимов, решили объявить Украине войну городов. Киев, по их мнению, является сосредоточением пунктов управления, связи, центров принятия решений, важных объектов оборонно-промышленного комплекса. Считается, что если сердце страны страдает от масштабных и длительных ракетно-дроновых атак, то это влияет на общее настроение в украинском обществе», — объясняет причину ряда последних российских атак по Киеву Владислав Селезнев.

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При этом он отмечает, что длительное время под атаками российских дронов находятся и другие города — Одесса, Сумы, Харьков, Запорожье.

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«История для нас очень сложная, но все это похоже на войну против украинских городов. Враг пытается разрушить устойчивый безопасный образ жизни рядовых украинцев, разрушая то, от чего зависит наша безопасность. Речь идет об энергоинфраструктуре, системах водоснабжения, связи, транспортных коммуникациях. Поэтому я думаю, что это будет продолжаться, и интенсивность и масштаб вражеских атак напрямую будет зависеть от чисто и исключительно наличия ресурсов у россиян», — прогнозирует дальнейшее развитие событий Селезнев.

И продолжает: «Если они найдут определенные возможности производить на предприятиях больше дронов и ракет, то в большем количестве это будет лететь по Украине. По всей вероятности, враг в определенной степени спешит, поскольку ему нужны результаты. Сейчас у россиян очередной электоральный цикл — в сентябре выборы в законодательные органы федерального и регионального уровней. Путину надо «продать» россиянам хоть какую-то победу, что-то значимое, нужна какая-то яркая знаковая победа».

При этом Селезнев задается таким вопросом: «Кто из россиян знает о, например, Доброполье или Константиновке? А Киев — столица, город, который на слуху. Разрушение, лишение устойчивой безопасной комфортной жизни — это для российской пропаганды мощный толчок. Мол, вот, смотрите, в рамках денацификации, демилитаризации Украины разрушили украинскую столицу и заставили выезжать жителей Киева за пределы столичного региона. Возможен ли такой вариант для продвижения определенных пропагандистских нарративов в России? Да, он вероятен в случае, если врагу удастся это сделать. Поэтому наш президент постоянно отмечает то, что нам нужно большее количество противобаллистических ракет».

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Кроме того, Селезнев выразил мнение, что нынешние частые обстрелы Киева баллистикой — это не тестирование новой тактики, а несколько другое:

«Я думаю, что речь идет не о чем-то временном, а о возможностях россиян. Если им будет не хватать этих ракет, то даже при желании, не смогут этого сделать. То есть будет хотеться, но не смогут. Обратите внимание, что украинские удары нацелены не только на НПЗ, но и на объекты, причастные к изготовлению компонентов баллистических ракет. Но успех наших сил обороны зависит опять-таки от ресурсных возможностей».

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По мнению Селезнева, регулярно с небольшими промежутками времени, россияне не смогут реализовывать такие атаки, какой была последняя. Россиянам нужно определенное время для накопления.

«Еще одна опасная вещь. Сейчас Россия активно использует баллистические ракеты. Но ведь мы понимаем, что они также производят ракеты морского базирования «Калибры» и ракеты воздушного базирования Х-555 и Х-101, РФ чаще начинает использовать эрзац-ракеты типа «Бандероль», реактивные «Шахеды». То есть, Россия ищет возможности оказывать большее давление на украинские системы ПВО», — анализирует ситуацию Селезнев.

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К этому он добавляет, что в последнее время россияне стали чаще использовать для запуска баллистики пусковые установки, выход которых на боевые позиции фиксировать очень сложно.

«Постоянно осуществляется перемещение этих пусковых установок, поэтому отслеживать их сложно», — объясняет эксперт.

То, что Россия, по данным Института изучения войны, использует теперь ракеты из неприкосновенного запаса, Владислав Селезнев объясняет так: «Россия спешит, поэтому использует ракеты с определенным риском для себя. По всей вероятности, Россия повышает ставки, пытаясь таким образом достичь результатов».

По мнению Селезнева, даже таким образом РФ не достигнет желаемого.

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При этом Селезнев предполагает, что Россия ожидает неблагоприятных для Украины погодных условий, чтобы попытаться атаковать энергоинфраструктуру. Кроме того, по его мнению, РФ будет накапливать для таких атак ракеты, поскольку понимает, что определенное количество соответствующих объектов защищено.

«В общем, ключевой маркер для нас, маркер того, как будут развиваться события в том числе и с ракетно-дроновыми атаками — это 20 числа сентября», — говорит он.

Резюмируя, Селезнев ответил на вопрос о том, являются ли усиленные обстрелы Киева баллистикой новой тактикой России: «Враг использует те ресурсы, которые, по его мнению, действенны. РФ атаковала Киев огромным количеством дронов — не получилось, поскольку более 90% этих дронов мы уничтожаем на территории других областей. Теперь РФ начала использовать баллистические ракеты, поскольку с противобаллистическими ракетами у нас проблемы. Врага недооценивать нельзя, он гибок, всегда ищет варианты для того, чтобы нанести нам больший вред».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Жданов, комментируя российские ракетные обстрелы, дал прогноз, чего ждать до конца лета. Кроме того, комментируя прогнозы о «самой тяжелой зиме», Олег Жданов говорит, что, по его мнению, ситуация не будет более критической, чем в предыдущие годы.

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