Путин уже продал Россию: Китай начинает тихую аннексию РФ

После визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, российский диктатор Путин заявил, что между РФ и Китаем нет никакого военного союза.

Можно ли говорить о том, что ошибались те, кто писал, что теперь Путин в полной вассальной зависимости от Си Цзиньпина, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

По мнению дипломата, сейчас происходит "тихая аннексия" Китаем России.

"О ядерной триаде точно говорить не стоит. Я думаю, можно утверждать, что происходит фактическая тихая, но аннексия Китаем России. Мне показалось абсолютно беспрецедентным, когда глава КНР сказал, что верит, что в следующем году народ России поддержит Путина. Если это прозвучало, то это, скорее всего, было согласовано определенным образом заявление, которое выглядело дико. Когда Путин избирался первый раз, то соответствующий эндорсмент Ельцин выпросил у Клинтона. Такое впечатление, что Си Цзиньпин прочитал запись того телефонного разговора и тоже такой эндорсмент дал", – отмечает Корсунский.

Посол напомнил, что 14% внешней торговли России уже совершается в юанях. А в Центральном банке РФ банкиров даже учат китайскому языку.

Особенности китайской экономики

"Теперь они увеличивают до невероятных размеров свой фонд благоустройства юанями, пытаются перейти в торговле со странами Африки и Азии на юане, они предложили Индии торговать в юанях, на что Индия возмутилась и резко ответила. Они пытались получить у Китая разрешение на закупку долларов за юань — не получилось.В банках России открывают депозиты в юанях.Эта глобальная фрагментация касается, в первую очередь, финансовых рынков.То есть сегодня Китай хочет, чтобы мир отказался от доллара. Но на самом деле всего 3% мировых транзакций осуществляется в юанях. Хотя процент действительно растет. Все равно у Китая полтора триллиона торговли с долларово-евровой зоной. Даже если представить, что Китай сделает какую-то юаневую зону, то осуществлять торговлю с Соединенными Штатами и ЕС все равно нужно через интерчейндж. Курс доллара по отношению к другим валютам — рыночный. Но в Китае курс юаня устанавливается коммунистической партией, поэтому говорить о рыночном курсе невозможно, Китай всегда думает только о себе. Так устроена эта страна", — объяснил дипломат.

Что думают российские элиты

По его информации, элита России очень обеспокоена таким сближением Москвы и Пекина. Потому что страна номер один в мире по количеству миллиардеров – Китай.

"Количество их выросло резко за два года ковыда. Они съедят на завтрак всех российских миллиардеров, потерявших огромные ресурсы. Происходит то, что было очевидно. Этот российский колос на двух глиняных ногах, стоявший между Европой и Азией, будучи за своей суть азиатской страной, теперь стоит на одной ноге и эту ногу пилит Китай. Он ее подобъет тогда, когда ему это будет нужно", — говорит Корсунский.

Что будет делать Китай дальше

Посол считает, что сейчас Китай не заинтересован в том, чтобы Путин лишился власти.

"О мире будут говорить 25 лет, месседж российскому народу — Китай с вами. Это все им выгодно. Они получают газ по 290 долларов, хотя до этого Путин продавал в Европу по 1000 долларов. Сейчас Китай в очевидном выигрыше. Другое дело — это не является устойчивой ситуацией, если они это понимают, то это для них хорошо, если нет — всем плохо, потому что так они только увеличивают усилия и единство Запада и увеличивают страдания украинского народа. Ничего хорошего из этого для них не получится. Также продолжается контролируемая деградация России — она стремительно превращается в младшего брата, у которого есть серьезные проблемы со своими интеллектуальными способностями. Она отказалась от современной цивилизации и вернулась в далекое прошлое под коммунистическую идеологию", — подытожил посол Украины в Японии.