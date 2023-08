Путин убрал Пригожина: что это было, как скажется на режиме в России и войне против Украины

Что это было? Наверное, именно этот вопрос задают себе все в Украине, да и на Западе, пытаясь понять, что сейчас происходит в РФ. Действительно ли Путин отдал приказ убрать ключевых предводителей "Вагнера" – Пригожина и Уткина? Укрепил ли он таким образом свою власть в России, продемонстрировав всем, кто там действительно царь накануне очередной большой волны мобилизации? Или это сделали другие заинтересованные лица, чтобы отомстить? Например, Минобороны РФ — Шойгу и Герасимов — у которых с "Вагнером" был публичный конфликт?

Ответы на эти вопросы мы получим позже. Если вообще получим. Некоторые говорят, что иногда "стол – это просто стол", и не надо придумывать лишних конспирологических теорий. Мол, Путин не прощает предателей, режим в Кремле – это мафиозная структура, которая действует соответственно, убирая нелояльных людей. Однако даже "мятеж" Пригожина в июне и его поход на Москву, который был авантюрой с самого начала, потому что у него не было ни военных, ни финансовых возможностей осуществить настоящий переворот в России (хотя, возможно, он имел поддержку среди каких-то кругов этого мафиозного кремлевского). группировка), до сих пор имеет много вопросов без ответов.

В этом тексте ТСН.ua разбирался, почему главарей "Вагнера" ликвидировали именно сейчас, как это комментирует Запад и кремлевская пропаганда, укрепил ли этим Путин свою власть в России и скажется ли это на планах России в ее войне против Украины.

Ликвидация Пригожина: как это комментируют в России?

Кремлевский "фюрер" не комментировал избиение самолета Embraer, принадлежавшего главарю "Вагнера", террористу и военному преступнику Евгению Пригожину целые сутки. Все это произошло в среду вечером, 23 августа, в Тверской области между Москвой и Санкт-Петербургом, и информационно напоминало "мятеж" Пригожина 23 июня. Невооруженным глазом было видно, что российские Telegram-каналы были сбиты с толку: одни неосторожно писали о нескольких взрывах, предшествовавших падению самолета Embraer, поэтому его явно сбили; другие распространяли конспирологические теории, мол, у Пригожина было так много паспортов, что, возможно, это был и не он на борту; ну, а аффилированные с "вагнеровцами" каналы обещали отомстить за ликвидацию их вожаков, потому что по их версии самолет сбили ракеты российских систем ПВО.

В украинском сегменте соцсетей сразу же начали шутить, мол, российское ПВО работает, когда захочет. Другие дописывали, что это такой "подарок" Украине ко Дню флага и Дню независимости. Хотя "подарок" это, или нет, разберемся ниже по тексту. Впрочем, впоследствии Financial Times также предположила, что самолет Embraer мог был сбит ракетой противовоздушной обороны. Reuters, ссылаясь на американских чиновников, также написал, что самолет Пригожина, вероятно, сбила российская ракета.

Сам Путин в среду вечером раздавал награды в Курске, где устроили празднование по случаю 80-летия победы в Курской битве. И до вечера четверга, 24 августа, кремлевский "фюрер" молчал. Только за сутки он смог хоть на какие-то комментарии:

"Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных: и для себя, и для, когда я его просил, общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом".

"Нет человека – нет проблемы". Очень популярно на России изречение, которое приписывают Сталину, которому следует Путин. Ликвидация самолета с предводителями "Вагнера" произошла ровно через два месяца после неудачного мятежа Пригожина и его похода на Москву. Поэтому, как бы российский пропагандист Соловьев ни рассказывал, что Путин не любит символизм, – еще как любит. Ведь "переворот" Пригожина был именно 23 июня, и через два месяца его и Дмитрия Уткина, который и возглавлял колонну "вагнеровцев" во время похода на Москву, ликвидировали.

В среду вечером, 23 августа, когда упал самолет с предводителями "Вагнера", российские телеканалы в качестве воды в рот набрали. ТСН.ua пересмотрел все выпуски популярных пропагандистских ток-шоу. Обсуждали все, кроме "вагнеровцев": саммит БРИКС в ЮАР, где Путин по видеосвязи снова рассказывал сказки о причинах войны против Украины; беспилотники над Москвой, где, почему-то, хваленое российское ПВО не сработало, а по самолету Пригожина – очень даже; и даже продвижения Сил обороны Украины на фронте, которого, по версии российской пропаганды, вообще нет, а мероприятие ВСУ в Роботине – это да – мелочи. Хотя, по информации американского Института изучения войны, мы вплотную подошли к второстепенным рубежам российской обороны.

Российская пропаганда "проснулась" только утром в четверг, 24 августа, в День независимости Украины. И это не вся. Кремль, очевидно, доверил комментировать ликвидацию предводителей "Вагнера" только YouTube-канала Соловьева, не считая различных Telegram-каналов, принадлежащих разрозненным группировкам кремлевской мафии. У последних был полный беспорядок, особенно – у аффилированных с "вагнеровцами" или праворадикальными течениями вокруг Кремля, призывающими к всеобщей мобилизации и чуть ли не "походу" на Вашингтон. Однако и до них после ликвидации предводителей "Вагнера", очевидно, еще доберутся. Хотя в Кремле могут решить их оставить, чтобы создавать дымовую завесу условной критики действий власти, как это долгое время было с военным преступником Гиркиным, пока его не "закрыли".

Что говорили на YouTube-канале Соловьева и аффилированных кремлевских Telegram-каналах?

Во-первых, никакой опасности лично для Путина Пригожин не представлял. Поэтому это не он виноват в ликвидации предводителей "Вагнера", как это пытаются представить злобные украинцы и Запад. Угроза Путину была два месяца назад, во время неудачного мятежа Пригожина. Но после этого всю тяжелую технику "вагнеровцы" сдали. А вот угроза для европейских стран – да – сохранялась из-за присутствия "Вагнера" в Беларуси. И сохраняется дальше, однако для Франции и Макрона в Африке. Кстати, президент Франции уже не прочь возобновить свои телефонные разговоры с Путиным.

Во-вторых, ликвидация предводителей "Вагнера" выгодна прежде всего Украине и Западу, потому что они планировали повторный поход на Москву, завербовав остатки "вагнеровцев" в Беларуси. Особенно начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову и, внезапно, министру юстиции Денису Малице, которого почему-то упомянул пропагандист Соловьев. На это наш министр юстиции запостил в Facebook шутливый мем, где высмеял Соловьева с сообщением: "И так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу!!!".

В-третьих, пропагандисты утверждали, что Пригожин никогда и не хотел сбросить Путина, потому что они знали друг друга давно, никаких противоречий между ними не было, и в июне хватило одного телефонного звонка Лукашенко, чтобы "Вагнер" сдался и разоружился, а в Африке и подавно их численность сократилась.

Кстати, как там себя чувствует белорусский диктатор Лукашенко и его "честное" слово, что "Вагнер" не будут трогать? Никто до сих пор не слышал комментарии от самопровозглашенного президента Беларуси. Хотя, возможно, он даст еще одно интервью псевдо-журналистке и предательнице Диане Панченко, рассказывая, откуда на самом деле готовилось нападение.

А дальше что: реакция Запада и "укрепление" вертикали Путина, или нет?

В Беларуси демонтируют лагерь "вагнеровцев". СМИ сообщают, что это началось еще 1 августа. Однако сразу после сбития самолета Пригожина одни российские Telegram-каналы начали распространять информацию, что остатки "вагнеровцев" пытаются покинуть Беларусь, другие – что в среду, 23 августа, поздно вечером в Мачулищах приземлился российский военно-транспортный Ил-76, чтобы забрать "вагнеровцев" обратно в Россию.

По информации Центра национального сопротивления, часть лагерей "вагнеровцев" в Беларуси действительно начала сворачиваться, еще и на фоне заявлений президента Польши Анджея Дуды, что Россия перебрасывает туда свое тактическое ядерное оружие. Однако до сих пор неизвестно, действительно ли Кремль решил свернуть там присутствие этого НДС. Наивно ведь думать, что Путин отказался от своей маниакальной идеи похода на Киев, особенно на фоне президентских выборов в России, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Как и от постоянных угроз Польше и странам Балтии, укрепляющих свои границы.

Хотя еще поздно вечером, 23 августа, Росавиация вроде бы подтвердила, что Пригожин и Уткин были на борту того Ebraer, и, то есть они были ликвидированы, на Западе сохранялись определенные сомнения. Как, впрочем, и в Украине. Ибо Кремль славится своими специальными операциями и конспирологическими теориями. Взять хотя бы двойников Путина или его загадочную "болезнь", от которой он должен был бы уже с десяток раз умереть.

Лишь в четверг, 24 августа, The New York Times, ссылаясь на чиновника одной из западных разведок, сообщила, что Пригожин действительно был на борту того самолета. Хотя еще в четверг вечером, 23 августа, президент США Джо Байден заявил, что не удивлен, потому что напомнил свои слова два месяца назад, мол, что на месте Пригожина он был бы осторожным с тем, что пьет и на чем ездит. The Washington Post написала, что смерть Пригожина вызвала радость у многих в Украине, потому что "вагнеровцы" были эффективной российской штурмовой силой.

Многие украинские военные эксперты действительно отмечают, что "вагнеровцы" были эффективнее, чем ВС РФ. Эту конкуренцию и бойню пауков в банке между "Вагнером" и регулярными российскими военными силами мы увидели еще в конце прошлого года, когда развернулась кровавая бойня за Соледарь и Бахмут. Однако возникает вопрос, что будет с "Вагнером"? Возможно, на его остатках будут созданы другие частные более мелкие лояльные Кремлю ПВК? То есть, "вагнеровцам" продолжат предлагать (что было после неудачного мятежа Пригожина – ред.) подписать контракты с российским Минобороны. Ну, а может быть, тех, кто не согласится, просто ликвидируют.

Немецкий таблоид Bild пишет, что ликвидация предводителей "Вагнера" является сигналом врагам Путина. В то же время газета Tagesspiegel представляет все достаточно сдержанно: Путин косвенно подтвердил гибель Пригожина, ну а британские спецслужбы предполагают, что за ликвидацией главарей "Вагнера" стоит российская ФСБ. В то же время, издание предполагает, что после этого усилились позиции Шойгу и Герасимова.

В то же время американский телеканал CNN поднимает вопрос, что ликвидация Пригожина и его приспешников произошла не совсем привычным способом, потому что ранее нелояльных к Кремлю людей травили или бросали из окон. Однако без внимания западных медиа остался один очень интересный факт. Все это произошло на фоне истоков опроса российского ВЦИОМ о настроениях россиян относительно продолжения войны против Украины. Очевидно, Кремль пытается подготовить базис для объявления предстоящей большой волны мобилизации, о чем не раз предупреждали украинские эксперты. Поэтому русскому режиму нужно знать, где предел закручивания гаек. Хотя так выглядит, что в российском обществе ее нет.

Что касается Запада, возможно, Кремль будет пытаться продать ликвидацию "Вагнера" как своеобразную уступку. Потому что западные СМИ неоднократно писали, что Пригожин представляет для них угрозу, если ему удастся свергнуть режим в Москве. Хотя ТСН.ua написал об этом еще в самом начале: для этого у "вагнеровцев" не было ни политического, ни военного, ни финансового ресурса. Поэтому для наших западных партнеров ликвидация Пригожина и других предводителей "Вагнера" должна служить очередным уроком: кроме силы, Путин ничего не понимает, и никакие попытки посадить его за стол переговоров не дадут результата, потому что это мафия, функционирующая по своим преступным законам, не руководствуясь нормами международного права.