"Путин – психопат и садист": известный психиатр Глузман о состоянии российского диктатора

Психиатр отметил, что Путин, вероятно, всегда был аморальным и негодяем.

Известный общественный деятель, психиатр Семен Глузман охарактеризовал российского диктатора Путина как садиста и психопата.

Об этом он сказал в комментарии проекту "Наодинці".

Психиатр отметил, что, по его мнению, "Путин всегда был негодяем".

"Путин – тяжелый психопат, садист. Настоящий, классический, как из учебника", – сказал Глузман.

Семен Глузман также объяснил поведение россиян обычным примером из прошлого.

"Когда меня одна журналистка в начале войны спросила, почему россияне не протестуют. Так я ей ответил непопулярно: когда мы со Стусом сидели в одной камере, ваши родители не выходили на протесты, потому что они боялись. Россияне тоже боятся", – пояснил психиатр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛУЗМАН: Кто из нардепов был в ПСИХБОЛЬНИЦЕ вместо ПОЖИЗНЕННОГО?! ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О МОШЕННИКАХ-ПСИХОЛОГАХ

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