Путин уже рассчитывает на оккультизм и шаманов: нумерологи объяснили, почему россияне запускают по 33 и 36 воздушных целей

Россия, продолжающая кровавую войну против Украины, в ночь на 7 сентября совершила очередную воздушную атаку на нашу страну. В частности, враг запустил 33 дрона. 25 из них удалось уничтожить.

Интересно, что в ночь на 6 сентября россияне также запустили по Украине 33 воздушных целей. Такое количество боекомплекта они применили и 22 октября в прошлом году.

Почему именно 33 – об этом свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал знаток нумерологии и руководитель философской школы Игорь Мехеда. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже рассчитывает на оккультизм.

Символ 33 степени – это птица с двумя головами

"У масонов есть 33 степени посвящения. Символ 33 степени – это птица с двумя головами. Такая же, как на гербе Российской Федерации. То есть число 33 считается, в частности, связанное с масонами, россияне пытаются задействовать число 33 как оккультное", – говорит. Игорь Мехеда. – Конечно, у военных экспертов есть свои утверждения относительно того, почему россияне задействовали 33 воздушные цели, но оккультизм в этом тоже есть, они, россияне, считают, что если они применят цифру 33, то одержат победу с помощью потусторонних сил. Во время Второй мировой войны Гитлер так же делал, опираясь на числа, определяя то, сколько пойдет в атаку.Гитлер надеялся, что какие-то космические силы вмешаются в процесс, дадут помощь Третьему Рейху. Но высшие силы им не будут помогать".

Запускают и по 36 воздушных целей

С начала года до конца мая россияне трижды запускали по территории Украины равное количество воздушных целей – 36 единиц.

Такие атаки произошли в ночь на 16 февраля, 8 мая враг выпустил по Киеву 36 дронов и 25 мая.

Свою трактовку запуска врагом именно 36 дронов имеет мастер нумерологии Владислав Грицай. По его мнению, такое количество совсем не случайно и могло свидетельствовать о высокой склонности окупантов, отдающих приказ атаковать, к магии.

На уточняющий вопрос о том, чем может руководствоваться тот, кто отдает приказ о запуске такого количества дронов, Владислав Грицай ответил нам так:

"Скорее всего, возможно совет шаманов. То есть совет относительно количества для запуска может давать человек, который понимает содержание всего этого", — считает Грицай.

В свою очередь военные эксперты призвали не удивляться определенному количеству дронов и объяснили это тем, что враг атакует Украину тем, чем просто располагает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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