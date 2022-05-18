Путин в войне против Украины делает то же, что и Гитлер 1945 года — Жданов

Путин в войне против Украины делает то же, что и Гитлер 1945 года — Жданов

Риска повторного наступления российских войск на север и Киев нет. Обстрелы наших сел и городов на границе – разведка боем.

По информации западных СМИ, Путин лично руководит войной против Украины, принимая оперативные и тактические решения вместо полковников или бригадных генералов. И это для Украины очень хороший сигнал.

Об этом в комментарии ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Этой войной руководят политики, а не военные. Кстати, для нас это очень хорошо. Чем больше политики углубляются в подробности войны, тем быстрее эта война будет обречена на поражение. Поэтому пусть (Путин – ред.) командует. Можно даже провести историческую аналогию. В марте-апреле 1945 года Гитлер делал то же самое. Еженедельно он менял фельдмаршалов, пытаясь тем самым достичь коренного перелома хода войны на восточном и западном фронтах", — напоминает эксперт.

По мнению Олега Жданова, опасности повторного наступления российских войск на север и Киев нет. Несмотря на обстрелы наших позиций, городов и поселках в Черниговской и Сумской областях возле российской границы.

"Это разведка боем. И это попытка сделать невозможным для нас опрокидывание войск по этим направлениям на Донбасс. Такими действиями они фактически пытаются растянуть наши вооруженные силы вдоль всей границы", — отмечает эксперт.

Олег Жданов подчеркивает, что, как бы то ни было, однако россияне учатся воевать. Они поняли, что лучше давить на одном направлении, а если будет успех – то развивать его внутрь страны, дальше распространяя на юг и восток.

"Поэтому, думаю, все, что будет дополнительно отмобилизовано в России и сформировано в качестве резерва, будет бросаться на Донбасс", – считает Олег Жданов.

Что касается сроков контрнаступления ВСУ, то, по словам эксперта, все будет зависеть от объемов и темпов поставок западного вооружения.

"Мы очень быстро учимся, так что с этим проблем не будет. Людей у нас достаточно, чтобы научить. То есть, чем скорее западные партнеры нам пришлют технику и вооружение, тем быстрее мы сформируем ударную наступательную группировку. Думаю, что можно говорить где-то о конце июня – июле”, — заключает Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт назвал дату, когда Путин может заявить об аннексии территорий Украины.

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