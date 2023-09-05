Путин унизил Эрдогана: не зерно – о чем на самом деле была их "дружеская" встреча в Сочи

Хотя накануне, и даже в день самих самих переговоров, турецкие медиа пытались сделать из этого сенсацию, мол, по итогам точно будут важные новости о зерновом соглашении. Ничего из этого не было. Путин использовал визит Эрдогана, чтобы в очередной раз на совместной пресс-конференции повторить свой шизофреничный бред об Украине и войне. Более того, Путин еще и унизил президента Турции в глазах западного мира, который считал, что Эрдоган все-таки имеет какое-то влияние на кремлевского "фюрера".

Путин подставил Эрдогана еще и тем, что в ночь на понедельник, 4 сентября, Россия совершила очередную массированную "шахидную" атаку по портовой и с/х-инфраструктуре Одесчины. Один из дронов упал и взорвался на территории Румынии — страны-члена НАТО, о чем заявили в украинском МИД, а Дмитрий Кулеба добавил, что у Киева есть соответствующие фотодоказательства. Реакция официального Бухареста была более чем странной, но ожидаемой: "существует риск несчастных случаев или инцидентов, но этого пока не произошло". Так ответили в румынском МИДе. Ну а в Альянсе вообще промолчали.

Пока Эрдоган называл Путина "дорогим другом", за кадром остался свой главный вопрос их долгожданной встречи в Сочи — дальнейшее будущее зерновой сделки. Однако, похоже, оно уже окончательно похоронено. Понял ли Эрдоган, что его рычаги давления на Путина почти исчерпаны? ТСН.ua разбирался.

Восток – дело тонкое: Эрдоган vs Путин – кто кого переиграл

В понедельник, 4 сентября, в день визита Эрдогана в Путин в Сочи, The New York Times публикует статью: "Ким Чен Ын и Путин планируют встретиться в России, чтобы обсудить оружие". Ссылаясь на данные США и союзников, газета пишет, что уже в сентябре лидер КНДР планирует приехать в Москву, чтобы лично обсудить с Путиным поставки оружия для войны против Украины. Это иллюстрирует то, что действительно интересует кремлевского "фюрера", а не какая-то там зерновая сделка.

ТСН.ua неоднократно писал, что это Эрдоган ждал Путина с визитом в Турцию. Официальная Анкара неоднократно об этом заявляла после одностороннего выхода России из зерновой сделки в середине июля, как и о том, что Москва действительно заинтересована в нее вернуться. Однако Кремль почти два месяца не подтверждал даже сам факт возможной встречи Путина с Эрдоганом, параллельно постоянно повторяя свои "хотелки" по возобновлению действия зерновой сделки:

подключить "Россельхозбанк" к Swift;

разблокировать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европе;

снять ограничения на страхование и доступ к портам для российских судов и грузов;

разблокировать в Россию экспорт с/х-техники, запчастей, комплектующих и сервисных услуг.

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И это еще далеко не исчерпывающий список. Если бы Запад пошел на выполнение хотя бы одного из этих кремлевских требований, дальше бы список расширился еще больше, как стало бы понятно и то, что Путин вообще не заинтересован в возобновлении зерновой сделки. Однако понял ли это Реджеп Тайип Эрдоган? Наверняка это станет ясно чуть позже. Ведь однажды президент Турции уже дал громкую оплеуху Путину, отпустив командиров "Азова" домой, что российские пропагандисты окрестили настоящей изменой со стороны Анкары.

Однако, с какой стороны не посмотри, эта встреча в Сочи нанесла больше репутационных потерь именно Эрдогану и Турции, стране-члену НАТО, которая, повторимся, на Западе считалась имеющей хоть какое-то влияние на Путина. Поэтому сейчас официальной Анкаре следовало бы пересмотреть свою политику в отношении России: особенно в отношении санационного режима (с 2014 года Турция так и не присоединилась к западным санкциям против Москвы – ред.); прохождение через Босфор русских судов предположительно с оружием на борту; а также мероприятие российских кораблей с краденым украинским зерном в турецкие порты, как и помощь России с их "теневым" флотом танкеров; не говоря уже о содействии Москве в обходе западных санкций по схемам двойного экспорта (хотя, здесь Турция далеко не на первом месте – ред.).

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Почему именно Эрдогану и Турции этот визит в Путин в Сочи нанес наибольшие репутационные потери?

Во-первых, опять же, повторимся, Кремль долго не подтверждал сам факт этих переговоров. Хотя официальная Анкара долго их анонсировала как раз на площадке Турции. Здесь можно долго спорить по поводу рычагов давления Эрдогана на Путина и наоборот. Однако все эти почти два месяца с момента выхода России из зерновой сделки Кремль всех шантажировал своими условиями (перечисленные ТСН.ua выше – ред.), выполнение которых магическим образом возобновило бы действие зерновой сделки.

Во-вторых, традиционный подход Турции "удовлетворить все стороны" дал сбой. ТСН.ua уже писал, что Турция вместе с ООН разрабатывали "компромиссный" вариант возвращения России к зерновому соглашению, предусматривавший подключение "Россельхозбанка" к Swift и разблокировку замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе. Но это именно то, чего добивается Путин, — размывание санационного режима Запада против России. И это была бы только первая ласточка. Дальше требования расширялись в геометрической прогрессии.

В-третьих, и в самом деле, Путин вообще не заинтересован в возобновлении действия зернового соглашения в любом его предыдущем виде. Он добивается тотального уничтожения всей портовой инфраструктуры Украины и захвата всех с/х-земель, чтобы потом продавать украденное украинское зерно и диктовать свои требования мира.

Однако, несмотря на эти очевидные факты, Реджеп Тайип Эрдоган молча стоял на совместной пресс-конференции с Путиным, когда тот говорил: что Москва не готова возвращаться к зерновому соглашению, пока не будут выполнены требования России; что украинское контрнаступление провалилось, выражая надежду, что так будет и дальше; и что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной.

Путин очевидно использовал этот визит Эрдогана и совместную с ним пресс-конференцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что он не в изоляции и способен диктовать свои требования. Но больше всего поразило то, что ответил Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы подготовили новый пакет предложений по ООН, который предусматривает значительный прогресс. Я считаю, что с помощью этого нового процесса можно добиться результатов. Украине, конечно, нужно смягчить свой подход, чтобы сделать общие шаги с Россией".

Несмотря на попытки президента Эрдогана, ни при чем в Сочи договориться не удалось. Поэтому официальной Анкаре теперь предстоит объяснять всему миру, как так случилось, что Россия действительно заблокировала Черное море, превратив его фактически в свое внутреннее озеро. Более того, во времена, когда Турция называет себя второй армией в НАТО после США. Не помогла даже оговорка русского переводчика на двусторонке Эрдогана с Путиным, сказавшим о "войне Турции и России".

Бесспорным является тот факт, что именно Эрдоган, несмотря ни на что, добивался этой встречи с Путиным. И он его получил. Но, очевидно, не получил то, чего хотел. Да, с одной стороны, именно зерновое соглашение – это наибольший геополитический успех президента Турции с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому очевидно, что Эрдоган не хочет его терять. Поэтому Украине не нужно очаровываться. Несмотря на очевидную военную помощь со стороны Анкары, за что Киев и все украинцы очень благодарны, Турция продолжает потакать России.

В то же время президент Эрдоган понимает или не понимает, однако он теряет свое влияние в Черноморском регионе. Вместо того чтобы продемонстрировать Путину силу, он демонстрирует слабость, уезжая к нему в Сочи и заявляя, как Турция заинтересована в российском газовом хабе у себя дома. В то время как Украина пытается проработать альтернативный маршрут экспорта своего зерна через Румынию и Болгарию. Однако Кремль это прекрасно понимает, потому и обстреливает портовую инфраструктуру Одесчины. И здесь Турция могла бы сыграть очень конструктивную роль еще как страна, которая контролирует Босфор и Дарданеллы. Однако, по всей видимости, у Эрдогана, как и у НАТО, нет на это политической воли. Надеемся, по крайней мере, пока.