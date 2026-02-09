"Путин спешит": Жданов шокировал, чего пытается достичь РФ ударами по энергетике

Олег Жданов объяснил тактику РФ / © ТСН

Российские удары по энергетической инфраструктуре продолжают оставлять украинцев без света и тепла. В Киеве, Днепре, Харькове и других городах электроэнергии может не быть по 15 часов подряд, а во многих домах вместе со светом исчезает и отопление. В то же время атаки РФ не прекращаются ни на день — россияне пытаются использовать морозы в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, как удары по энергосистеме влияют на возможности Украины на фронте, чего добивается Кремль и когда может наступить пауза в атаках.

Почему Россия спешит

По мнению Олега Жданова, Россия пытается воспользоваться холодной погодой, чтобы погрузить Украину в блэкаут и таким образом усилить свои позиции перед возможными переговорами.

«Россия действительно спешит использовать холодную погоду для создания блэкаута. Они хотят создать путем геноцида нашего народа себе условия для более выгодной переговорной позиции», — говорит Олег Жданов.

Эксперт связывает спешку Кремля с политическими процессами в США. По его словам, уже в начале лета там фактически развернется предвыборная борьба:

«Почему до лета? Потому что примерно с 1 июня начнется тщательная подготовка к выборам в США. И если мы с вами говорили, что с первого января они начнут распаковывать и вытаскивать из корзины грязное белье, то так и произошло. Эти файлы Эпштейна, там скандалы и прочее. То с 1 июня там уже пойдет, фактически пойдет, предвыборная кампания. Начнутся гонки, скажем так. Хотя официально они начнутся там в первых числах сентября».

Олега Жданов считает, что Дональд Трамп будет пытаться продемонстрировать очередной быстрый результат по прекращению войны.

«Поэтому Трамп сделает все, чтобы остановить войну. Просто остановить. Ему безразлично, как, что, на каких условиях. Он хочет, чтобы мы прекратили стрелять, мы и русские. И он выйдет и скажет, я остановил девятую войну, я вас спас от ядерной войны. Он, кстати, уже эту тематику поднимает», — говорит Олег Жданов.

Именно поэтому, по его словам, российский диктатор Владимир Путин будет пытаться получить максимум преимуществ до этого момента.

«Поэтому Путин тоже понимает, что в мае Трамп может поставить такие условия, что он не сможет отказаться. И поэтому они спешат», — говорит Олег Жданов.

Как отключения света влияют на фронт

Олег Жданов убежден, что критического влияния на военные возможности из-за ударов по энергетике нет — многие процессы могут работать на альтернативных источниках питания:

«А в принципе на фронт — из промышленности, я не знаю, что у нас из промышленности такого еще осталось, что работает и нуждается в промышленной сети. Можно заменить генераторами. На сегодняшний день в страну столько завезли генераторов, что если завести, то у нас и в день фонари будут светить. Но вопрос, где они и кто их использует».

В любом случае, по мнению Олега Жданова, сегодня предприятия в них не нуждаются.

«Это не металлургия, которая нуждается в мегаваттах электричества. Сегодня предприятие может работать и в условиях местной генерации, как газогенерации, так и с помощью генераторов с двигателями внутреннего сгорания. Так что это особо не повлияет. Более-менее мощные предприятия и масштабные предприятия у нас расположены за пределами нашей страны», — поясняет эксперт.

Главная ставка РФ — на настроения людей

Наибольший эффект от атак по энергетике, по словам Олега Жданова, может быть психологическим. Кремль рассчитывает на возможное изменение общественных настроений.

«А что касается населения, здесь вопрос. С одной стороны, это нас еще больше раздражает. И градус противостояния наоборот растет. Но рано или поздно, как говорят эти психологи, может произойти некая граница перелома, когда человек сдастся и общественное мнение может начать меняться. Вот на это и рассчитывает Российская Федерация», — считает эксперт.

Он отмечает, что непосредственно на фронте большинство подразделений работают автономно.

«На военные действия отключения света фактически не влияют. Смотрите, логистика вся на топливе. Топливо, слава Богу, есть, партнеры поставляют, у нас все едет. Ну, немножко железная дорога, но мы вытаскиваем тепловозы и возим на тепловозной тяге, там, где не тянут уже электровозы. На фронте бойцы все на автономке, все. Только там штабы, может где-то в оперативной глубине, они подключены, возможно, к промышленной сети. А так все на генераторах. Так что на фронт это особо не повлияет», — говорит Олег Жданов.

Впрочем моральное состояние войска, говорит эксперт, напрямую зависит от того, что происходит в тылу.

«Морально, да, фронт будет реагировать как зеркало. Ну, говорят, армия — зеркало государства, и фронт зеркально будет реагировать на общественное мнение. Если общественное мнение будет нагнетать градус неприязни к врагу, то и фронт будет реагировать соответственно. Если общественное мнение начнет меняться в сторону „Лучше плохой мир, чем хорошая война“, то, поверьте, и на фронте будет такое же настроение. Фронт — это зеркало общества», — считает эксперт.

