Путин захватит Харьков и закончит "СВО"?: в России рассказали о планах "окрыленного" диктатора

Близкие к Кремлю источники считают, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного – хоть на Киев".
Президент России Владимир Путин готов "понемногу прекращать "СВО", но до этого попытается захватить еще несколько украинских городов, в частности Харьков, сообщили журналисты российского оппозиционного издания "Медуза", ссылаясь на свои источники в окружении Путина.
О каких планах говорят в Кремле и как ситуацию в России оценивает сам Путин – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.
Путин "готов идти хоть на Киев"
"Он пошел на принцип". Источник издания "Медуза" в администрации Путина утверждает, что российский тиран готов идти хоть на Киев и "за ценой не постоит". По словам чиновника из Кремля, украинское контрнаступление в 2023-ем провалилось, что буквально окрылило Путина. Он поверил в свои силы:
"Все источники "Медузы" уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки по поводу того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся. Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после неудачного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного – хоть на Киев – и за ценой не постоит". "Надо будет мобилизацию – объявит. Если нужно будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы – передвинет, – уверен источник. – Он пошел на принцип".
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Путин планирует захватить Харьков?
Но с этим согласны не все, даже в Кремле. Другой источник "Медузы" утверждает, что цели у Кремля, так сказать, более "приземленные". После их выполнения Путин даже готов прекратить так называемую "СВО". Источник намекает, что Путин не так давно говорил о своей истинной цели публично:
"Другой собеседник, близкий к АП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой более "реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярного обстрела Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее, этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.
По словам источников "Медузы" среди "российских элит", чиновники убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "тяжело". "Символично это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения", – говорит один из собеседников".
Путин не остановится на достигнутом
К тому же не надо забывать, что россияне считают своими законными городами Херсон и Запорожье, а также Луганскую и Донецкую области, поэтому и их Путин хотел бы захватить.
Впрочем, самого решения пойти на Харьков Путин еще не принял. С этим согласны все собеседники "Медузы". В то же время, новая мобилизация в РФ – вопрос давно решенный и особого повода для ее объявления Путину не нужно. Как тлько ситуация на фронте в этом будет нуждаться – он погонит новых россиян на убой. И даже теракт в "Крокус Холле" 22 марта это решение "пока" не ускорил.
Следует ли верить российским "инсайдам"?
Напомним, что верить на 100% всем словам российских источников, да еще и российских СМИ, скорее всего, не стоит. Многие эксперты считают, что Путин уже пользуется массовым убийством людей в Подмосковье для объединения россиян вокруг одной давней цели – ненависти и убийства украинцев.
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В Украине бьют тревогу
Бьют тревогу уже и некоторые украинские чиновники. Бывший глава Луганской ОВА, а теперь глава Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай внезапно заявил, что имеет точную информацию, когда и где РФ пойдет в наступление. Детали он говорить не стал, однако предупредил, что это произойдет совсем скоро.
"Агрессор следит за нашим информационным полем, поэтому не буду подвергать всех нас проблемам. Но они накапливают силы, средства, и в ближайшее время уже начнут действовать. Осталось и мало времени для глав обладминистраций, чтобы отчитаться за возведение фортификационных сооружений", — рассказал Гайдай.
По его мнению, теракт в "Крокусе" так просто для Украины не пройдет. Рашисты не просто воспользуются этим нападением ИГИЛ, а попытаются эскалировать текущую ситуацию.
"Они накапливают сейчас силы и средства. Я не исключаю, что этот теракт, который произошел в "Крокусе", будет одной из мотиваций для усиления мобилизации на России. И дальше будут набирать войска для того, чтобы двигаться вперед. Тем более, что весь мир знает, что есть определенный политический кризис в Соединенных Штатах. Поэтому мы недополучаем определенное оружие или ПВО, или наступательного, или оборонного характера", — рассказал Гайдай.
13 марта глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что вокруг Харькова будут лучшие укрепления. Оборона будет эшелонирована:
"Это вторая линия обороны. Для понимания: на первой находятся наши войска. Третья линия уже есть (то, что строилось в направлении от Харькова по мере освобождения территорий), она будет оснащаться и обновляться согласно новым нормам Минобороны. Плюс будем строить еще больше круговую оборону городов и сел".
25 марта Синегубов заявил важное! Из-за тяжелой оперативной ситуации на границе в ОВА могут объявить обязательную эвакуацию из двух районов: Харьковского и Богодуховского. Оба расположены вплотную к "болотам".
"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, – принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", – сообщил глава ОВА.
А вот мэр Харькова Игорь Терехов считает, что слухи вокруг угрозы городу – это очередная российская ИПСО. Харьковчане себя обидеть не позволят.
"Харьковчане – взвешенные люди, они все понимают. Россияне делают все, чтобы это давило на людей, чтобы люди боялись. Но мы переживали и более тяжелое положение, и этот вызов переживем. Харьков – железобетон", – заявил Терехов.
Рашисты же очевидно повышают ставки. Несмотря на заявления западных политиков и предупреждения от США об опасности терактов и саморазоблачительное признание в совершенном от ИГИЛ, рашисты продолжают настаивать, что в бойне в подмосковном "Крокусе" виновата Украина. В частности, об этом заявил секретарь совета безопасности президента РФ Николай Патрушев – второй самый влиятельный человек на "болотах".
Новая ИПСО из Кремля
Можно с уверенностью сказать, что информационную кампанию против Украины возглавляют и разгоняют напрямую из Кремля. Кстати, не отстает и сам Путин. 25 марта в своем обращении он признал, что людей в "Крокусе" расстреляла ИГИЛ, но все равно виновата Украина. Короче говоря: все им говорят – ИГИЛ, ИГИЛ им говорит, что – ИГИЛ, а они закрыли уши, вытаращили глаза и кричат: "Хохлы"!
Того же мнения и взбалмошный руководитель российского ФСБ Бортников. Он в "своих снах" видит Малюка и Буданова. Последнему пригрозил убийством:
"Предварительно получили информацию о заангажированности Киева в причастности к теракту в Подмосковье… Теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины".
"Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершает преступления против России", – сказал Бортников.
На вопрос, почему Буданов еще жив, он добавил: "Все впереди".
Жесткая реакция Зеленского
На очередной кровавый выпад в исполнении Москвы жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав Путина "больным и циничным существом".
В Кремле пока определились только с одним. Там готовы построить настоящую сталинскую диктатуру и превратить Путина из "царя" в "Бога". Как пишет "Медуза", о выборах россиянам следует забыть раз и навсегда. Последние "выборы" были сфальсифицированы настолько, что специалисты не могут даже математически предположить, сколько именно было подброшено. На следующие уже местные выборы в РФ у "Единой России" будут "путинские" 87% поддержки, а остальным партии "насыпят" по несколько процентов, чтобы те продолжали кормиться из бюджета и имитировать политическую жизнь для глубинного русского народа.
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