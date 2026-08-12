"Путин там уже ничего не решает": комбриг объяснил, что на самом деле может остановить войну

Руслан Марышев / © скриншот с видео

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Убийство российского диктатора не остановит войну, поскольку в РФ выстроена система, которая будет работать как маховик репрессий при любом руководителе.

Об этом командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Марышев рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

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Остановит ли смерть Путина войну в Украине?

«Да Путин же не решает. Путин там уже ничего не решает. Это уже там система выстроена. Там уже кого не поставь, оно как маховик репрессий будет работать», — объяснил комбриг.

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По его мнению, реальные изменения внутри страны-агрессорки возможны только тогда, когда тяжелые последствия войны ощутят жители ключевых российских мегаполисов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

«Влиять на гражданское население. Нет бензина, нет еды. И только тогда что-то у них там внутри начнется. Но не на гражданское население где-то там, не знаю, Закавказье, а на гражданское Москвы, Санкт-Петербурге и так далее. Больших крупных городов миллионников, где люди почувствовали бы на себе, что такое будь без воды, без еды, без бензина», — отметил Руслан Марышев.

Корреспондентка уточнила, идет ли речь об отражении действий врага, который пытался обесточить Киев этой зимой. Командир это подтвердил и отметил, что устроение блекаутов в российских городах заставило бы их жителей почувствовать на себе, что такое война и какие последствия.

В то же время журналистка напомнила, что жители украинской столицы во время блекаутов не сломались, а лишь сильнее возненавидели россиян, и спросила, не вызовет ли подобный шаг аналогичную реакцию в России.

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«Я думаю, не сработает, потому что они нас всю историю ненавидят. Потому, пожалуй, не сработает», — подытожил Руслан Марышев.

Война в Украине — последние новости

Напомним, бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешное наступление на Александровском направлении. Им удалось уволить 26 населенных пунктов и вернуть под контроль более 745 квадратных километров территории.

Командир 95-й бригады ВСУ рассказал о циничных приказах российского командования, потерях РФ в восемь раз больше украинских и случаях, когда раненых солдат заставляли продолжать штурм.

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