"Путин ждал": Жданов предупредил о повышенной опасности для Украины

Утром 21 марта российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. После 44 дней перерыва враг выпустил 31 ракету. Все цели сбили Воздушные силы ВСУ.

Чем была особенной атака, почему Россия сделала долгую паузу и когда может снова ударить, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву 21 марта

Особенность этой атаки, по словам Олега Жданова, в том, что она была комбинированной. Россия применила несколько видов ракет – крылатые и баллистические.

"Это усложняет их перехват, потому что нужно разделять комплексы по назначениям. Например, комплексы Patriot уже не могли отвлекаться на крылатые ракеты, потому что они могут работать по баллистическим”, – рассказал военный эксперт.

Возле жилого дома в Киеве обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101 / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Он отметил, что в этот раз российская армия не применяла "Шахеды".

“В прошлый раз РФ применяла тройное комбинирование. Все запущенные ракеты, две баллистические и 29 крылатых, сегодня были сбиты. Основной упор враг делал на Киев. Часть ракет удалось сбить на территории области, часть уже непосредственно над Киевом", – рассказал Олег Жданов.

Почему в Киеве образовались огромные воронки

На фото с мест падения обломков ракет в Киеве образовались огромные воронки, несмотря на то, что их сбила ПВО. Военный эксперт объяснил, что дело в баллистических ракетах.

“Баллистику сбивает комплекс Patriot. У него есть специальная ракета, которая представляет собой металлическую болванку. Американские военные дали ей прозвище "летучая колода". Она не имеет взрывчатого вещества и поражает ракету. То есть одна ракета на цель. Она не взрывается, а просто сбивает ее с траектории. За счет удара ракета отклоняется от цели”, – рассказал Олег Жданов.

Ракетная атака на Киев 21 марта / Фото: КГГА

По его словам, при удачном попадании ракета разрушается и может взорваться в воздухе – это самый безопасный вариант.

“Но учитывая, что головная часть ракеты обычно имеет самую толстую оболочку, она самая крепкая, случается так, что головная часть падает и взрывается, как обычная авиационная бомба. Поэтому мы наблюдаем такие огромные воронки”, – объяснил военный эксперт.

Необычный свист во время атаки

Многие жители Киева пишут в Сети, что слышали необычный свист во время утренней ракетной атаки. Олег Жданов говорит, что обычно он образуется от крылатых ракет, когда их сбивает комплекс ПВО.

"Когда ракета летит, она издает звук, как обычный реактивный самолет. Она дозвуковая. Все видели в фильмах о войне, как сбивают самолет – дальше он пикирует. Когда в ракету попадает ракета комплекса ПВО, она загорается, распадается на обломки и с таким же характерным свистом, как пикирующий бомбардировщик, падает на землю", – рассказал военный эксперт.

Ракетная атака на Киев 21 марта / Фото: КГГА

Куда целилась Россия

Олег Жданов подчеркнул, что россияне не просто "сходили" на Киев. Сначала ракеты полетели на запад Украины и дошли почти до польской границы.

“Польша снова поднимала боевую авиацию в воздух на перехват этих ракет. А потом ракеты развернулись и пошли на Киев. А баллистические ракеты ждали, пока крылатые подлетят. Пуски были сделаны таким образом, чтобы и баллистика, и крылатые ракеты были одновременно в районе города Киева. Пораздражали западных партнеров, а теперь основной упор на столицу. Главная цель России – это террор населения и принуждение руководства страны к капитуляции", – говорит военный эксперт.

Ракетная атака на Киев 21 марта / Фото: КГГА

Когда враг может ударить снова

По словам Олега Жданова, российская армия может повторить массированную атаку уже сегодня ночью. Врагу не нужна большая пауза, чтобы подготовиться.

"Я думаю, что главным фактором такого отсутствия ракетных ударов были "выборы" Путина в Российской Федерации. Путин ждал. Теперь у него развязаны руки, он на шесть лет себе "застолбил" должность. К сожалению, теперь он возвращается к старой "схеме", и частота этих ударов может зависеть от наличия ракет в российской армии, – рассказал военный эксперт.

Напомним, в Киеве возле многоэтажки обнаружили боевую часть ракеты Х-101.

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