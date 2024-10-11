Путин стремится открыть северный фронт: эксперт об угрозах от Беларуси и Миг-31К рядом с Киевом

Со стороны Беларуси снова неспокойно. К активности вероятно разведывательных БпЛА, вылетающих с территории этой страны в сторону Украины, добавилась еще одна проблема, Россия перебросила в Беларусь два истребителя Миг-31К – носители аэробалистических ракет "Кинжал".

ТСН.ua выяснял, каких угроз следует ожидать от такой активности из недружественного нам "картофельного края" и не решится ли белорусский диктатор еще больше углубиться в войну.

Какие опасности от Миг-31К из Беларуси

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, возвращение в Беларусь российских истребителей несет определенную опасность. Прежде всего, потому, что Миг-31К является носителем "Кинжалов", а это – модернизированная ракета "Искандер", которая приспособлена для запуска с самолетов.

"Возвращение истребителей в Беларусь может свидетельствовать о том, что Путин хочет использовать их именно с этого направления. Там очень короткое расстояние для нанесения ударов на Киев и не только. Таким образом, с точки зрения Путина, он решает две задачи. Первая – уменьшается время подлета к местам запуска ракет, а второе – не нужно запускать "Кинжалы", именно через Киев, как это происходит сейчас, а бить по целям напрямую", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Хотят сменить место для атак "Кинжалами"?

Эксперт добавляет, что ранее враг наносил удары "Кинжалами" по Староконстантинову в Хмельницкой области именно через Киев.

И приводит пример, когда были сбиты два "Кинжала" на траектории, где скорость ракет была более 5 махов, то есть она была гиперзвуковой. Ракеты были сбиты над Киевом и территорией области – на Хмельнитчину смогла прорваться только одна.

"Раньше на этих отрезках маршрута, мы их не сбивали, а делали это непосредственно во время подлета ракет к цели, когда скорость "Кинжала" существенно уменьшается. Поэтому, если из Беларуси запускать ракеты, то их скорость будет гораздо больше, но это уже будет не просто провокация, а втягивание Беларуси в войну и боевые действия", – говорит военный эксперт.

Путин хочет наращивать градус провокаций/Коллаж ТСН.ua

Стремится открыть северный фронт?

По словам военного эксперта, Путин уже давно устраивает провокации на границе Беларуси и Украины, о чем свидетельствуют запуски пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в нашу сторону.

"Появление российских истребителей также может свидетельствовать о том, что Путин хочет наращивать градус провокаций. Думаю, что это серьезный показатель того, что он пытается открыть еще один фронт против нас на севере. Сейчас Украине и так очень и очень не просто, а российский диктатор стремится еще больше усилить напряжение, применяя истребители таким образом", – отмечает Игорь Романенко.

Помимо прочего, это еще и безумное морально-психологическое давление на украинцев, которым приходится спешить к укрытию после каждого взлета Миг-31К. При их присутствии на территории Беларуси количество воздушных тревог будет расти.

К чему готовится Лукашенко и что вообще происходит в Беларуси

Пока еще "Кинжалов" не завезли?

Кстати, несколько мониторинговых каналов сообщали о взлете истребителей в минувший четверг, они двигались в южном направлении Беларуси, но воздушная тревога в Украине не объявлялась.

"Дело в том, что в Беларусь прилетели только истребители. А еще нужны сами ракеты "Кинжал" под самолетами. Есть ли они уже там или их только доставляют – неизвестно. Но если у нашей разведки есть информация, что там пока только истребители, а ракет нет, то и тревогу не объявляют. Конечно, истребители могут применять и другие ракеты, но без "Кинжалов" они существенной опасности не представляют", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Россия готовит ракетный удар по ГЭС: почему возле Киева кружат вражеские БпЛА и какова их цель.

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