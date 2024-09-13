Путин ждет выборов в США: если бы ни были переговоры, он всех обманет — американский эксперт

Автор книги года по версии Economist "Новые правила войны" Шон Макфейт эксклюзивно для ТСН.ua рассказал об ожиданиях от второго Саммита мира и возможном участии России.

После первых и, пожалуй, последних дебатов на ABC News между бывшим президентом США Дональдом Трампом и действующей вице-президентом Камалой Гаррис, дискуссия в американском обществе свелась к "поеданию кошек и собак". О чем идет речь? ТСН.ua сообщал, что уже несколько недель подряд республиканцы в соцсетях распространяют фейки, что гаитянские иммигранты, которых в страну вроде бы пустили демократы, едят домашних животных своих соседей. Что, конечно, неправда. Но именно об этом Трамп сказал во время дебатов, обвиняя демократов.

Однако украинцев больше интересует, кто же станет следующим президентом США? Но не прекратит ли Америка военную и финансовую поддержку Украины? Потому как раз во время дебатов с Гаррис Трамп дважды уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина победила в этой войне? Однако и Гаррис не предоставила никакой конкретики, кроме фразы о "Путине съел бы вас на обед", имея в виду, если бы республиканцы были у власти во время этих почти трех лет полномасштабного вторжения РФ.

Кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Венс в интервью этой неделе несколько приоткрыл занавес, как они хотят положить конец войне России против Украины. По его словам, это отказ Украины от членства в НАТО, а "демаркационная линия" (именно так в интервью сказал Джей Ди Венс) должна пройти по действующей линии фронта. И, по его мнению, там будет демилитаризована зона со многими украинскими фортификациями, чтобы Россия не вторглась снова. Однако, к сожалению, ведущий, принимавший не интервью, не уточнил, как одновременно возможны "демилитаризованные зоны" и "фортификации" с войсками и оружием.

Украинская операция в Курщине несколько подвинула "красные линии" Путина. Однако, как видим, Запад не очень готов предоставлять нам больше оружия для продвижения дальше в глубь российской территории. Уже не говоря о предоставлении разрешения на удары западным дальнобойным оружием по российским целям дальше границы с Украиной. Многие западные издания утверждают, что это разрешение Киеву будет предоставлено. Однако бить мы сможем не, например, американскими ATACMS, а британскими Storm Shadow и французскими SCALP. Потому что накануне выборов 5 ноября действующая демократическая Администрация США не хочет рисковать.

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Однако Россия продолжает повышать ставки, тестируя границы границ восточного фланга НАТО. Мы помним сбивание в небе над Черным морем американского разведывательного беспилотника. Мы также видим, как российские ракеты и "шахеды" постоянно залетают в воздушное пространство Румынии, Польши и Латвии – стран-членов НАТО. И, надо сказать, что официальный Бухарест на пути к принятию решения о сбитии этих враждебных российских целей. Однако все зависит от разрешения США, как и в случае с разрешением ВСУ на удары вглубь территории РФ.

И все это на фоне заявлений, например канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна быть вовлечена во второй Саммит мира (первый, как известно, состоялся в июне в Швейцарии – ред.). Кстати, и сам президент Зеленский еще в июле, но еще до начала украинской операции в Курщине, заявлял, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира. Однако, как ранее отмечал ТСН.ua, недавний опрос Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" указывает, что ни отказ от вступления в ЕС и НАТО, ни признание оккупированных территорий частью РФ не поддерживаются подавляющим большинством украинцев как уступка в обмен на прекращение. войны.

Готовя опрос экспертов "Дорогой ко второму Саммиту мира: к каким рискам следует готовиться Украине" вместе с вышедшим в четверг, 12 сентября, Центром "Новая Европа", мы вовремя не получили все ответы. Поэтому, публикуем отдельно комментарии Шона Макфейта по поводу предстоящего второго Саммита мира, если бы он не состоялся, и возможного участия в нем России.

Шон МакФейт, профессор Школы дипломатической службы при Джорджтаунском университете, Школы Максвелла при Сиракузском университете, автор книги года по версии Economist "Новые правила войны" (США).

"Я думаю, что украинское наступление на Курск рискует стать Арденнской операцией Киева (Battle of the Bulge) Второй мировой войны. Наступательные операции требуют больше ресурсов для поддержки, чем оборонные, и я волнуюсь, что Москва переждет вас, окружит и захватит эти силы". Я считаю, что вам следует использовать средства нерегулярной (ассиметричной) войны и пути достижения своих целей, например стратегически подрывные атаки глубоко внутри России, которые подрывают ее способность воевать. и Пригожины были упущенными возможностями. Нужно больше хитрого и креативного мышления, иначе мне это напоминает войну на истощение, как Первая мировая", — ответил Шон Макфейт.

По его словам, Путин требует статуса сверхдержавы (для России — ред.) и уважения США, а европейские страны рассматривает как производные. Ему также нужно (Путин хочет – ред.) дождаться результата президентских выборов в США. Отсюда и задержка (с возможным началом переговоров – ред.).

"Не может быть мирного саммита без участия всех враждующих сторон. Я думаю, что ничего не произойдет до завершения выборов президента США. Даже если состоится успешный мирный саммит, скажем, следующей весной, я думаю, что Москва, скорее всего, обманет. Интересы Путина в Украине никогда не упадут. Чтобы противостоять этому, я считаю, что Украине нужно меньше Голиафа и больше Давида.

Кроме того, мы ранее информировали, при каком условии США могут позволить бить ракетами по РФ.

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