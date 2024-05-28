Путин стягивает авиацию в Беларусь – что задумал диктатор и стоит ли бояться нового наступления с севера

После продолжительного перерыва в Беларуси начались военные учения с Россией.

Сначала самолет беглого президента Виктора Януковича, а теперь – военные вертолеты. Россия внезапно стянула военную авиацию в Беларусь. На одном из аэродромов заметили более 10 самолетов и вертолетов.

Что задумали Путин и Лукашенко, стоит ли украинцам бояться нового наступления с севера и что об этом говорят в СНБО – в эксклюзиве ТСН.ua. рассказал Артем Зябкин.

Авиация РФ в Беларуси

Россия внезапно стянула в Беларусь свою авиацию. Как сообщает телеграмм-канал "Белорусскі Гаюн", концентрируют свои силы рашисты на аэродроме — "Барановичи" — западнее Минска.

"Сообщалось, что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолета Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолетов", - говорилось в сообщении.

По уточненным данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Таким образом, прямо сейчас в Барановичах находятся:

2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;

мин. 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;

8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

В то же время партизаны фиксируют и незаурядную активность белорусских вертолётов. По их информации, из аэродрома "Мачулищи" вылетели 12 белорусских вертолетов, которые также улетели в "Барановичи" и на аэродром "Осовцы", что неподалеку.

"С 27 по 31 мая "в рамках усовершенствования единой региональной системы ПВО Беларуси и России" проводятся совместные лётно-тактические учения", - сообщило МО Беларуси.

К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС РБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси.

"В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организация взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. Основные усилия будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Также на авиационных полигонах экипажам придется отработать прикрытие подразделений сухопутных войск".

Враги готовят наступление?

На этом фоне в Сети снова начали гулять слухи, что рашисты могут готовить новое наступление на Украину с севера и таким образом скрывают подготовку к нападению. Но это вряд ли и мы объясним почему.

Во-первых, удивляет факт, что по версии Министерства обороны Беларуси учения, у них общие с рашистами, но российское МО вообще о них молчит – даже не выпустило ни одного поста в Telegram.

Рашисты снова блефуют

"Белорусскі Гаюн" объясняет это просто – россиянам на самом деле эти учения не интересны. Именно поэтому они отдали командование ими белорусским военачальникам. Если бы те готовили новую операцию, например, чтобы зайти на Киевщину, такую ответственность они точно не возложили бы на неопытных "союзников".

Во-вторых, действия РФ и РБ уже прокомментировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины и разоблачили настоящий замысел рашистов. По мнению специалистов ЦПД, это очередная попытка безосновательно накрутить обычных украинцев.

"Со стороны Беларуси сейчас существует исключительно информационная угроза. На сегодняшний день у врага нет сил и средств для наступления на Украину с территории Белоруси. Впрочем, Россия будет качать эту тему информационно", - подчеркнули в СНБО.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, цель врага – растянуть наши силы и резервы, повлиять на нашу логистику.

"Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, Беларусь под постоянным наблюдением", - отметил руководитель ЦПД.

По его словам, люди должны помнить, что у нас большой фронт и есть активные и неактивные зоны.

"Россия рассматривает всю нашу границу с белорусами как зону напряжения. Конечно же, Силы обороны давно готовы к угрозам на этом направлении и были приняты все необходимые меры. Пока такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости", - подытожил Андрей Коваленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ ПЕРЕБРОСИЛА В БЕЛАРУСЬ ВОЕННУЮ АВИАЦИЮ! Что происходит?

Напомним, белорусский эксперт предположил, зачем Путин привез Януковича к Лукашенко.

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