Путин уволил Шойгу: какие "подводные камни" и что изменится на поле боя

Звезда Сергея Шойгу, занимавшего государственные должности в РФ с 1991 года, угасла сразу после неудачного начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тогда русская армия оказалась плохо подготовленной и гораздо менее модернизированной, чем утверждал Шойгу. 12 лет в должности министра обороны позади. 68-летний Шойгу, близкий друг диктатора Путина, с которым он каждое лето ходит в походы в тайгу, был освобожден от своих обязанностей в воскресенье, 12 мая.

Почему Путин уволил Шойгу и стоит ли после этого ожидать существенных изменений на фронте, читайте в материале ТСН.ua.

Уволил или "отодвинул в сторону"?

12 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин решил назначить нового министра обороны вместо Сергея Шойгу. Глава Кремля предложил кандидатуру Андрея Белоусова.

Стоит отметить, что до этого 65-летний Андрей Белоусов занимал должность первого заместителя главы правительства страны-агрессорки. На эту должность он был назначен в январе 2020 года.

Андрей Белоусов и Михаил Мишустин / Фото: Правительство РФ

Путин же назначил Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. В этой должности он займет место уволенного с должности Николая Патрушева — которого называли конкурентом Путина и потенциальным мятежником, который может свергнуть кремлевского диктатора "трона".

Зачем Путин уволил Шойгу

Замена российского министра обороны Сергея Шойгу на Андрея Белоусова связана с высоким уровнем коррупции в ведомстве. Это также свидетельствует о подготовке Кремлем к затяжной войне против Украины, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Фото: Associated Press

Аналитики напоминают, что Белоусов состоял в должности министра экономики в федеральном правительстве около десяти лет. Тогда он участвовал в управлении разными отечественными инновационными проектами в области оборонного промышленного комплекса и беспилотников. Это подготовило его к руководству аппаратом Минобороны РФ, находящимся в затруднительном положении.

В ISW также обращают внимание, что оборонное ведомство под руководством Шойгу сражалось с обвинениями в коррупции на высоком уровне и бюрократической инертности, сталкиваясь с постоянной сокрушительной критикой со стороны российских военных обозревателей.

Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным. Белоусов встречался с диктатором в ноябре 2023 года, чтобы обсудить оборонные проекты и технологическое сотрудничество, а также говорил с Путиным о проблемах в российском производстве беспилотников», — говорится в сообщении.

«Путин рассчитывает, что Белоусов использует свой опыт работы на гражданском государственном посту для сочетания федеральной экономической политики с программой Минобороны России и, таким образом, более полно мобилизует российский ОПК в большем и долгосрочном масштабе и интегрирует его с внутренней экономической политикой. Эти усилия создают условия для более полной экономической мобилизации, что свидетельствует о продолжении подготовки Кремлем к затяжной войне в Украине», — отмечают в ISW.

Путин готовится к затяжной войне

Все кадровые перемещения в России свидетельствуют о подготовке РФ к длительной войне и ни о каких мирных переговорах речь не идет. Об этом заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телемарафона.

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Фото: Associated Press

На данном этапе еще не понятно, где Патрушев окажется. Но относительно конкретно Белоусова, это сигнал, что Россия и дальше переводит свою экономику на военные рельсы и хочет решить большие проблемы с коррупцией, с определенными государственными заказами в рамках Министерства обороны”, — сказал он.

По словам эксперта, Белоусов — человек, приближенный к Путину.

Это сигнал, что Россия готовится к долговременной войне. Это не является положительным для нас сигналом, но мы должны к этому быть готовыми. Плюс перевод Шойгу сейчас в Совбез РФ дает ему возможности координировать блок безопасности, что также говорит об усилении военной составляющей в работе РФ. И это, кстати, большой сигнал, что на самом деле РФ никоим образом не планирует проведение каких-то мирных переговоров. Они готовятся к длительной масштабной войне», — подчеркнул Чаленко.

По его мнению, для Шойгу перевод на должность секретаря Совета безопасности РФ не является своеобразной ссылкой, поскольку российский Совбез оказывает влияние.

"Мы видели силу Патрушева последние несколько лет, когда он был в должности", — подчеркнул эксперт. Вместе с тем, добавил эксперт, коррупционный шлейф Шойгу просто так не пройдет и будет "давить" на него в дальнейшем.

Стоит ли ожидать перемен на фронте

О замене Шойгу говорили уже давно, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Сергей Шойгу / Фото: Associated Press

В частности, эксперт напомнил о претензиях уже покойного главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу репутационных потерь к Шойгу и Герасимову и о коррупционных скандалах в Минобороны, которые начали вылезать наружу в России.

“В течение прошлой недели даже было совершено несколько информационных вбросов о том, что вместо Шойгу будет назначен Суровикин, который якобы специально ради этого возвращается в Россию. Но относительно отправленного в ссылку генерала информация не подтвердилась от слова вовсе. Вместо Сергея Шойгу поставили близкого друга Путина, экономиста Андрея Белоусова”, — пишет эксперт.

По мнению Коваленко, замена Сергея Шойгу на экономиста Андрея Белоусова будет иметь для Украины больше позитива, чем наоборот. Он говорит, что все зависит только от двух факторов.

Первый – будет ли Белоусов занят реформированием и оптимизацией МО РФ в условиях войны на истощение, что для нас было бы крайне негативным.

Второй — будет ли Белоусов свои знания и умение направлять на то, чтобы удачно, филигранно и в куда больших объемах разворовывать военный бюджет, "что для нас было бы просто идеально".

“В любом случае кардинальных, революционных изменений в российской военной машине в ближайшее время не предвидится. Проржавевший механизм сам себя не починит, сколько местами не меняй водителя”, – резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, ранее ТСН.ua писал подробнее о кадровых перестановках, которые 12 мая совершил Путин.

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