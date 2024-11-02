Путин таки направил в Киев взрывную "звезду" из "Шахедов": эксперт назвал дальнейшие сценарии

Аналитик отмечает, что утренние и дневные атаки по столице могут продолжиться.

Путинская армия изменила тактику обстрелов столицы, ударив по Киеву "Шахедами" утром и продолжая это делать как минимум в первую половину дня в субботу, 2 ноября.

В промежутке времени между 4 часами 54 минуты и до обеда в столице власти призвали горожан идти в укрытия четыре раза из-за сигналов воздушной тревоги. По данным мониторинговых Telegram-каналов, дроны пытались залетать в столицу по разным направлениям, создавая форму "звезды".

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, это свидетельствует о том, что перед оккупантами была поставлена задача бить по столице тогда, когда эта атака была менее ожидаемой – не вечером и ночью, как раньше.

"Такие атаки будут продолжаться, пока мы не перекроем полностью в том числе и дневной трафик "Шахедов". У нас определенные механизмы работы дежурств ПВО были построены для противодействия "Шахедам" ночью. Сейчас нужно нашему ПВО перестроить работу в том числе и на дневной трафик российских атак", — говорит Свитан.

По словам эксперта, Киев был избран оккупантами из-за большой плотности гражданского населения.

"Чем больше плотность населения, тем проще выполнять геноцидную задачу. Атака в чистом виде террористическая и геноцидная. Если бы не Киев, то это был бы любой другой крупный город. Оккупанты ориентируются в данном случае на плотность населения", – говорит аналитик.

И продолжает: "Условно говоря, 10 "Шахедов", которые залетели в маленький городок не так воспринимаются, как 1 "Шахед", который может залететь в центр Киева. Столице нужно усиливать круглосуточную работу ПВО. Для этого нужно увеличивать количество личного состава, мобильных огневых групп, чтобы закрывать дроновый трафик в столицу. "Шахедные" атаки будут однозначно продолжаться, потому что оккупантам удобно работать по Киеву из-за 300 км расстояния от границы".

В свою очередь, в Главном управлении разведки Минобороны Украины ответили достаточно сдержанно по поводу новой тактики Путина. Источники ТСН.ua сообщили, что изучают ситуацию и готовят отчет по этой атаке, которая однозначно отличалась от других.

В то же время свою версию того, что в Киеве стали чаще раздаваться взрывы, обнародовала в соцсети нардеп Марьяна Безуглая.

"Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", — написала Безуглая на своей странице в Facebook.

Беспрецедентные удары по Киеву! Почему Шахеды долетают до столицы

Ранее сообщалось о том, что Путин может применить против Киева взрывную "звезду".

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