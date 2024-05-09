"Путин у меня выстрелил, но я не сдалась": щемящая история женщины из-под Чернигова, потерявшей ногу из-за зверства РФ

Женщина призывает украинцев жить и не сдаваться вопреки всему.

Жительница Черниговщины 76-летняя Любовь Прочухан потеряла ногу во время российской бомбардировки, однако она не сдалась и пытается полноценно жить вопреки всему.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Любовь Прочухан рассказывает, что на протезе научилась кататься на велосипеде. Она и грунтовку, и дорогу под гору преодолевает не хуже односельчан.

Любовь Прочухан на протезе ездит на велосипеде

Анисов, в котором живет Любовь Прочухан, не далеко от Чернигова. Рядом с селом - дорога жизни. Так ее назвали люди, которые бежали из города, а волонтеры везли по ней гуманитарку. Российская авиация бомбила село постоянно.

Женщина попала под обстрел, когда пришла помогать доить коров на ферме. Тогда на хозяйственные помещения со скотом российские войска сбросили четыре авиабомбы. Любовь Мироновна на ферме была вместе со своей кумой Антониной. Кума домой пошла на несколько минут раньше и ее только отбросило взрывной волной.

"Я полетела, а она только вышла из сарая и все. И коровы, и телята - все погибло", - вспоминает Антонина Лавриненко.

Любовь Мироновна подозревает, что если бы тогда она была без велосипеда, ампутировать ногу пришлось бы значительно выше.

"Вот сюда Путин в меня выстрелил, но я ему не сдалась все равно", - говорит Любовь Мироновна.

Любовь Взбучка на велосипеде

Раненую женщину протезировали в Австрии, куда ее перевезли волонтеры. Тамошним врачам Люба отблагодарила танцем уже через две недели после протезирования.

Когда Любовь пришла к своему односельчанину Анатолию Кени с просьбой отремонтировать разбитый обломками авиабомбы велосипед - он даже не удивился.

Сесть на велосипед женщина смогла только, когда старый протез заменили на новый. Он значительно легче и идеально ложится к ноге. Непоседливую Любовь Мироновну волонтеры повезли в Киев к врачам.

Силой этой женщины можно восхищаться и брать пример. Пани Люба своим опытом делилась с детьми, которые из-за войны потеряли ногу или руку.

"Я старая могу, а вы молодые - вы не сдавайтесь только не падайте духом. Я сама в доме, сама на огороде, сама кругом, так что упасть духом? Нет", - говорит женщина.

За оптимизмом и казалось бы безграничной силой воли на самом деле стоит тяжелая судьба. Кроме, ампутации она пережила смерть сына и 4 летнего больного раком внука. Но Люба поставила еще одну цель - снова не сдаться и дожить до победы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не сдавайтесь, не падайте духом! История Любви Прочухан, которая потеряла ногу, но продолжает бороться!

Ранее ТСН писал также: "Никогда не сдавайтесь": как 75-летняя жительница Черниговщины полноценно живет, несмотря на травму ноги и протез

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