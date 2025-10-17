Путин ждет решения Трампа: Жданов назвал, когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Олег Жданов / © ТСН

До окончательного решения относительно ракет «Томагавк» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено, поэтому следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Ждать их надо, потому что мы не знаем, что у Путина в голове. Но вероятность таких обстрелов вглубь территории страны, массированных обстрелов будет на сегодняшний день, на мой взгляд, минимальной. Именно из-за политической ситуации», — говорит Олег Жданов.

Судя по тому, что говорит Трамп, по мнению эксперта, Украина не получит «Томагавки». Он называет разговоры о передаче оружия «политическими торгами».

«Особенно исходя из последнего заявления, что даже не будут учить наш личный состав применению этих ракет. А ведь вы понимаете, что напрямую сами американцы не будут осуществлять пуски с нашей территории, потому что, как говорит Путин, это будет означать вступление США напрямую в войну против России на стороне Украины», — считает Жданов.

В то же время, по его мнению, Путину неважно, когда нанести очередной массированный удар по Украине.

«Днем раньше, днем позже — для него этот массированный удар вглубь нашей страны не сильно влияет на общую политику и общую ситуацию. Путин скажет: „Дональд, ну смотри, я не бью никуда, какие „Томагавки“, зачем ты такие торги устраиваешь, дам — не дам». Трамп скажет: «Ну действительно, тогда „Томагавки не даем, личный состав не учим и будем решать вопрос другим способом“. А тогда Путин радостный может хоть в тот же день нанести по нам массированный удар», — считает эксперт.

