Путин в отчаянии из-за Курска: будут ли новые ракетные удары и сколько ресурсов есть у РФ

События в Курской области и продвижение там наших военных по территории страны-агрессора взбодрило многих украинцев. Они искренне надеются, что Путину придется снимать с фронта подразделения и перебрасывать их в Курск для сдерживания наших войск.

А еще люди мечтают, что это может стать началом прекращения войны, мол, российским оккупантам не хватит сил продолжать эскалацию.

Так ли это на самом деле и насколько у России хватит ресурсов для продолжения войны, ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта Игоря Романенко.

Сколько времени сможет воевать Россия

Военный эксперт убежден, что воевать Путин будет, пока у него будет хватать ресурсов.

"Эскалация войны будет продолжаться, пока у России будет хватать ресурсов, а они у них есть как для ведения наземных военных операций, так и для нанесения воздушных ударов. К сожалению, они их будут использовать до конца. Поэтому наш путь – это не ожидание, потому что это деструктивный путь. Мы должны формировать силы с инновационным вооружением, техникой, боеприпасами. Формировать человеческий ресурс, готовя его качественно и всесторонне. Именно это наш путь", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Пора ли думать о переговорах

Он добавляет, что война сама собой не закончится, потому что у России есть ресурсы и она будет продолжать наступательные действия.

"Конечно, возможно определенное ослабление наступательных действий. Но пока у них будет хоть немного ресурса, они будут пытаться продвигаться вперед. Конечно, предел этому есть, но это все надолго. И просто наблюдать за этим нам не позволят ни враг, ни наши союзники", – отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что в последнее время растет позиция западных союзников, которая нам исподтишка навязывается, мол, нужно как-то искать пути завершения войны, безусловно, на позициях Украины.

"А какая может быть позиция у более слабой стороны? Ведь ситуация на фронтах у нас пока на позиции именно более слабого. То есть это не та платформа, с которой можно вести с таким врагом, как РФ, переговоры о, как минимум, остановке ведения боевых действий, не говоря уже о той победе, о которой мы мечтаем", – отмечает Игорь Романенко.

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ВПК РФ работает лучше, чем до начала войны

Что касается наличия ракет для нанесения ударов по украинским городам, то эксперт отмечает, что у врага их достаточно.

"По статистике, россияне производят десятки ракет в месяц. А также имеют другие средства для воздушного нападения. Производство у них постоянно продолжается. А наши средства воздушного нападения пока не достают, чтобы остановить их производство. Более того, россияне всячески обходят санкции по поставке иностранных компонентов для производства ракет. К сожалению, состояние военно-промышленного комплекса РФ сейчас лучше, чем оно было в начале войны", – отмечает Игорь Романенко.

Ракетные удары врага будут и дальше / Фото: ГСЧС Украины

Воздушные атаки на Украину продолжатся

Он подчеркивает, что ракетные удары и дроновые атаки враг будет продолжать и дальше, поскольку имеет соответствующий ресурс. Поэтому будут обстрелы и воздушный террор мирных украинских городов и все остальное, что было до этого.

"Здесь они будут действовать по-прежнему: накопят определенное количество ракет и будут наносить удары по мере потребностей и их целесообразности. Или же будут атаковать дронами. Россияне будут это делать до конца войны. И их целью будут не только Киев и область, но и другие города. Единственное, что изменилось, – это отсутствие применения российских стратегических бомбардировщиков", – отмечает военный эксперт.

Ради мести активизируют стратегическую авиацию?

Он напоминает, что во время телефонного разговора министров обороны РФ и США американцы объяснили россиянам, что пока они будут использовать стратегическую авиацию, которая является компонентом ядерной триады, для обстрелов украинских городов, украинцы будут наносить по ним ответные удары и уничтожать.

"После этого с воздушных платформ ракеты Х-101, Х-551 они не применяют. Возможно, именно этот разговор на это повлиял. Но сейчас Путин в отчаянии от Курского рейда и не исключено, что даст команду снова применять стратегические бомбардировщики для обстрелов Украины только ради мести. Все возможно", – рассказывает Игорь Романенко

Сейчас Путин в отчаянии от Курского рейда ВСУ / Фото: ТСН.ua

Чего нам не хватает на "Курском направлении"

Что касается событий в Курской области, то военный эксперт отмечает, что этот рейд может иметь полезные последствия для Украины.

"Сейчас события в Курской области больше похожи на тактический рейд, с военной точки зрения в чем-то дорастающий до оперативного уровня. Он, конечно, имеет свою пользу с военно-политической стороны. Наши западные партнеры одобряют такие действия, потому что мы ведем войну с оккупантом и правильно используем предоставленное нам оружие. Все это хорошо, но есть одна большая проблема – у нас нет ресурса, чтобы закрепить этот результат. Думаю, что россияне соберутся, как и после предыдущих рейдов РДК, организуются, заведут туда достаточно сил и постараются восстановить равновесие. Здесь только вопрос во времени, а именно – сколько его нужно врагу, чтобы опомниться”, – рассказывает Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркивает, что именно ресурса у РФ пока хватает.

"На востоке Украины они проводят наступление не на одном направлении, скажем, отдельно на Покровском, Торецком, или давят только на Часов Яр, а ведут наступления примерно с десяти направлений одновременно. Это само по себе свидетельствует о наличии огромных военных ресурсов", – отмечает Игорь. Романенко.

Что нам нужно для победы

Эксперт отмечает, что не следует надеяться, что ресурсы у РФ могут быстро закончиться.

"В ближайшее время этого точно не произойдет. Нам, конечно, нужно держать на контроле, что там есть у врага из ракет и самолетов, но нужно работать над тем, чтобы и у нас появлялись инновационные оружие и техника. Это подчеркивал бывший главнокомандующий Залужный и подчеркивает нынешний – Сырский. С военной точки зрения – это единственный путь, который позволит нам эффективно воевать с ресурсным государством, которым, к сожалению, является РФ", – заключает военный эксперт.

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