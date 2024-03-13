Путин заявил о готовности к ядерной войне, а россиян призвали эвакуироваться — обзор

Президент РФ Владимир Путин дал полуторачасовое интервью пропагандисту Дмитрию Кисильову, в котором хозяин Кремля говорил, какая Россия "прекрасная страна", а также привычно угрожал миру ядерным оружием. Между тем освободительные силы российских добровольцев, зашедших на территорию РФ, сделали срочное заявление.

Об этом говорится в эксклюзивном обзоре Виктории Гнатюк на YouTube канале TSN.ua.

Срочное заявление освободительных сил

Пока Дмитрий Киселев подлизывался к Путину, а тот лишний раз восхвалял себя перед выборами, произошло очень неожиданное. Сразу после выхода интервью в свет бойцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" выпустили совместное и срочное заявление.

“Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться!" — говорится в обращении.

Освободительные силы, в которые входят исключительно граждане России, сделали громкое предупреждение для граждан РФ: по путинской армии они будут открывать огонь.

“В связи с этим мы вынуждены нанести огневое поражение военных позиций, которые размещены в городах Белгород и Курск. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины”, — предупредили российские добровольцы.

Власти Белгорода пока никак не комментируют призыв Легиона "Свобода России" к эвакуации мирного населения. Правда, по неизвестным причинам отменили массовые гуляния на Масленицу.

Фантазии Путина

В своем интервью Киселеву Путин разглагольствовал о рождаемости в России, о дорогах и обещал прекрасную жизнь россиянам в будущем. Эта шарманка играет уже десятилетиями.

Но на этом "кремлевский дед" не остановился и решил, как всегда, помахать своей ядерной дубиной — похоже, это единственное, что ему осталось. Путин заявил, что Россия "действительно готова" к ядерной войне.

После угроз "ядеркой" российский президент принялся убеждать своих граждан, что Россия также давно готова к переговорам с Украиной, но только при определенных условиях. Эти "условия", конечно, не приемлемы для украинцев.

Будут ли теракты на выборах в России?

После того, как российские добровольцы в ночь на 12 марта зашли на территорию РФ и освободили уже два населенных пункта, они заявили, что как граждане России тоже имеют право голосовать на выборах.

Особый "шарм" российским выборам могут добавить так называемые "отряды Навального", которые заявили, что готовят теракты на избирательных участках.

В Сети появилось видео, на котором трое мужчин в масках говорят: “Привет. Это боевые отряды Навального. Вы сегодня уже видели результаты нашей работы, но у нас еще много подарков для предателей России. Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию Немцова и других. А выборы после убийства Навального – плевок на все, что они сделали для России. Выборы без Навального в списках – это не выборы. Все избиркомы России – законная цель для нашей деятельности”.

Кто это такие, откуда они взялись – пока неизвестно. От команды Навального никаких заявлений на момент записи видео не было. Но не забываем, что сам Путин очень любит теракты, потому нельзя исключать, что это может быть провокация Кремля. Во всяком случае, россиянам, как в поговорке, нужно 7 раз подумать, перед тем как идти на выборы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Путин заявил о готовности к ядерной войне! Россиян призвали срочно эвакуироваться!"

Напомним, по информации американской разведки, РФ продолжает наращивать ядерный арсенал.

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