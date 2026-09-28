Путин взял под контроль небо Киева: сколько это будет продолжаться и как остановить террор

Месяц столица Украины живет под непрерывный гул сирен и взрывов

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Уже месяц столица Украины живет под непрерывный гул сирен и взрывов — Путин устроил настоящую дроновую осаду города, периодически нанося удар баллистикой. Почему под прицелом оказался именно Киев, сколько еще будет продолжаться воздушный террор и каковы его последствия, выяснял ТСН.ua.

По словам военного эксперта, генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, затяжные атаки по Киеву со стороны России — это, прежде всего, стратегическая задача, которую поставил Путин своим генералам.

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«У России практически нет успехов на фронте, но она стремится давить на Украину, особенно влиять на Киев. Это первопричина всех круглосуточных атак на город. Путин поставил задачу — кошмарить и непрерывно атаковать Киев, и не только столицу, весь столичный регион, а еще Одессу, чтобы разорвать зерновой коридор и заблокировать работу наших портов», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

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Генерал-лейтенант отмечает: Путин не собирается останавливаться. Да, на него есть давление, и он колеблется, но он хочет, как минимум, использовать эту зиму для давления на Киев и ключевые города Украины благодаря именно воздушному террору.

Три волны воздушного нападения: от «Шахедов» до ракет малой формации

По словам Романенко, российский диктатор будет делать это за счет уже производимых различных средств для воздушного нападения. Прежде всего, это баллистика и реактивные «Шахеды».

«Мы уже пережили первую волну — бензиновые „Шахеды“, нашли противодействие и научились их эффективно сбивать. Вторая волна — это реактивные „Шахеды“, которую переживаем сейчас и с большим опозданием ищем противодействие. Об этой разработке мы знали еще больше года назад, но почему начали противодействовать только сейчас, когда на практике поняли, какая это опасность. Но, россияне уже активно занимаются третьей волной — ракеты малой формации, которые будут лететь на расстояние до 800 километров с определенной боевой частью. Поэтому уже сейчас нам нужно работать над противодействием, договариваться с союзниками относительно средств борьбы с малыми крылатыми ракетами, которые РФ может запустить в массовое производство», — предупреждает Игорь Романенко.

Кардинальное изменение тактики врага и круглосуточные удары

Сейчас несколько реактивных «Шахедов» долетают до столицы и часть из них атакует город, а один кружит между берегами Днепра — дожидаясь пока долетит очередная партия для атаки. Все это противник использует, чтобы тревога над Киевом не заканчивалась и продолжалась часами.

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Эксперт соглашается, что благодаря такой тактике тревоги становятся затяжными и подчеркивает принципиальное изменение тактики противника относительно воздушных атак.

«Если раньше россияне пытались привлечь максимум различных средств в одном воздушном ударе: от фальш-целей до менее мощных БПЛА и в одном ударе было более 500 средств — 600 и даже 700, то сейчас они используют только то, что сейчас считают более эффективным — это реактивные Шахеды и баллистика. Благодаря реактивным БПЛА — тревоги в Киеве звучат постоянно, как, к сожалению, и взрывы. Это прямое указание Путина круглосуточно давить на киевлян, чтобы остановить работу города, а люди боялись выйти из дома», — объясняет эксперт.

К этому он добавляет, что раньше подавляющее большинство атак происходило ночью. То есть киевляне пережили страшную ночь, а днем шли на работу. Сейчас враг все изменил кардинально, город атакуют днем, когда на улицах много людей — взрослые едут на работу, дети в садик или школу.

«Все это прямое давление, прежде всего, на граждан, а также на объекты, как гражданские, так и военные. Подчеркиваю, военные объекты для россиян всегда были и остаются в приоритете. Если они обнаруживают их местонахождение, то сразу пытаются уничтожить. Это касается как средств ПВО, так и прочего. Другое дело, что то, что делает Путин с Киевом — это чистой воды воздушный терроризм, ведь во время атак днем на улицах находится много людей, и это заканчивается гибелью и тяжелыми ранениями», — говорит военный эксперт.

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Проблема цветных тревог и информирование населения

По мнению эксперта, разделение на «желтую» и «красную» тревогу мало помогает людям. Единственная польза от желтой, что киевляне получили возможность пользоваться зеленой веткой метро во время такой атаки, могут перебраться с левого на правый берег и наоборот.

«Информирование об уровне опасности должно быть сужено до уровня района, микрорайона, улицы. И обеспечить это могут местные власти и руководители разных уровней. Кто-то из киевлян самостоятельно следит за воздушной обстановкой, а кто-то этого просто не может сделать, потому что у него только кнопочный телефон. Власти и военные должны продумать систему информирования об опасности в воздухе так, чтобы город, несмотря ни на что, функционировал: можно было попасть в банк, магазин, отвести ребенка в садик или в школу», — говорит Игорь Романенко.

Средства ПВО на малых высотах и мобильные группы

Чтобы прекратить или частично снизить влияние российских воздушных ударов, по мнению эксперта, должны более эффективно действовать власти и граждане города, не быть пассивными наблюдателями уничтожения инфраструктуры.

«Мы должны более активно размещать и осваивать средства противовоздушной обороны, которые могут действовать на малых высотах, формировать группы противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований, привлекать к этому частные структуры. Все это, к сожалению, не делается. Определенные шаги сделали владельцы автозаправочных комплексов, по которым россияне наносят воздушные удары, но это касается только их. И такая пассивность очень опасна», — рассказывает генерал-лейтенант.

Новая угроза: дистанционные FPV-дроны

К этому Игорь Романенко добавляет, что, к сожалению, россияне с технической точки зрения только усовершенствуются и средств для воздушного нападения в дальнейшем будет больше. А новой угрозой могут стать FPV-дроны, которыми будут управлять дистанционно.

«То есть оператор может сидеть где-нибудь в глубоком российском тылу и видеть, по каким целям бить на конечном этапе атаки. Уже есть случаи, когда россияне так атаковали объекты в Киеве и области реактивными беспилотниками. Они даже фиксируют эти террористические удары. Это очень опасно, я знаю людей, чудом уцелевших после таких атак. Поэтому это нужно учитывать и уже сейчас противодействовать, потому что просто надеяться на чудо и что повезет — бесполезно. Надо искать противодействие и уже ставить защитные сетки по прикрытию домов, улиц, дорог. Готовить людей к сбиванию таких дронов», — говорит военный эксперт.

Сколько атак выдержит Киев?

На вопрос: а что будет с Киевом, если непрерывные атаки с воздуха продлятся еще месяц или два, ведь от города может ничего не остаться, учитывая количество поврежденных сооружений и объектов только за эти выходные.

«Скажу так: от Киева останется то, что осталось от Харькова, Сум, Херсона и уже от Запорожья. Это — война. Люди из этих городов и регионов адаптируются к новым условиям, приспосабливаются и продолжают противодействовать врагу. Поэтому тоже самое произойдет и в Киеве. Нам нужно искать средства для противодействия реактивным дронам, повышать эффективность этого противодействия и бороться дальше», — рассказывает Игорь Романенко.

Подготовка людей и игнорирование «пророков»

Генерал-лейтенант отмечает, что сейчас появилось много заявлений публичных лиц, мол, Путин дальше будет бить по энергетике, по водоснабжению и киевлян ждет настоящий ад.

«Все это и так есть в планах противника, поэтому к заявлениям таких „пророков“ я отношусь скептически. Власть на уровне областей, городов, районов должна доносить до людей объективную информацию об уровне угроз с воздуха, чтобы люди могли работать, могли жить даже в таких условиях. И говорить так, чтобы каждый житель знал, что ему делать, и как себя защитить. Например, как поступать, если в воздухе появятся те же FPV-дроны. Человек должен знать, как себя защитить и что для этого нужно иметь, какое ружье. При необходимости выдать такое оружие и законодательно это закрепить. А еще у нас есть опыт, как от этих дронов защищаются в прифронтовых городах и селах. Этот опыт нужно распространять», — отмечает Игорь Романенко.

К этому он добавляет, что подобные вещи не должны вызывать паники, даже в столице.

«Людям нужно это объяснять, обучать и готовить к возможным угрозам. Здесь вариант такой: или мы будем уметь себя защищать или же будет такое паническое состояние, когда мы будем слушать „пророков“: бегите из города, все пропало. По-моему здесь выбор очевиден, нам нужно закатывать рукава и интенсивно работать», — подчеркивает эксперт.

Ответные удары по территории РФ как выход

Игорь Романенко добавляет, что остановить воздушный террор Кремля могут помочь ответные удары.

«Ответные удары однозначно помогут, они имеют прекрасный „воспитательный“ эффект. Наши удары по российским НПЗ уже сделали свое дело, война перестала быть для жителей Москвы и Петербурга очередным красивым репортажем. Они увидели и услышали взрывы у себя под окнами и изрядно обеспокоились, когда стало проблемой найти в Москве заправку с бензином, уже даже не за талонами, а вообще заправиться. Поэтому ответные удары очень важны. Просто у нас еще не хватает для этого средств, чтобы наносить подобные атаки, которые Путин организует по Киеву. Чтобы этого добиться, нужно осваивать новые информационные технологии, искусственный интеллект, и делать это как можно скорее. Наш путь только такой, потому что асимметричные удары по Москве будут иметь очень мощный эффект: желающих продолжать СВО резко станет меньше», — заключает Игорь Романенко.

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