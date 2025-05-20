Стив Уиткофф и Путин / © Associated Press

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Глава Кремля Владимир Путин использовал длинные разговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, чтобы получить информацию о настроениях в новой администрации Белого дома, и наконец понял, что Дональд Трамп не представляет дня его никакой опасности.

Об этом сказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов на YouTube-канале Натальи Мосейчук Podcast.

По его словам, после вступления Трампа в должность президента США во второй раз Путин в течение нескольких месяцев пытался понять, не новое ли поведение Трампа — ловушкой, в которую пытаются заманить главу Кремля с определенными «тяжелыми последствиями».

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«Именно поэтому Путин сидел и длительное время — гораздо дольше, чем с Трампом, — говорил с Виткофом, человеком не очень далеким и не очень вовлеченным ни в российские дела, ни в российско-украинскую войну… есть стратегия Трампа и его администрации, какие взгляды там существуют, какие возможности и какие колебания», — отметил эксперт.

Илларианов объяснил, какой вывод сделал Путин по общению с Уиткофом.

«За несколько многочасовых встреч с Уиткоффом Путин получил соответствующую информацию и сделал единственно возможный вывод — что Трамп не представляет для него, для Путина, никакой угрозы, никакой опасности. С конца апреля мы видим не просто открытое, а подчеркнутое, демонстративное игнорирование Трампа. На все обращения Трампа, все его призывы, твиты, Путин отвечает либо молчанием, либо какими-то издевательскими комментариями на уровне Пескова и Захаровой. И все», — подытожил ученый.

Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

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Затем Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, если российская сторона предложит какие-то «меморандумы», это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей «карты, ведущей к окончанию войны, то есть к договору».

Глава России Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Путин заявил, что «прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей». Какие это договоренности он не уточнил.

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