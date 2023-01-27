Путин захочет "взять Киев и отрезать Украину от Запада": астролог Влад Росс назвал "самый страшный месяц"

Известный астролог Влад Росс рассказал, что февраль будет очень сложным для Украины месяцем. Российские оккупанты именно тогда могут пойти в новое полномасштабное наступление.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Самый страшный для Украины месяц — это февраль. Россия может попереть на годовщину войны, потому что все мы понимаем, что Путин любит разные годовщины. Опасность может быть и раньше, чем 23-24 февраля. Он будет говорить, что нужно "точно взять Киев, Ровенскую АЭС, отрезать Украину от границы с Польшей". Он — абсолютно больная крыса, загнанная в тупик. Думают, что если оккупанты пойдут со всех сторон, то все почему-то на этот раз выйдет", — сказал астролог.

Напомним, мольфар из Карпат Василий Юращук предполагает, что война в Украине продлится еще два года, но после 22 марта 2023 украинцам станет легче. По его прогнозам, после этой даты российские ракеты не будут атаковать Украину.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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