Путин заговорил с европейскими лидерами о мире в Украине: все подробности неожиданных переговоров

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Европейские политики передали Кремлю позицию Украины по завершению войны и отметили необходимость прекращения атак на украинскую энергетику. После этого они связались с президентом Владимиром Зеленским, раскрывшим новые подробности дипломатических контактов.

ТСН.ua собрал все известные детали переговоров, заявления Кремля и реакции украинской стороны.

Реклама

Почему лидеры Финляндии и Норвегии позвонили по телефону Путину

По информации Bloomberg, инициаторами разговора выступили Стубб и Стере. Перед контактом с Кремлем они провели консультации с украинской стороной, а сам звонок стал продолжением состоявшихся 20 октября дипломатических переговоров в Осло.

Реклама

Главной целью было передать Путину позицию Киева в преддверии предстоящей трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби.

В то же время, в совместном заявлении подчеркнули, что президент Финляндии и премьер Норвегии разговаривали с Путиным как лидеры своих государств, а не как официальные представители всего Евросоюза.

Стубб назвал переговоры прямыми и содержательными, отметив, что завершение российско-украинской войны оказывает непосредственное влияние на безопасность европейских государств.

«Мы соседи России. То, как завершится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле всего Европейского Союза. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил он.

Реклама

В свою очередь, Стере акцентировал внимание на человеческих потерях и необходимости снижения напряженности.

«Война наносит огромные человеческие страдания и влечет за собой колоссальные расходы. Она оставляет след на нескольких поколениях. Во время телефонного разговора мы отметили важность деэскалации», — отметил норвежский премьер.

Оба лидера подтвердили намерение и дальше поддерживать Украину и способствовать дипломатическим усилиям.

По данным Bloomberg, это был первый прямой контакт Путина с поддерживающими Киев ведущими европейскими лидерами после его разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле 2025 года.

Реклама

Что заявил Кремль после переговоров

В Москве обнародовали свою версию разговора. Путин традиционно сосредоточился на так называемых "первопричинах" войны, изложил свою оценку ситуации на фронте и заявил, что "справедливый и долгосрочный мир" якобы возможен только с учетом интересов России.

Также российский президент снова обвинил Запад в затягивании войны. По его версии, этому способствует "конфронтационная политика" стран НАТО и Евросоюза. В то же время именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, по сообщению ТАСС, в ходе переговоров обсудили ряд других вопросов:

Предстоящая трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби — российская сторона заявила, что участники разговора приветствовали договоренность о ее проведении.

Гуманитарную операцию в районе оккупированных Олешек, которая, по утверждению Москвы, происходит при посредничестве США.

Ситуация безопасности в Балтийском море и на севере Европы.

Соблюдение интернационального морского права и принципа свободы судоходства.

В Кремле также сообщили, что Путин, Стубб и Стере договорились поддерживать прямые телефонные контакты в дальнейшем.

Что Зеленский узнал после разговора лидеров с Путиным

Вскоре после переговоров с Кремлем Стубб и Стере позвонили по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сначала о разговоре сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Впоследствии сам Зеленский раскрыл ее подробности, поблагодарив партнеров за подробное информирование о содержании контактов с российским руководством.

Одним из ключевых вопросов стало требование к России осуществить реальные шаги для снижения напряженности, в частности, относительно украинской энергетики.

«Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре», — сообщил украинский президент.

По его словам, лидеры также обсудили подготовку трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией, которая запланирована на ноябрь на уровне переговорных команд.

Отдельное внимание было уделено возможным форматам взаимодействия Украины с европейскими партнерами.

Зеленский подчеркнул, что Финляндия и Норвегия, имеющие общие границы с Россией, особенно заинтересованы в надежных договоренностях безопасности. Поэтому стороны рассмотрели, как усилить совместную работу по поддержке дипломатии, украинской обороны и европейской безопасности.

"Мир должен быть, деэскалация нужна, и затягивание войны Россией должно прекратиться", - подытожил президент.

Премьер Дании раскритиковала переговоры с Путиным

В то же время, не все европейские лидеры поддержали инициативу Финляндии и Норвегии. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что «очень скептически» относится к переговорам с Путиным, поскольку их не согласовали с другими европейскими странами, пишет The Guardian.

«Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой — ни в условиях ежедневно гибридной войны, ни в Украине, где она ежедневно совершает жестокие и агрессивные атаки», — подчеркнула Фредериксен.

По ее мнению, европейские государства должны сохранять общую позицию, а не вести самостоятельные переговоры с Кремлем.

Что дальше с мирными переговорами по Украине

Дипломатические контакты проходят на фоне попыток США возобновить переговорный процесс между Киевом и Москвой.

На прошлой неделе спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Путина в Санкт-Петербурге. До этого он провел встречи в Осло с Владимиром Зеленским и лидерами Финляндии и Норвегии.

Следующий раунд переговоров Украины, США и России запланирован на ноябрь в Абу-Даби. Ожидается, что встреча состоится на уровне переговорных команд.

Европейские союзники Украины, тем временем, стремятся активнее приобщаться к дипломатическому процессу и обсуждению будущих гарантий безопасности.

Как сообщало Politico, европейские страны также искали своего представителя для прямых контактов с Путиным, опасаясь договоренностей между Вашингтоном и Москвой без их участия. Одним из главных кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба.

Новости партнеров