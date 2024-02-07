"Путин заявит, что НАТО вступило в войну": Жданов рассказал, зачем Россия провоцировала Польшу ракетами и когда может ударить снова

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине 7 февраля. Под ударом оказались Киевщина, Днепропетровщина, Николаев, Харьков, Львовщина и Ивано-Франковщина. Польша во время обстрела поднимала авиацию на перехват российской ракеты, которая была в 20 км от границы, но в последний момент сменила курс.

Зачем президент страны-агрессорки Владимир Путин провоцирует Польшу, куда целилась Россия и какие средства использовала, а также когда может нанести следующий удар, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар России по Украине 7 февраля: что известно

Атака России по Украине 7 февраля, по словам Олега Жданова, была типичной. Она была организована волнами — сначала враг применил "шахеды", затем — крылатые ракеты, далее — баллистические ракеты.

"Опять же, подгадали таким образом, что "шахеды" и ракеты почти одновременно достигли целей. По крайней мере, это чувствовалось в Киеве и Киевской области. И потом, через определенный промежуток времени, еще был удар баллистическими ракетами", — рассказал военный эксперт.

Всего Россия применила 64 воздушных целей для атаки по Украине. Из них 44 сбили украинские воздушные силы. А 20, к сожалению, достигли своих целей.

Последствия атаки по Киеву 7 февраля / Фото: Киевская городская военная администрация.

"Сбили почти все крылатые ракеты, только три мы пропустили. Из 29 запущенных было 26 крылатых с авиации — это Х-101, Х-555, и три "Калибра". Кстати, довольно давно РФ их не использовала. Это ракеты морского базирования. Они их запускали из акватории Черного моря, из Новороссийска. То есть корабли далеко не отходят от базы. Вышли, выпустили и спрятались снова на базе. Из 20 дронов 15 сбили. Четыре баллистических ракеты Х-22 мы не смогли сбить. Три баллистических ракеты "Искандер-М" тоже не смогли сбить. И пять управляемых зенитных ракет С-300”, — рассказал Олег Жданов.

Россия запускает баллистические ракеты по тем регионам Украины, где нет средств ПВО, способных их сбивать. Именно поэтому подобные результаты в своде, объяснил военный эксперт.

“Patriot у нас мало — три комплекса, и один SAMP/T. Поэтому мы не можем покрыть всю территорию Украины", — рассказал Олег Жданов.

Куда целилась Россия во время атаки 7 февраля

География ракетных ударов была очень широкой, говорит военный эксперт. Под ударом оказались Харьков, Днепропетровская область, Николаев, Киевская область и западные регионы Украины: Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская области.

Кроме того, с помощью ракет Россия пыталась спровоцировать Польшу – страну НАТО.

“Потому что ракеты шли курсом на Польшу, а в последний момент отвернули и ударили по объектам на территории Украины. Это была комбинированная атака — пострадали инфраструктурные объекты, предприятия, энергетические объекты. Этот ракетный удар я бы охарактеризовал как давление на Украину. Мягко говоря давление. А вообще геноцид для принуждения нас с вами к капитуляции. Вчера Путин интервью давал Карлсону (Скандальный американский журналист и телеведущий, пропагандист Такер Карлсон — ред.). Так он так и сказал, что они будут "планомерно добиваться переговоров с Украиной". Я так понимаю, что любым путем, в том числе ракетными ударами. Вот мы и получили”, — говорит Олег Жданов.

Россия провоцировала Польшу ракетами: зачем это Путину

По словам военного эксперта, Путин провоцирует Польшу ракетами, чтобы снова легитимизировать себя на мировой арене и вынудить Запад вступить с ним в переговоры.

“Если НАТО собьет российскую ракету, Путин заявит, что НАТО вступило в войну. Россия сочтет, что они приняли боевое столкновение. Именно поэтому страны-партнеры, особенно члены НАТО, просят нас не применять их вооружение против России на территории России. Потому что РФ будет считать это прямым боевым столкновением с НАТО, а также, что НАТО официально вступило в войну с РФ", — говорит Олег Жданов.

Тогда, по его словам, война автоматически становится мировой, а это именно то, чего хочет достичь Путин.

"Если мировая война, если НАТО вступает в войну, по мнению России, то переговоры Путина с кем будут организовываться? Уже не с президентом Зеленским. А с Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. То есть, с первыми лицами стран-членов НАТО. Этого он и хочет добиться. Себя снова легитимизировали на мировой арене и заставить Запад вступить с ним в переговоры. А дальше он уже будет диктовать свои условия", — рассказал военный эксперт.

Когда Россия может нанести следующий массированный удар: Жданов назвал даты

Годовщина полномасштабного вторжения 24 февраля 2024 года — это еще один повод, чтобы нанести массированный ракетный удар по Украине. Однако, по мнению Олега Жданова, чем ближе будет дата голосования на президентских выборах в России, тем больше вероятность того, что будут происходить атаки.

“Опять же, подкрепляя мое мнение словами Путина в интервью, что они ждут от нас предложений к переговорам. Он сказал, что они никогда не отказывались и ждут переговоров с Украиной. Но мы же понимаем, на каких условиях — фактически капитуляции. Путин подчеркнул, что они проводят "планомерную денацификацию", "демилитаризацию" Украины. Уничтожили, как сказал Путин, 90% оружия, которое предоставил Запад и так далее”, — рассказал Олег Жданов.

Последствия атаки по Киеву 7 февраля / Фото: Киевская городская военная администрация.

Военный эксперт считает, что в этом году годовщина вторжения отойдет на второй план как обычная дата, которую Россия может использовать как причину для нанесения ударов.

“Здесь нужно до выборов президента России, чтобы не было негатива, чтобы был только позитив, только победы и тому подобное. Путин хочет показать своему электрату и мировому сообществу, что, как он говорит, "операция идет по плану". И они готовы воевать столько, сколько нужно, пока не добьются собственной цели”, — говорит Олег Жданов.

Сколько ракет накоплено в России

Военный эксперт напомнил, что, по данным украинской разведки, Россия производит до 100 ракет разного типа в месяц.

“Фактически три недели был перерыв с последнего массированного ракетного удара. 64 средства они сегодня использовали, из них ракеты — 44. Это половина месячной нормы. Фактически то, что они произвели за эти три недели, они потратили. Но у них есть еще запас, как опять же говорит наша разведка. Приблизительно на складах накоплено до 900 ракет разных типов”, — рассказал Олег Жданов.

Массированные атаки до 100 ракет: способна ли Россия на это сейчас

Военный эксперт говорит, что сегодня у России уже нет возможности наносить массированные массированные удары по Украине, используя около 100 ракет, как это происходило в течение 2022 года.

"Это очень трудно. Потому что насколько я понимаю, они не только количеством ракет ограничены, но и количеством средств их применения. Сегодня десять самолетов они поднимали в воздух, чтобы запустить 29 крылатых ракет воздушного базирования. Это фактически по три ракеты на самолет. Хотя по штатному расписанию Ту-95 может брать максимум десять ракет. Такая более-менее боевая нагрузка у него — восемь ракет”, — рассказал Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву 7 февраля / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Это именно то, что мы наблюдали в 2022 году — по шесть-восемь ракет россияне цепляли на каждый борт и тогда наносили массированные удары, применяя по 80-90 ракет.

"А сегодня они уже не могут так. Три ракеты на самолет — это, прежде всего, говорит о способностях самого самолета. То есть двигатели уже не могут поднять полную боевую нагрузку ”, — говорит военный эксперт.

Напомним, количество раненых в Киеве в результате ракетного удара 7 февраля возросло до 40 человек. Еще четыре человека погибли.

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