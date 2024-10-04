"Путин — величайший человек": о чем пленные оккупанты говорят в лагере на западе Украины (фото, видео)

Российским оккупантам в лагере для военнопленных обеспечивают питание на две тысячи двести килокалорий в день, медицинскую часть такого уровня, что могут позавидовать амбулатории во многих украинских селах, и зарплаты в полторы тысячи гривен.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

"Ехать в лагерь для военнопленных россиян мне долгое время не хотелось. Но после последних нескольких обменов, когда, в частности, домой вернулись азовцы и морпехи, защитники «Азовстали» - увидев, в каком физическом и моральном состоянии они находятся, услышав, что с ними делали в российских тюрьмах последние два с половиной года, я таки решила посмотреть, как выглядят условия обменного фонда со стороны Украины. Я не буду давать оценку услышанному и увиденному - просто посмотрите сами, но моими глазами", - отмечает корреспондентка ТСН.

Какие условия в лагере

Утро в лагере для военнопленных россиян начинается с воздушной тревоги и всех их ведут в укрытие. Широкие стены, высокий потолок. Укрытия в этом лагере могут позавидовать директора многих украинских школ. Но места здесь всем не хватает. Поэтому пленные оккупанты стоят на лестнице и в проходах.

Оккупанты в укрытии

Оккупант Игорь жалуется, что в укрытиях ему душно. Но о причинах, почему он здесь, слышать не хочет.

"Россия никогда не будет обстреливать колонию, где находятся военнопленные. Запомните это раз и навсегда", – заявляет оккупант.

Оккупант Игорь убежден, что "Россия их не обстреляет"

Сюда россияне попадают почти сразу после того, как на передовой украинские бойцы их берут в плен. Здесь их переодевают, моют-бреют и выдают новые робы и средства гигиены.

Кормят пленных россиян три раза в день. Их обед – это три порции плюс хлеб. Все вместе – более килограмма пищи. Им дают горячие блюда, кашу, мясо и салат.

Еда для окупантов

Некоторые россияне хотят "домашней еды"

Правда, есть и недовольные условиями. Как Илья из российского города Владимир. Ему не нравится и все вокруг.

"Климат не очень. Ну какого-нибудь салата, оливье, а не огурца. Чего-то вкусного, домашнего", — требует захватчик.

Оккупант, который хочет "домашних блюд" в плену

При этом Илья ест мятную конфету. Говорит, купил ее в местном магазине на честно заработанные гривны.

Кроме того, как плести садовую мебель, пленные оккупанты здесь делают новогодние искусственные елки и ремонтируют сломанные деревянные паллеты.

Как выглядит медицинская часть

От работы они не отказываются. Не работают здесь только раненые. Медицинская часть - полностью отремонтирована, есть новенький флюорограф и стоматологический кабинет. Врачи рассказывают, сюда даже непораненные пленные любят заходить часто.

"В медицинской части этого лагеря рассказывают, что военнопленные россияне достаточно часто врут о своих диагнозах. А еще здесь были случаи, когда они приходили к врачам и просили витамины группы В, потому что они лысеют, надо в голову втирать", - говорится в сюжете ТСН.

В медчасти уже несколько месяцев лежит Владимир из Москвы. В плен его взяли в Серебрянском лесу. У него - открытый перелом ноги. Он целыми днями лежит, читает книгу о немецких нацистах и мечтает.

"Приеду в Рязанскую область, сяду в беседку - буду кататься и пить водку", - говорит оккупант.

Тот факт, что после захода сил обороны Украины в Курскую область, россияне запрашивают на обмен только тамошних срочников и пограничников - Владимира очень возмущает.

"Если им статью за измену родине статью дадут, то я согласен", - заявляет оккупант.

Однако критиковать власти он не собирается и заявляет: "Путин - один из величайших людей в мире".

Оккупант Владимир даже в плену хвалит Путина

Курская операция в целом и обмены после нее, в частности — не нравятся здесь многим. Но критиковать на камеру высшее руководство своей страны – берутся в лагере единицы. И преимущественно это — уроженцы Украины так называемых "ЛНР" или "ДНР", которых в обменные списки кремль не вносит.

"По моему, на нас просто забили", — говорят предатели.

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