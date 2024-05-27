Путин, встречай дроны: украинские БпЛА совершили атаку на РФ, но на этот раз не по НПЗ и аэродромам

В ночь на 27 мая украинские дроны совершили атаку на РФ. СМИ пишут, что это работа ГУР, но в этот раз целью стали не НПЗ и даже не вражеские аэродромы, а несколько гораздо интереснее. Говорят, пришли дроны и в гости к самому главе Кремля Путину.

Куда попали дроны, почему эти прилеты знаменуют новую фазу в войне и действительно ли украинские БПЛА уже на заднем дворе Путина, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Вызывающая атака ГУР

Такой дерзости от украинских разведчиков Путин точно не ожидал! По данным российских СМИ, в ночь на 27 мая неизвестные добрые дроны были замечены над Краснодарским краем и летели точь-в-точь в сторону всем известного дворца Путина в Геленджике! Но то, что сначала могло показаться фейком или манипуляцией, очень скоро подтвердилось. Признался даже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО.. На месте падений работают оперативные и специальные службы."

Россияне сожглись

Ну, а тут уж скрыть правду не удастся. Хотя ни видео, ни фотоподтверждения пока нет, логично предположить, что летели дроны именно к Путину, так сказать решить "квартирный вопрос".

Обломки БПЛА, как утверждают россияне, упали в селе Криница, где расположены виноградники и винодельня, которые могут принадлежать к резиденции, а хутор Джанхот вообще расположен вплотную к путинской даче. Подтверждает это предположение и другой нюанс. Кондратьев проговорился, что объект, куда попали обломки, "недостроен". Напомним, российским оппозиционерам из проекта ФБК умершего в тюрьме Алексея Навального в начале мая удалось получить видео и фото интерьеров дворца Путина, который после нескольких лет реконструкции как раз был на финальной стадии строительства.

К тому же оппозиционеры также утверждают, что путинская южная резиденция – один из самых защищенных объектов в РФ! К сожалению, Путина там в это время не было. Кремлевский диктатор находится с визитом в Узбекистан.

Но это далеко не все хорошие новости! По данным источников "Украинской правды" в ГУР, дроны Главного управления разведки побили очередной рекорд!

26 мая украинские птички долетели до Орска в Оренбургской области. Этот город, который не так давно был затоплен из-за весенних паводков, расположен под Казахстаном, а это около 1800 километров от Украины. Что там нашли украинские разведчики? Очередной НПЗ, топливная база или аэродром? Нет, целью была сверхмощная русская сверхгоризонтная РЛС "Воронеж-М". Это, считайте глаза русской армии. Эту махину разработали еще в СССР, чтобы видеть и обнаруживать вражеские баллистические ракеты, на тысячи километров вперед. Украина уже ударила по одной из таких в Армавире в Краснодарском крае.

Специалисты издания Defence Express допустили, если впечатление станции подтвердится – это будет означать потерю Россией половины всех РЛС в одном из направлений.

"Таким образом, если выведение из строя "Ворнеж-М" подтвердится, то речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, отвечающих за условное направление "юго-юго-восток."

А подтверждение этому уже есть. Проект Схемы Радио Свобода выложил фото станции РЛС со спутника до и после удара. Качество здесь не очень, но последствия видны. Но исправна ли РЛС – неизвестно.

К сожалению, как пишут журналисты, эта станция не смотрит в сторону Украины, но дежурила и могла фиксировать пролет баллистики в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть ответственность "Воронеж-М" под Орском — это наблюдение за Китаем, а также Индией и Пакистаном. Также эта РЛС может выявлять возможные возможные пусковые районы в Индийском океане. Но поражает и другой аспект.

Этот удар второй – поэтому уничтожение враждебных сверхмощных РЛС, предназначенных для выявления баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входящих в систему предупреждения о ракетном нападении, становится хорошей привычкой, а возможно и стратегией Сил обороны. Эти изменения отметил и российский оппозиционер Леонид Невзлин. По его мнению, эти удары ВСУ подвергают сомнению путинские угрозы ядерным оружием.

Напомним, парламентская ассамблея НАТО заявила о необходимости разрешения Украине наносить удары западным оружием по военным целям в РФ.

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