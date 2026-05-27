Путин угрожает Киеву массированными атаками: генерал оценил угрозу и надо ли выезжать из столицы

Россия угрожает Киеву массированными ударами

Российские оккупационные войска не прекращают осуществлять жестокий воздушный террор против украинской столицы. На фоне массированных ударов баллистикой в медиапространстве и даже от политиков высокого ранга снова начали звучать призывы к жителям срочно покинуть город, потому что в ближайшее время «будет громко».

Стоит ли поддаваться панике и какая настоящая цель кремлевских атак — рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

Россия запугивает киевлян массированными атаками

По словам Игоря Романенко, Украина сейчас должна концентрировать все имеющиеся ресурсы и делать максимум возможного для физической защиты крупных городов от ракетных ударов противника. При этом попытки посеять панику внутри общества играют только на руку Кремлю.

«В то же время призывы, которые сейчас звучат даже от политиков высокого ранга, мол, киевлянам надо уехать из города, потому что "будет громко", только вредят борьбе с агрессором. Противник делает все возможное, чтобы этими атаками сломать дух и волю киевлян. Россияне удачно используют это в своей пропаганде и делают это все время войны», — считает Игорь Романенко

Генерал-лейтенант в отставке призвал украинцев мыслить трезво и критически, напомнив о бессмысленных угрозах, которыми российские чиновники сыпали в начале полномасштабного вторжения. В частности, речь идет о заместителе председателя Совбеза РФ Дмитрии Медведеве.

Почему Путин радикально поднимает ставки?

Эксперт резюмирует, что текущее усиление ракетных нападений на Киев — это не признак силы врага, а попытка переломить ситуацию, которая складывается совсем не по сценарию оккупантов.

«Поэтому сейчас Путин просто максимально поднимает ставки, активизировав воздушный террор, потому что ситуация в войне складывается не так, как он бы того хотел. Именно поэтому это делается — ради давления на Украину и пропаганды в РФ», — считает генерал.

