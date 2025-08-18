Путин ждет результатов встречи у Трампа: эксперт предупредил об опасности для Киева, Харькова и Львова

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН

Россия готовится к массированному удару по Украине. Относительное затишье из-за политических игр Путина закончилось: в ночь на 18 августа РФ целенаправленно ударила по жилому дому в Харькове, где забрала жизни семи человек, днем — атаковала баллистикой Запорожье и убила трех гражданских.

Обстрелы возобновились сразу после встречи Путина с Трампом. А уже сегодня в Вашингтоне пройдут непростые переговоры с участием Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Многие ожидают, что эта встреча станет решающей для дальнейшего развития событий.

Когда ждать новых массированных ударов по Украине, может ли это произойти во время переговоров в Вашингтоне — об этом в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия готова к массированному удару

Затишье из-за политических игр главы России Владимира Путина длилось недолго. На фронте российская армия не останавливалась ни на мгновение, тем не менее массированных обстрелов не было. В последний раз армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине более двух недель назад — 31 июля. Тогда под атакой оказался Киев, в Святошинском районе снесло подъезд многоэтажки. Россияне своими дронами и ракетами убили 32 человека.

Сегодня же, пока Путин продолжает убивать гражданских в Харькове и Запорожье, мониторинговые каналы предупреждают о готовности российской стратегической авиации к очередному массированному удару. Вместе с тем в ночь на 18 июля армия РФ провела разведку дронами, что также свидетельствует о вероятности атаки в ближайшее время.

Атака РФ по Харькову 18 августа

«То, что дроны летают — да, они готовятся, наращивают усилия, накопили достаточное количество ракет и дронов, и действительно удар может быть совершен в любой момент. Прифронтовые города — здесь же Путин отмечал, что РФ ни в коем случае не будет прекращать огонь. Даже до момента подписания мирного соглашения. Поэтому так ситуация может складываться, что они будут продолжать вести боевые действия и это не будет зависеть от политической ситуации», — комментирует военный эксперт Олег Жданов.

Когда Россия может ударить по Украине

По мнению Олега Жданова, Путин ждет результатов встречи Трампа и Зеленского 18 августа. От этого, по его словам, будет зависеть, когда ждать следующего массированного удара по Украине.

«Почему? Потому что раздается разная и довольно противоречивая информация. Стив Уиткофф (спецпосланник президента США — ред.), и Марко Рубио (госсекретарь США — ред.), и Дональд Трамп — у каждого свое заявление, иногда совершенно противоположно другому. Так что посмотрим, какой будет результат встречи Зеленского с Трампом. Я думаю, что судя по тому, что заявил наш президент, никакой передачи земель без боя не ожидается. Мы не будем уступать свою территорию. А это значит, что это соглашение может не состояться. Или мы соглашаемся — и тогда Трамп уже назначил на 22 августа трехстороннюю встречу. Или мы не соглашаемся, потому что у нас есть свои определенные условия», — говорит Олег Жданов.

Он считает, что Зеленский не согласится на большинство пунктов, которые выдвинул Путин:

«И для этого прилетели и лидеры европейских стран, чтобы Трампу это объяснить. Почему невозможно делать «Ялту-2», почему невозможно сегодня перекроить границы на европейском континенте. Потому что это ящик Пандоры для большинства стран Европейского союза».

Если соглашения достичь не удастся, Путин может приступить к активным боевым действиям не только на линии фронта, но и на всю глубину территории Украины, говорит Олег Жданов. Под ударом могут оказаться Киев, Харьков, Львов и другие города Украины.

«А прифронтовые города — Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр, Краматорск, Славянск — к сожалению, это зона боевых действий, и здесь для Путина нет никаких ограничений и нет никаких моральных принципов. Главное для него — наносить максимальное поражение нашим городам. А если не удается убить гражданских, нужно просто разрушать города», — говорит Олег Жданов.

Ракетный удар РФ по Запорожью 18 августа

Может ли Россия нанести удар в ночь на 19 августа

По словам Олега Жданова, пока Путин будет ждать результатов сегодняшних переговоров в Вашингтоне, от массированного удара в ночь на 19 августа Украину может спасти разница во времени между странами.

«Я думаю, что вероятность сегодняшнего удара очень высока, но нас может спасти то, что очень большая разница во времени. В 20 часов по Киеву должна начаться встреча Зеленского и Трампа. Сколько она продлится, никто не знает. А потом еще в котором часу Трамп позвонит Путину и будет отчитываться ему, докладывать, чего он достиг, что он выполнил по его заданию, а что не выполнил», — говорит военный эксперт.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото иллюстративное / © Associated Press

Он объясняет: для того, чтобы снарядить самолеты, поднять авиацию, запустить дроны и ракеты нужно время.

«Тем более что стратегическую авиацию они держат на запасных аэродромах, потому что боятся наших дронов. Несколько часов нужно лететь с Дальнего Востока к тому же «Энгельсу», чтобы дозаправить, снарядить их ракетами и отправить. Единственное оружие, которое можно применить в кратчайшие сроки, это баллистические ракеты. Но таких ракет у Путина не так уж много», — говорит Олег Жданов.

Он подчеркнул, что российская армия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшее время. Однако это не обязательно произойдет в ночь на 19 августа.

В любом случае следует не пренебрегать собственной безопасностью, а спускаться в укрытие или хотя бы соблюдать правило двух стен в случае объявления воздушной тревоги.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, 18 августа в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что в 20:15 по киевскому времени стартуют переговоры в формате тет-а-тет Зеленского и Трампа, после чего около 22 часов к ним присоединятся европейские партнеры для расширенных консультаций.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Зеленского и Трампа.