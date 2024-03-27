Близкие к Кремлю источники считают, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного – хоть на Киев".

Президент России Владимир Путин готов "понемногу прекращать "СВО", но до этого попытается захватить еще несколько украинских городов, в частности Харьков, сообщили журналисты российского оппозиционного издания "Медуза", ссылаясь на свои источники в окружении Путина.

О каких планах говорят в Кремле и как ситуацию в России оценивает сам Путин – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Путин "готов идти хоть на Киев"

"Он пошел на принцип". Источник издания "Медуза" в администрации Путина утверждает, что российский тиран готов идти хоть на Киев и "за ценой не постоит". По словам чиновника из Кремля, украинское контрнаступление в 2023-ем провалилось, что буквально окрылило Путина. Он поверил в свои силы:

Также читайте Угроза наступления РФ на Харьков: местный депутат о силах РФ в Белгородской и Курской областях

"Все источники "Медузы" уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки по поводу того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся. Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного – хоть на Киев – и за ценой не постоит". "Надо будет мобилизацию – объявит. Если нужно будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы – передвинет, – уверен источник. – Он пошел на принцип".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин захватит Харьков и закончит "СВО"?! В России рассказали о планах "окрыленного" диктатора!

Путин планирует захватить Харьков?

Но с этим согласны не все, даже в Кремле. Другой источник "Медузы" утверждает, что цели у Кремля, так сказать, более "приземленные". После их выполнения Путин даже готов прекратить так называемую "СВО". Источник намекает, что Путин не так давно говорил о своей истинной цели публично:

"Другой собеседник, близкий к АП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой более "реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярного обстрела Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее, этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

По словам источников "Медузы" среди "российских элит", чиновники убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "тяжело". "Символично это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения", – говорит один из собеседников".

Президент России Владимир Путин хочет захватить Харьков / Фото: ТСН.ua

Путин не остановится на достигнутом

К тому же не надо забывать, что россияне считают своими законными городами Херсон и Запорожье, а также Луганскую и Донецкую области, поэтому и их Путин хотел бы захватить.

Впрочем, самого решения пойти на Харьков Путин еще не принял. С этим согласны все собеседники "Медузы". В то же время, новая мобилизация в РФ – вопрос давно решенный и особого повода для ее объявления Путину не нужно. Как тлько ситуация на фронте в этом будет нуждаться – он погонит новых россиян на убой. И даже теракт в "Крокус Холле" 22 марта это решение "пока" не ускорил.

Следует ли верить российским "инсайдам"?

Напомним, что верить на 100% всем словам российских источников, да еще и российских СМИ, скорее всего, не стоит. Многие эксперты считают, что Путин уже пользуется массовым убийством людей в Подмосковье для объединения россиян вокруг одной давней цели – ненависти и убийства украинцев.

Читайте главные новости дня:

В Украине бьют тревогу

Бьют тревогу уже и некоторые украинские чиновники. Бывший глава Луганской ОВА, а теперь глава Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай внезапно заявил, что имеет точную информацию, когда и где РФ пойдет в наступление. Детали он говорить не стал, однако предупредил, что это произойдет совсем скоро.

"Агрессор следит за нашим информационным полем, поэтому не буду подвергать всех нас проблемам. Но они накапливают силы, средства, и в ближайшее время уже начнут действовать. Осталось и мало времени для глав обладминистраций, чтобы отчитаться за возведение фортификационных сооружений", — рассказал Гайдай.

По его мнению, теракт в "Крокусе" так просто для Украины не пройдет. Рашисты не просто воспользуются этим нападением ИГИЛ, а попытаются эскалировать текущую ситуацию.

"Они накапливают сейчас силы и средства. Я не исключаю, что этот теракт, который произошел в "Крокусе", будет одной из мотиваций для усиления мобилизации на России. И дальше будут набирать войска для того, чтобы двигаться вперед. Тем более, что весь мир знает, что есть определенный политический кризис в Соединенных Штатах. Поэтому мы недополучаем определенное оружие или ПВО, или наступательного, или оборонного характера", — рассказал Гайдай.

13 марта глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что вокруг Харькова будут лучшие укрепления. Оборона будет эшелонирована:

"Это вторая линия обороны. Для понимания: на первой находятся наши войска. Третья линия уже есть (то, что строилось в направлении от Харькова по мере освобождения территорий), она будет оснащаться и обновляться согласно новым нормам Минобороны. Плюс будем строить еще больше круговую оборону городов и сел".

25 марта Синегубов заявил важное! Из-за тяжелой оперативной ситуации на границе в ОВА могут объявить обязательную эвакуацию из двух районов: Харьковского и Богодуховского. Оба расположены вплотную к "болотам".

"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, – принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", – сообщил глава ОВА.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов/Фото: ОВА

А вот мэр Харькова Игорь Терехов считает, что слухи вокруг угрозы городу – это очередная российская ИПСО. Харьковчане себя обидеть не позволят.

"Харьковчане – взвешенные люди, они все понимают. Россияне делают все, чтобы это давило на людей, чтобы люди боялись. Но мы переживали и более тяжелое положение, и этот вызов переживем. Харьков – железобетон", – заявил Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов/Скриншот с видео

Рашисты же очевидно повышают ставки. Несмотря на заявления западных политиков и предупреждения от США об опасности терактов и саморазоблачительное признание в совершенном от ИГИЛ, рашисты продолжают настаивать, что в бойне в подмосковном "Крокусе" виновата Украина. В частности, об этом заявил секретарь совета безопасности президента РФ Николай Патрушев – второй самый влиятельный человек на "болотах".

Новая ИПСО из Кремля

Можно с уверенностью сказать, что информационную кампанию против Украины возглавляют и разгоняют напрямую из Кремля. Кстати, не отстает и сам Путин. 25 марта в своем обращении он признал, что людей в "Крокусе" расстреляла ИГИЛ, но все равно виновата Украина. Короче говоря: все им говорят – ИГИЛ, ИГИЛ им говорит, что – ИГИЛ, а они закрыли уши, вытаращили глаза и кричат: "Хохлы"!

Того же мнения и взбалмошный руководитель российского ФСБ Бортников. Он в "своих снах" видит Малюка и Буданова. Последнему пригрозил убийством:

"Предварительно получили информацию о заангажированности Киева в причастности к теракту в Подмосковье… Теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины".

"Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершает преступления против России", – сказал Бортников.

На вопрос, почему Буданов еще жив, он добавил: "Все впереди".

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот с видео

Жесткая реакция Зеленского

На очередной кровавый выпад в исполнении Москвы жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав Путина "больным и циничным существом".

В Кремле пока определились только с одним. Там готовы построить настоящую сталинскую диктатуру и превратить Путина из "царя" в "Бога". Как пишет "Медуза", о выборах россиянам следует забыть раз и навсегда. Последние "выборы" были сфальсифицированы настолько, что специалисты не могут даже математически предположить, сколько именно было подброшено. На следующие уже местные выборы в РФ у "Единой России" будут "путинские" 87% поддержки, а остальным партии "насыпят" по несколько процентов, чтобы те продолжали кормиться из бюджета и имитировать политическую жизнь для глубинного русского народа.

Читайте также: