Путин заехал шайбой Трампу в лоб: во второй раз они поговорили по телефону – о полном прекращении огня речь не идет

Во вторник, 18 марта, Трамп и Путин вторично официально побеседовали по телефону. В повестке дня был единственный главный вопрос – согласится ли Россия на временное 30-дневное перемирие по всей линии фронта.

Накануне Трамп анонсировал, что будет говорить с Путиным о "земле" и "электростанциях". Спецпосланник президента США Стив Виткофф, который, помимо Ближнего Востока, также отвечает за контакты с РФ, добавил, что речь пойдет о судьбе ЗАЭС и доступе к портам – свободное судоходство в Черном море. В адрес Путина доносились даже угрозы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп поручил ему пересмотреть санкции против России и при необходимости усилить их. А сенатор-республиканец Линдси Грэм вообще заявил, что Путин пожалеет, если будет играть с Трампом.

Телефонный разговор глав Белого дома и Кремля длился полтора часа. И, наверное, "самым большим" ее достижением можно считать заявление Москвы, что "Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между российскими и американскими игроками". Похоже, что 47-му американскому президенту, который в эти выходные выиграл чемпионат по гольфу в собственном гольф-клубе, это предложение Путина понравилось. Хотя в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа с Путиным об этом нет ни слова.

В чем же заявления Белого дома и Кремля совпадают? Согласился ли Путин на установление временного 30-дневного перемирия по всей фронтовой линии? Но почему, судя по всему, их второй телефонный разговор превратился в историческую лекцию и полный провал для Трампа? Читайте на сайте ТСН.ua.

Заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт (потому что официального заявления США по итогам телефонного разговора на сайте Белого дома нет), лично Трампа и Кремля по итогам телефонного разговора совпадают лишь в одном – по прекращению ударов по энергетическим объектам. Однако и здесь есть свои нюансы. В личном сообщении на Truth Social Трамп об этом дописал так:

"Мы согласились на немедленное прекращение огня по всей энергетике и инфраструктуре, понимая, что мы будем быстро работать над достижением полного прекращения огня и, наконец, прекращением этой ужасной войны между Украиной и Россией".

В заявлении Кремля об этом говорится следующим образом: "В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно отозвался на эту инициативу и сразу дал российским военным ответную команду".

То есть, во-первых, Трамп с Путиным договорился о прекращении ударов по всей энергетике и инфраструктуре, а Путин с Трампом очевидно только по энергетике.

Во-вторых, как только эти заявления были обнародованы, как в Киеве прозвучала воздушная тревога и звуки взрывов – так наши силы ПВО обезвреживали вражеские БПЛА до 2 часов ночи, которые, возможно, преследовали цель как раз ударить по энергетике и инфраструктурным объектам. В то же время россияне ударили по энергетическому объекту в Славянске, в результате чего полгорода остались без света.

В-третьих, на переговорах с американской делегацией в саудовской Джидде 11 марта Украина согласилась на предложение США относительно временного 30-дневного режима прекращения огня по всей линии фронта, а не частичного, что не было заранее проговорено и согласовано с украинским руководством.

"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", — говорится в телефоне.

Это был провальный разговор для Трампа. Россия не только не согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта. Кремль тщательно подготовился к этому телефонному звонку, чего не скажешь о Трампе, который считает, что все должны соглашаться на все потому, что он так хочет. Официальное заявление на сайте Кремля по итогам телефонного разговора (а такие вещи заранее соглашаются перед публикацией со стороной собеседника, то есть, из США) – это более чем дипломатическая пощечина Америке, где Путин повторил свои шизофренические требования к Украине:

остановка мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ;

недоговороспособность украинской власти (читай, необходимость проведения выборов в Украине – Ред.);

полное прекращение иностранной военной помощи Украине и предоставление разведывательной информации Киеву.

Более того, Кремлю удалось размыть повестку дня разговора другими вопросами, на которые Россия оказывает влияние. Это касается Ближнего Востока, а конкретно, очевидно – Ирана. В письме Кэролайн Левитт отмечено, что стороны "обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия... а Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль". То есть, очевидно, Путин хочет обменять у Трампа свое довольно ограниченное влияние на Тегеран, чтобы тот не так быстро обзавелся ядерными боеголовками, на что-то другое. Очевидно, что на уступки по Украине.

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Ведь перемирие между Израилем и ХАМАСом, которым так гордился Трамп еще до своей инаугурации, уже не действует. К тому же США начали удары по йеменским хуситам, которые являются прокси Ирана. Трамп угрожает возмездием и Тегерану, если йеменские хуситы будут совершать ответные удары, что уже фактически произошло.

"Хуситы перекрыли судоходство в одном из важнейших водных путей мира (в Красном море – Ред.), приостановив глобальную торговлю и нарушив основной принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля", – заявлял Трамп.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф уже анонсировал новый раунд переговоров в саудовской Джидде 23 марта по поводу договоренностей, которых достигли Трамп и Путин во время телефонного разговора. Однако с кем будут эти переговоры, ведь ни Украина, ни Россия еще не подтвердили своего участия, неизвестно. К тому же, никаких договоренностей во время телефонного звонка руководители Белого дома и Кремля достигнуты не были, потому что в ночь на среду, 19 марта, Путин в очередной раз продемонстрировал, чего стоят его слова о "команде российским военным" прекратить удары по энергетическим объектам Украины.

Во вторник, 18 марта, находясь с визитом в Финляндию, Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложения о прекращении ударов об энергетических объектах, но сейчас нет детальной информации о формате прекращения огня, о котором якобы договорились Трамп и Путин.

"Я думаю, что правильно, если у нас будет разговор с президентом Трампом и мы будем знать детали того, что русские предлагали американцам, или что американцы предлагали русским. После того, как мы получаем детали от американского президента, от американской стороны, мы скажем свой ответ, его подготовим, и команда будет готова к техническим разговорам".

Но, российская пропаганда уже на сто процентов раскручивает тезис о том, что судьбу Украины и Европы Трамп и Путин решают без, собственно, самих Украины и Европы. Чего стоит только сообщение безумного заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева в Х: "Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известное мнение – в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски – брюссельская капуста, британская фиш-энд. ной пищи!".

Поэтому сейчас США как раз пора применить к России адские санкции, которыми команда Трампа так долго угрожает России. Или же, если Трамп стремится к очередной перезагрузке отношений с Россией любой ценой, а эту задачу провалили все его предшественники, даже за счет собственного и позора США, ему это успешно удается. Однако несмотря на иллюзии, такими действиями Трампу вряд ли удастся оторвать Россию от оси "зла" - Китая, Ирана и КНДР. Несмотря на то, что Трамп постоянно заявляет, что война России против Украины – это не война США, потому что между Европой и Америкой океан на самом деле она ближе, чем кажется. Северная Корея строит свою первую атомную подлодку, и американские аналитики считают, что Москва могла передать Пхеньяну соответствующие технологии.