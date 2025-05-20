Путин захотел 4 области до конца года: эксперт оценил возможности и угрозы для Украины

До конца года Путин хочет захватить полностью 4 украинских региона / © ТСН

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После появления сообщений западной прессы о том, что Путин якобы хочет захватить полностью четыре области Украины уже к концу года, в Украине на разных уровнях начали живо комментировать такие прогнозы.

Насколько это реально или не реально для врага — свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко .

«В действительности Путин искренне верит, что он сможет победить. Верит, что сможет добиться. Это вера диктаторов», — говорит военный эксперт.

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И добавляет: «Я в таких случаях всегда привожу два примера: Гитлер в апреле 1945 г. искренне верил, что придут немецкие дивизии, которые отбросят войска союзников от Берлина. Также он искренне верил, что будет оружие, которое всех победит. Известно, что, находясь в подвалах, Саддам Хусейн до последнего писал письма, в которых рассказывал о своей победе. Так же и Путин. Он живет в измерении имперских фантазий, он искренне верит, и в этом вся проблема».

По мнению Ивана Тимочко, другой вопрос — возможности.

«Путин увеличил армию до 2 млн. человек, но в Украине они не смогли нарастить контингент. При этом если раньше были, например, и заключенные, то сейчас больше регулярных военных», — говорит Тимочко.

По его словам, кроме того, в российской армии увеличилось количество БПЛА.

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«Это тоже серьезная проблема. Но кто может побеждать и совершать большие прорывы? Ответ: танковые бронегруппы и другой бронетехники при поддержке авиации. А у россиян пехота и для штурмов, и для наступлений, и для закреплений. Сейчас у россиян бронетехники — минимум. Наступления с помощью мотоциклов — это быстро, но на оперативном уровне это не дает возможности преуспевать», — анализирует ситуацию эксперт.

Где будет фронт

На этот вопрос Иван Тимочко отвечает так: «Враг продвигается, но по моему субъективному мнению линия фронта будет в тех пределах, где сейчас. Плюс-минус. Существенно не изменится. Предпосылок для того, чтобы противник смог совершить какой-то резкий прорыв — нет».

По словам эксперта, единственная проблема состоит в том, если у России появится союзник, который в промышленных масштабах сможет обеспечить его оружием, армией.

«Это уже мой отсыл к Китаю», - говорит Тимочко.

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«Нам тогда придется очень туго, в таком случае граница линии фронта может измениться существенно», - говорит он.

По словам Тимочко, механизированный кризис, о котором в последнее время много говорят, у врага уже есть.

«Если россияне наступали раньше колоннами танков и бронетехники, то сейчас российская пехота наступает с помощью мотоциклов. Россия сейчас не выпускает бронетехнику в тех масштабах, в которых бы ей хотелось», — говорит эксперт, оценивая ситуацию на фронте.

Резюмируя, он добавляет: «Но сейчас война не бронетехники, а артиллерии, дронов и авиации. Сейчас рассчитывать на большие танковые прорывы ни одна из сторон не будет, потому что есть серьезные риски. Если мы сделаем акцент на уничтожении их заводов и арсеналов, это существенно повлияет на линию фронта. А если арсеналы и ангары с техникой будут уничтожаться вместе с персоналом, который все это производит, то это будет гораздо более результативным».

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Ранее сообщалось о том, что задумал Путин .

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