Путин усиливает террор: эксперт предупредил, какие города под угрозой и что может обстрелять РФ

Игорь Романенко

Атака России на железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области, по словам военного эксперта Игоря Романенко, свидетельствует о дальнейшей эскалации агрессии со стороны Кремля. Эксперт отмечает, что ударами по Фастову враг, к сожалению, не ограничится, поэтому гражданам, которые пользуются железнодорожным транспортом, необходимо быть максимально внимательными.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Игорь Романенко.

Игорь Романенко подчеркивает, что, несмотря на попытки противника, украинские вокзалы не прекратят свою работу, поскольку их экономическая и социальная деятельность является критически важной.

«Украинские вокзалы будут работать, потому что их экономическую и социальную деятельность никто останавливать не будет. Просто стоит прислушиваться к сигналам тревоги и вовремя идти в укрытие», — сказал он.

Эксперт призвал граждан не паниковать, а четко следовать инструкциям во время воздушной тревоги во всех крупных городах — от Киева, Харькова и Одессы до Львова.

Романенко подытожил, что из-за «безумия северного соседа» опасность пребывания на вокзалах возросла.

«И это называется эскалация войны со стороны Путина — он воюет с мирными украинцами», — говорит эксперт.

