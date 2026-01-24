Путин ведет войну не за Украину, он хочет другой Европы – немецкий эксперт

Какова настоящая цель Путина в Украине и Европе: немецкий эксперт о гарантиях безопасности и амбиции Кремля / © ТСН

Россия воюет не за Украину — это война за другой европейский порядок. Поэтому Европа в обеспечении своей безопасности не может полагаться на «папочкин метод» защиты США.

Об этом сказал бывший советник министра обороны Германии, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью ТСН.ua.

Он подчеркнул, что самой большой и надежной гарантией безопасности для Украины является сама Украина и должна полагаться на силу своих Сил обороны.

Будут ли гарантии безопасности от США

«Переговоры по гарантиям безопасности со стороны США сейчас на том этапе, когда этот документ — один из трех дополнительных документов до 20 пунктов (мирный план, который Украина разработала вместе с европейцами — Ред.), был согласован даже президентами (Трампом и Зеленским — Ред.). Также президент США согласился, что это будет одобрено Конгрессом. Я считаю это достижением. По уровню качества это больше, чем Будапештский меморандум. Но, конечно, все, кто говорит, что это похоже на статью 5 НАТО и тому подобное, вводят нас в заблуждение. Это не похоже на статью 5», — сказал эксперт.

Ланше отметил, что многие важные детали в мирном плане не уточняются.

«Многие оперативные детали относительно расположения сил, механизмов реагирования… Когда атака является атакой? Что происходит во время атаки России? Кто что делает? Многие из этих вещей не уточняются. Но при этих обстоятельствах это то, чего смогла достичь украинская сторона», — отметил аналитик.

Сам Нико Ланге считает, что лучшей, самой дешевой и единственной надежной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.

«Это не война за Украину»

По мнению эксперта, Путину нужна не только Украина, но и влияние на Европу.

«Путин — это Путин. Он очень ясно знает, чего хочет. Он хочет другой Европы. Это не война за Украину. Это война за другой европейский порядок. Европа не может полагаться на „папочкин метод“, подлизываясь к „папе“ (Трампу — Ред.), а затем прося „папу“ сохранить европейский порядок», — рассуждает эксперт.

Он отмечает, что Европа должна победить Путина, сдерживать Россию и не давать ей расширять свое влияние. Это единственный путь к миру на европейском континенте.

«И Украина, я думаю, будет играть в этом немаловажную роль. Некоторые европейские руководители это поняли. Но, к сожалению, некоторые все еще затягивают понимание того, что мир в Европе будет только тогда, когда Европа победит и сдержит Путина. Мы, как европейцы, должны полагаться на себя. „Папа“ не сделает этого за нас», — подытожил бывший советник министра обороны Германии.

Ранее Нико Ланге предположил, что все говорит о том, что президент США Дональд Трамп пообещал кремлевскому диктатору Путину Донбасс.