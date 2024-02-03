Путин угрожает Украине новым наступлением: Жданов ответил, может ли армия России реализовать его безумные идеи

Президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украине. Он заявил, что собирается "демилитаризировать" ее на такое расстояние, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие.

Что задумал диктатор, способна ли российская армия реализовать его идеи и достаточно ли у врага сил и средств, чтобы пойти в новое большое наступление, в комментарии сайту ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

31 января президент во время встречи со своими "доверенными лицами" Путин озвучил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине. Он заявил, что демилитаризованная линия с Украиной должна обеспечить "безопасность территории РФ от дальнобойных средств западного производства".

По словам Олега Жданова, это заявление – часть предвыборной кампании Путина.

“Когда-то была такая формула, ее очень часто вспоминали. Что все, что говорит Путин или человек похожий на него, нужно рассматривать как 95% —для внутреннего потребления и 5% —для внешнего потребления. Сегодня это еще более актуально”, — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что предвыборная кампания Путина продолжается, и ему нужно говорить только положительные новости — никакого негатива.

"Но вопрос в том, что новостей особо нет. Продвижения, которые у них есть на сегодняшний день – это две-три позиции, 200-300 метров. И потому Путин рассказывает: наступление идет – идет, они атакуют постоянно – атакуют, откусывают территории — откусывают. Никто не отступает, территории не сдает. Значит, все идет по плану. В перспективе будем дальше наступать, создание зоны безопасности для территории, которая оккупирована. Они же включили ее в конституцию, по их меркам она считается российской. Поэтому нужно обезопасить. Так что это сугубо предвыборная кампания — вот так нужно это рассматривать”, — рассказал Олег Жданов.

Олег Жданов говорит, что реализовать идею Путина российской армии на сегодняшний день невозможно.

“Это возможно в перспективе — третий этап войны. Если наше руководство пойдет на переговоры. Не завтра, летом, я думаю. Судя по тому, как сказал Ермак, Орбан будет посредником. В настоящее время готовится встреча Зеленского и Орбана. А переговоры будут проходить на полях Глобального саммита мира, которые анонсировала наша страна в Давосе. В таких условиях Путин может получить прекращение огня, скорее всего. И только это позволит ему накопить силы и средства для того, чтобы что-то осуществить. Сегодня все на что способна русская армия, мы с вами видим на поле боя. На большее они сейчас неспособны — это максимум их возможностей", — рассказал военный эксперт.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления Путина по поводу идеи "демилитаризованной зоны". Аналитики говорят, что объявленная цель продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, размыта и фактически недостижима, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.

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