Путин загоняет Россию в ловушку: Минские договоренности – последний шанс Кремля удержать Украину

Следующие переговоры политических советников нормандского формата под вопросом, так как Россия не получила желаемого, что очень хорошо для Украины.

Уже в понедельник, 14 февраля, в день официального визита канцлера Германии Олафа Шольца в Украину Госдума России рассмотрит проект постановления об обращении к Путину о признании "ДНР"/"ЛНР". По словам спикера Вячеслава Володина, есть два пути: рассмотреть документ и сразу же вынести его на голосование; или рассмотреть и отправить в МИД вместе с предложением легально вооружить боевиков на Донбассе.

Кремль в очередной раз повышает ставки. Это прямое следствие вторых за этот год почти 10-часовых переговоров политических советников нормандского формата в Берлине, который завершился ничем, но в пользу Украины. Мы не согласились на прямой диалог с представителями оккупационных администраций, которые требуют обсуждения особого статуса, который Киев якобы должен предоставить ОРДЛО.

Следующая встреча в марте, но точной даты и места еще нет. Как нет и общей позиции переговорщиков. Киев настаивает на разблокировании гуманитарных вопросов: обеспечении режима прекращения огня и обмена пленными. Москва хочет поскорее встроить ОРДЛО с особым статусом в "тело" Украины, что будет предусматривать вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Но поле для маневра и россиян существенно уменьшилось из-за авантюристских требований Путина. И Киеву это играет на руку, потому что даже из Вашингтона раздаются заявления о необходимости пересмотра Минских договоренностей.

Возвращение на Восток

Похоже, что Россия загоняет себя в ловушку. Требуя от Запада каких-то надуманных письменных "гарантий безопасности" в виде невступления Украины в НАТО и неприближения систем Альянса к российским границам, Путин перехитрил сам себя.

Получив еще больше НАТО на своих границах (Альянс увеличивает свое присутствие в Польше, Румынии и странах Балтии), Путин решил развернуть Россию на Восток. Но его визит в Пекин для встречи с Си Цзиньпином накануне открытия зимних Олимпийских игр подвергли критике даже ведущие российские СМИ. Да, в совместном заявлении на 10 страниц пафосно подчеркнуто, что Китай поддерживает Россию против дальнейшего расширения НАТО.

И украинцам нужно понять, что Путин и "башня" Кремля, которая подталкивает его к войне с Украиной, просто помешаны на идее уничтожения Украины. Вместе с тем даже ярые кремлевские пропагандисты уже откровенно пишут, что Китай рассматривает Россию исключительно как сырьевой придаток, возвращаясь к затертой идее "великой Европы от Лиссабона до Владивостока", утверждая, что "Россия – это Европа".

Возможно, эту лапшу еще можно навесить на уши Макрону, который собирался обсуждать с Путиным то ли финляндизацию, то ли нейтральный статус Украины. А до этого вообще призывал ЕС включить Россию в новую европейскую архитектуру безопасности.

Но даже Макрон во время визита в Москву на этой неделе отказался проходить в Кремле ПЦР-тест, так как, по информации Reuters, опасался, что украдут его ДНК. Именно поэтому Путин и Макрон целых пять часов говорили за длиннющим многометровым столом, что стало предметом для множества фотожаб и насмешек в соцсетях.

Последняя соломинка

К слову, в совместной российско-китайской декларации ни слова об Украине. Поднебесная не признает оккупацию Крыма, как бы этого ни хотелось Путину. Да, возможно, в Вашингтоне опасаются еще большего сближения Москвы и Пекина. В частности, потому, что Китай может получить от России военные технологии. Но в Белом доме прекрасно понимают, что российско-китайский тандем – это не союз двух равноправных партнеров. Пекин обязательно "проглотит" Москву – это только вопрос времени.

Все не радужно у Путина и на украинском направлении. Хоть в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир вечером, 10 февраля, Джо Байден еще раз отверг возможность отправки американских военных в Украину, мол, это "будет мировая война", российский МИД открыто обвинил США в попытке пересмотреть Минские договоренности. В Кремле прекрасно понимают, что Минск – их последняя "соломинка", с помощью которой можно шантажировать Украину.

Но вряд ли Путин ожидал, что, устами своих пропагандистов угрожая стереть в радиоактивный пепел США и Европу, последние начнут поставлять Украине оружие, сужая Москве поле для маневра. ТСН.ua неоднократно писал, что Украина может своими руками закрыть себе двери в НАТО, если согласится на реинтеграцию ОРДЛО на российских условиях широкого автономного статуса. Ведь по замыслу Кремля особый статус Донбасса должен предусматривать право вето оккупационных администраций на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Ловушки Минска

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, представляющего Украину на уровне политических советников нормандского формата, последний раунд переговоров в Берлине, которые продолжались почти 10 часов, едва ли не побил рекорд аналогичных прошлогодних переговоров тоже в немецкой столице. Конечно, он выразил надежду, что очень скоро советники снова соберутся на встречу. Но его визави – замглавы российской Администрации президента Дмитрий Козак – не был столь оптимистичен.

"Почти 9 часов переговоров закончились без ощутимых результатов. Мы пытались согласовать итоговое заявление. Но преодолеть разногласия (об интерпретации Минска – ред.) не удалось. Это вопрос, связанный с особым статусом Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции ( Украины – ред.). Позиция Украины непоколебима – отказались в проекте заявления даже цитировать Минск о будущем постконфликтном статусе этих территорий. И именно поэтому так надолго затянулись переговоры", — сообщил Козак на брифинге в российском посольстве в Германии после переговоров.

ТСН.ua уже писал, что есть три основных требования Москвы, вокруг которых все крутится:

имплементация "формулы Штайнмайера" в закон о так называемом особом статусе Донбасса, срок действия которого ВР пролонгирует каждый год. Формула определяет очередность местных выборов на Донбассе и механизм вступления в силу закона об особом статусе;

прямой диалог Киева с боевиками. Это давняя "хотелка" Кремля, чтобы убедить мир, что на Донбассе гражданская война, а Россия - не сторона вооруженного конфликта, а миротворец и посредник;

сначала выборы – потом граница. Действительно пункт 9 "Минска-2" говорит, что возобновление контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов. Конечно, Украина на это никогда не согласится, ведь по задумке Москвы местные выборы на Донбассе будут проходить под дулами российских автоматов.

Судя по словам Козака, Украина отказалась даже на заседании Трехсторонней контактной группы, где есть так называемые "приглашенные" ОБСЕ (представители оккупационных администраций), говорить об особом статусе Донбасса. Немцы и французы тоже в этот раз были не слишком дружелюбны к россиянам. Последние "слили" своим СМИ, что в какой-то момент переговоров Йенс Плетнер (немецкий политический советник) заявил, что ему пора гулять с собакой.

Правда, Ермак, во время брифинга в украинском посольстве в Германии после переговоров, все же выразил надежду, что "на следующем заседании ТКГ продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, предусмотренными Минскими договоренностями", наряду с разблокировкой "гуманитарных вопросов по обмену пленными, открытием КПВВ, которые уже больше года готовы с украинской стороны".